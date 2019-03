“Nos sobran los motivos para la huelga feminista”

Lourdes Melguizo (Zaragoza, 1953) cuenta que había sido feminista "individual" toda su vida, pero no había formado parte de ningún colectivo feminista hasta el 8 de marzo del año pasado. Ahora, su mayor motivación es leer en cada protesta de "Los lunes al cierzo" del Colectivo de Pensionistas estas palabras: "Por nosotras, por las que han estado, por nuestras hijas y nietas, por nuestras madres y por las que no pueden estar. No vamos a permitir ni un paso atrás".

¿Por qué las mujeres deberían hacer huelga este viernes?

Nos sobran los motivos: nos tenemos que hacer visibles en las calles, en los barrios. Tenemos que demostrar lo que dice nuestro eslogan: que, sin nosotras, el mundo no funciona. Tenemos que reclamar lo que es nuestro. Yo soy mayor, sé todo lo que hemos conseguido, pero queda muchísimo. Hay muchas mujeres invisibles; empezando, por ejemplo, por mi grupo de pensionistas: sufrimos brecha salarial, brecha de pensiones, violencias... tenemos tantos motivos que es difícil enumerar todos.

¿Qué diría a mujeres que el año pasado no hicieron huelga y este se lo plantean?

Que la hagan. La huelga en sí es importante, pero también porque es diferente a las de siempre; abarca mucho más. Les diría que esta huelga sirve. A mí me ha servido, por ejemplo, para plantearnos muchísimas cosas. Tenemos unos retos grandísimos; pienso por mí, por mis hijas, por mis nietas si llego a tenerlas... pienso en el mundo que tenemos y que creamos. Es importantísima la huelga del consumo: que nos planteemos cómo consumimos, qué consumimos, que el planeta es finito. La huelga de cuidados, porque cuidamos y no se nos reconoce, especialmente a las mujeres. Las mujeres cobramos menos pensiones, aparte de porque hemos cobrado menos en nuestra vida laboral, porque hemos tenido que parar a veces por necesidad, para cuidar. Luego, están también las huelgas estudiantil y laboral, que son protestas más al uso, pero igual de importantes.

¿Qué ambiente perciben?

Este año hemos trabajado los ejes de barrios. En Zaragoza, concretamente, tenemos doce ejes y hemos crecido mucho; se ha tejido una gran red de mujeres. Hay muchísimas mujeres nuevas. En las asambleas, vemos una fuerza colectiva impresionante; las mujeres somos tan diversas, tan diferentes, que las asambleas del 8M son riquísimas. Por eso, aunque nosotras esta huelga no la vamos a medir cuantitativamente, porque es mucho más; pienso que vamos a estar muchas mujeres implicadas. En la celebración de la Cincomarzada, por ejemplo, la mesa del 8M fue un éxito total. Fue increíble. Lo de menos era vender, pero a las doce de la mañana no nos quedaban ni camisetas, ni chapas, ni pulseras... Fue una afluencia continua de gente que acudía a la mesa morada a informarse. También fue muy bonito porque vimos cómo en todo el parque Tío Jorge había mujeres vestidas de morado. Se tiñó de morado; hay fotos preciosas.

Esa idea de teñir la ciudad de morado es, precisamente, una de novedades de este año...

Sí, se está haciendo desde los barrios. Se está trabajando, hay grupos de mujeres que han pintado murales, han hecho pancartas… se han hecho muchas cosas. Por cierto, hay un barrio en Zaragoza, Torrero, donde cada vez que pintan un mural feminista, alguien lo tapa. Pero insistimos.

Lourdes Melguizo 8M Zaragoza / Zaragoza

¿Ha costado menos poner en marcha todas las iniciativas de este año? ¿Se nota la experiencia?

Sí, ha costado muy poco porque, al hacer ejes de barrios, cada barrio se autogestiona. Tenemos las asambleas generales, para algunas decisiones, pero cada barrio tiene actividades completamente diferentes. Hemos puesto muchas mesas informativas, para hablar con las mujeres, darles un café... se han hecho caceroladas, porque ya vale de silencio; hemos hecho vermús en solares, en plazas; charlas, debates...

¿Cómo será la manifestación?

Va a ser grande. Además, este año, la novedad es que, desde los ejes de barrios, van a salir seis columnas de manifestantes sobre las cinco de la tarde para llegar al punto de encuentro de la manifestación general. Allí, nos juntaremos todos los barrios y comenzará la manifestación de todas las mujeres y de todos los hombres que nos quieran acompañar.

¿Se ha avanzado algo desde el año pasado?

Legislativamente, no se ha hecho nada y hacen falta muchas cosas. Entonces, creo que no se ha conseguido mucho. Por eso, hay que seguir, hay que estar ahí. Es una carrera de fondo. Por salir un día a la calle no van a cambiar las cosas. Lo de la calle se visibiliza, pero luego tenemos mucho que hacer día a día.