“Todo por el sillón", "pacto de trileros" o "jarrón chino”: así ve la oposición el futuro Gobierno cuatripartito de Aragón

Como era de esperar. En la misma línea que ya marcaron tras el discurso de investidura del candidato socialista, Javier Lambán, los tres partidos que no le apoyarán, PP, Ciudadanos y Vox, han asentado sobre esa heteregoneidad ideológica de las cuatro formaciones que compartirán Consejo de Gobierno (PSOE, Podemos, Partido Aragonés –PAR– y Chunta Aragonesista –CHA–) sus principales argumentos de crítica.

Incluso se han aventurado (con poco que perder) a poner sobre la mesa alguno de los temas que, con seguridad, serán protagonistas en esta legislatura y con los que unos y otros deberán hacer piruetas programáticas para seguir siendo fieles a sus postulados: la unión de las estaciones de esquí, la presión fiscal, Yesa o Biscarrués, entre otros.

El dirigente del PP Luis María Beamonte fue el que más explotó esa diversidad de colores del futuro Gobierno y le dedicó unos cuantos calificativos: “Pacto del sillón", "amalgama de partidos antagónicos", "pacto de trileros, "de la vergüenza" o "pacto esquizofrénico" fueron algunos de ellos. En su opinión, Lambán ha buscado el acuerdo “por mera supervivencia” y va a conformar el Gobierno del “todo por el sillón”.

También el PAR ha estado en la diana de Beamonte, que no perdona a los aragonesistas su rechazo a sumarse a la alianza formada por PP, Ciudadanos y Vox. Les ha recordado esa línea roja (finalmente desvanecida) por la que no estaban dispuestos a compartir Consejo de Gobierno con Podemos. “El PSOE se fue a la extrema izquierda tras lo de Madrid y el presidente del PAR, sin ponerse colorado, se volvió rojo y se comió la línea roja”. “Para no gustarle los extremos, se ha lucido”, le ha dicho directamente al presidente del PAR, Arturo Aliaga.

"Usted miró alrededor y dijo: ‘Voy a ver quién tiene más necesidades’, y lo encontró. Este pacto representa la alianza más oscura y turbia que ha tenido jamás esta comunidad autónoma”, espetó Beamonte a Aliaga.

“No sé si es consciente del jardín en el que se ha metido”

Con un tono más amable, e, incluso, mostrándose receptivo a llegar a acuerdos con el PSOE en el futuro, se ha expresado el candidato de Ciudadanos, Daniel Pérez. El líder de la formación naranja, que el día anterior calificó al próximo Ejecutivo de “jarrón chino formado por piezas pegadas con cola y con riesgo de desmoronarse”, ha apuntado que ni siquiera Lambán “sabe cómo va a conciliar sensibilidades políticas tan dispares”.

Para él se inicia una “incierta aventura más atravesada que transversal”. Espera, le ha dicho al presidente en funciones, que “esa especie de ejército de salvación contra la derecha con el que se ha pertrechado no acabe siendo el ejército de Pancho Villa y nos lleve a todos por delante. No se sí es consciente del jardín en el que se ha metido”.

“Haremos frente al pantacatalanismo depredador y al regionalismo desbocado”

Tampoco ha habido sorpresas en la intervención del candidato de Vox, Santiago Morón. A Lambán le ha preguntado si “está alineado con esa idea absurda de España como nación de naciones que defiende Pedro Sánchez”.

Además, ha anunciado cuáles serán algunos de sus objetivos prioritarios para esta legislatura: “Hacer frente al pancatalanismo depredador, al regionalismo desbocado, al adoctrinamiento en las aulas del llamado Aragón Oriental, a la fragmentación del territorio y a su política lingüística errónea”.

Además, como ya ha hecho la formación de extrema derecha en otras comunidades, ha señalado que su “deber ineludible es confirmar la acreditación y formación de aquellos profesionales que orienten a los aragoneses en materia sexual, en especial si son menores”. Asimismo ha apuntado que propondrán derogar “todas aquellas leyes ideológicas que atenten contra la libertad de pensamiento y de opinión, como la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación”.