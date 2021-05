Primavera 'horribilis', y tras el verano reforzar el Gobierno

El mes de mayo, que acaba este lunes, ha sido para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, un periodo para no olvidar, un mes horribilis. Para no olvidar, si es verdad aquello de que de nada se aprende tanto como de las dificultades, de los tropiezos y de los errores. En realidad, los sobresaltos de Sánchez empezaron bastante antes de mayo, a finales del invierno, y se han extendido todo lo que llevamos de primavera y amenazan con completar la estación astronómica e incluso con rebasarla. La moción de censura promovida y fallida en la Región de Murcia, el fracaso de la presentada en Castilla y León, la convocatoria electoral desatada en la Comunidad de Madrid, el diseño y ejecución de la campaña de esta última, el pésimo e imprevisto resultado del 4M... Luego la crisis con Marruecos, ahora –y probablemente durante muchas semanas– la polémica por los posibles indultos a los presos del procés... La sucesión de malas noticias, sobresaltos y tensiones para Pedro Sánchez han puesto en duda su baraka y están poniendo a prueba su acreditada capacidad de aguante y de resiliencia.

¡Y eso que, muy poco antes del pinchazo en hueso en Murcia, su correligionario y exsubordinado Salvador Illa cosechaba en Cataluña un éxito rutilante (y poco productivo a efectos prácticos)! Los tempos y los vientos de la política son impredecibles. A mediados de febrero pasado, a Sánchez se lo veía en plenitud de facultades y de fuerza; y al líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, poco menos que agonizante políticamente. Cien días después, el primero renquea y trastabilla y el segundo resucita con tanto ímpetu que se ve capaz de tumbar al Gobierno, provocar elecciones y plantarse en la Moncloa.

La guinda del indigesto pastel de primavera para Pedro Sánchez puede llegar en pocos días, y en ración doble el mismo día. Será el domingo 13 de junio. Por un lado, toda la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) vuelve junta a la madrileña Plaza de Colón para protestar contra los posibles indultos a los presos independentistas catalanes y para darle un nuevo golpe al Gobierno en su estabilidad si consiguen –que la conseguirán– una gran movilización. Por otro lado, en Andalucía celebra el PSOE sus primarias para elegir cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas.

La expresidenta Susana Díaz, rival interna de Sánchez en el anterior ciclo electoral orgánico del partido en el nivel estatal –y en su día diseñadora y ejecutora de la maniobra que acabó abruptamente con el primer periodo del madrileño como secretario general–, parecía hace pocas semanas la clara perdedora de las primarias ante Juan Espadas, alcalde de Sevilla y candidato que cuenta con el apoyo implícito de Sánchez y de la dirección federal socialista. Pero las semanas horribilis de Sánchez han llenado de incógnitas las urnas internas andaluzas. "No tenemos sondeos. Entre militantes es difícil hacerlos. Y aunque los tuviéramos, como para creérselos, después del 4-M", comentan en el entorno del presidente del Gobierno. "El favorito es Espadas, pero va a tener que emplearse a fondo. Susana es un hueso duro de roer", dicen en el entorno del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP). "No lo tengo claro, pero lo que es seguro es que Espadas no va a hacer un paseo militar. Le falta carisma y estructura. Solo tiene a Pedro Sánchez y el miedo de los susanistas a quedarse sin curro", asegura un dirigente andaluz a la izquierda del PSOE.

Si gana Susana, ¿se abrirá de nuevo la guerra interna de hace cinco años en el PSOE federal? "No creo. Nadie la respaldaría. Ni Page", responden... en el entorno del presidente.

Sea como fuere, gane Espadas o Díaz en Andalucía y sean fuertes o fortísimas las movilizaciones de la derecha contra el Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, consideran que tras el verano llegará la recuperación del mejor tono muscular de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido. Confían en dos grandes bazas y en dos grandes hitos. Las bazas: la campaña de vacunación habrá conseguido a finales de agosto la inmunidad de grupo para el conjunto de la población española, y el reparto y puesta en marcha de los primeros fondos europeos impulsará la recuperación económica. Los hitos: Por un lado, el Congreso Federal que el PSOE celebrará en Valencia del 15 al 17 de octubre, y los congresos autonómicos sucesivos. En aquel y en estos, el partido renovará su programa y sus propuestas a la sociedad y cambiará a una buena parte de sus cargos orgánicos (hay mucha incertidumbre en la actual Comisión Ejecutiva Federal; algunos sanchólogos creen que no continuará ni una cuarta parte de los 47 miembros actuales).

Por otro lado, una remodelación en toda regla del Gobierno de coalición, con bastantes cambios, y probablemente no sólo entre los componentes de la mayoría socialista sino también entre los de Unidas Podemos, aprovechando que la cohesión interna ha mejorado con la salida de Pablo Iglesias y el ascenso a parte de su papel de Yolanda Díaz. Antes de los últimos episodios de la primavera horribilis, la crisis de Gobierno se esperaba para enero, justo a mitad de mandato y una vez completado el ciclo orgánico interno del PSOE. Ahora, las fuentes consultadas señalan de modo unánime que Sánchez no esperará tanto, y que la hará nada más volver de verano para retomar cuanto antes la iniciativa política y dejar atrás estos últimos meses de dificultades. Para hacerla, eso sí, esperará a que el calendario le conceda unos cuantos días tranquilos, para no darle a la oposición la oportunidad de ponerse como trofeo la cabeza de algún o de algunos ministros destituidos.