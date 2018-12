La asociación de alumnos de altas capacidades recurre la orden de intervención educativa inclusiva

La Asociación Aragonesa de Altas Capacidades ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del 7 de junio, dictada por la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, por la que se regula la intervención educativa inclusiva.

Consideran que esta orden “infringe gravemente” la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y supone un “grave retroceso” en la identificación y atención hacia el alumnado con necesidades educativas específicas, además de una “discriminación” frente a otras comunidades.

Este malestar es compartido también por otras asociaciones de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (acneaes). El pasado 16 de diciembre, la Asociación de Dislexia de Aragón, la Asociación TEL de Familias de Aragón, la Asociación Regional Aragoneas de TDA-H, la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón y la Asociación de Familias Adoptivas, se reunieron para concretar una “serie de actuaciones conjuntas” orientadas a lograr una mejora atención a la diversidad en el ámbito escolar.

Consideran que la orden de la consejería de Educación impone unas “condiciones” que dificultan el diagnóstico y la intervención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa (acneae). “Para la mayoría del alumnado se toman actuaciones generales sin realizar una evaluación previa, ya que esta solo se considera necesaria para llevar a cabo actuaciones específicas”, indican.

Además, señalan que esta norma establece el diagnóstico solo en alumnos de Primaria, lo que retrasa la intervención temprana en Educación Infantil.

A partir de este curso, muchos alumnos en Aragón van a perder la condición de acneaes, según indican estas asociaciones. Sostienen que la orden solo reconoce esta condición a los niños y niñas que requieran actuaciones específicas, a diferencia de lo que define el Decreto de Educación Inclusiva, de 28 de noviembre de 2017, que incluye también a los que necesitan actuaciones generales.

La presidenta de la asociación de Altas Capacidades Sin Límites, Teresa Millán, explica que prácticamente todos los alumnos superdotados van a dejar de ser acneae, porque son pocos los estudiantes a los que se les aplica estas medidas específicas, que en este caso son la aceleración parcial del currículo o la incorporación a un nivel superior. “De los 180 alumnos con altas capacidades registrados en la última estadística, solamente unos diez las tienen”, manifiesta.

Además, la orden obliga a la revisión o regularización forzosa de las resoluciones de alumnos con necesidades especiales en el curso 2018/2019. Esto supone, según se indica en el escrito del recurso, que los alumnos que actualmente tienen reconocida la condición de acneae por altas capacidades y no requieran de actuaciones específicas (aceleración o flexibilización) “perderán la condición y, por tanto, la posibilidad de ocupar las plazas reservadas para acneae en los centros educativos”.

Tampoco podrán acceder a las becas y ayudas que para este colectivo convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional, mientras que los alumnos del resto de comunidades en su misma condición sí podrán hacerlo.

Sin embargo, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que la nueva regularización no lleva aparejado la pérdida de la condición de acneae para algunos alumnos, ya que se respetarán los dictámenes hechos en los últimos años. Recalcan también que se han publicado varias instrucciones para aplicar la orden de junio de 2019; homogeneizar el diagnóstico y establecer la obligatoriedad de realizar una evaluación psicopedagógica y de aportar la información de todo el proceso a los padres.

“Llevo reclamando la evaluación psicosocial para mi hijo nueve años”

Beatriz Urriés describe la “odisea” que han tenido que pasar para conseguir que el colegio público de Zaragoza donde estudia su hijo Alejandro le realice las pruebas de evaluación psicopedagógicas y le otorgue la condición de acneae. No ha sido hasta este curso, cuando el alumno ya está en 6º de Educación Primaria, cuando el colegio ha accedido, por mandato de Inspección educativa, a evaluarlo.

“La orientadora estaba saturada y priorizaba otros casos que, según ella, eran más problemáticos. Tuvimos suerte de que algunos profesores por su cuenta le planteaban ejercicios más complicados o ampliaciones de la materia”, comenta.

Pero no ha sido así en todos los cursos, lo que ha afectado también al estado emocional y físico del menor con subidas fuertes de tensión. “Es un niño contenido, pero salía del colegio y necesitaba manifestar su frustración y, cuando lo recogía, me decía vámonos de aquí ya”, explica Urriés. Finalmente, después de presentar varios escritos a Inspección educativa, el centro ha accedido a realizar las pruebas y los resultados, conocidos esta semana, no pueden ser más claros: es un niño con altas capacidades que necesita una atención especial, sostiene su madre. “Algo que nosotros ya sabíamos porque cuando empezó el colegio con tres años ya sabía leer y escribir”. Sin embargo, ahora con esta resolución, la familia teme perder esta condición, si no necesita medidas específicas.

En la misma situación se ve Juana, madre de un niño acneae con medidas generales. “Estos chicos son los grandes olvidados porque como académicamente funcionan bien, se atiende antes a otros casos”, precisa. Pero eso tiene un efecto negativo en su bienestar emocional, asegura, que acaba manifestándose en forma de depresión o trastorno de conducta. “No pueden satisfacer su curiosidad y, al final, acaban perdiendo la motivación y la capacidad de esfuerzo, lo que se traduce en un fracaso escolar en Secundaria”, indica. “Mi hijo (ahora en 3º de Primaria en un colegio público) me decía que el colegio era una cárcel con tan solo seis años”. También esta madre teme que su hijo pierda la condición de acneae con la aplicación de esta orden, ya que no tiene medidas específicas.

Desde la Asociación de Altas Capacidades Sin Límites, su presidenta, Teresa Millán, destaca que falta formación en el profesorado y recursos para atender a estos niños, pese a que estas medidas no requieren una gran inversión sino más creatividad.

“Son cosas sencillas que pasan por proponerles que investiguen sobre un tema que les interese, huir de los ejercicios repetitivos, aumentarles la dificultad…”, plantea.

Reunión de la Asociación de Dislexia de Aragón con Educación

También desde la Asociación de Dislexia de Aragón, cuyos representantes han tenido esta semana un encuentro con el director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, Antonio Martínez, para aclarar este asunto, reclaman una modificación o revisión de algunos puntos la orden.

Su portavoz, Alicia Uixera, propuso, en este encuentro, la necesidad de que los centros educativos realicen la evaluación psicopedagógica a estos niños antes de plantearles una repetición de curso.

“Una repetición en un niño con capacidad cognitiva normal, pero con una base de dislexia no tratada es abocarlo al fracaso”, recalca.

Por otro lado, recuerda que este año, por primera vez, las becas del Ministerio de Educación para este apoyo educativo incluyen también la dislexia. “Pero no vamos a poder pedirlas si perdemos la condición de acneae”, lo que supone, a su juicio, un agravio comparativo con otras comunidades.