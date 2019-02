Robots que ayudan a niñas y niños a salir de la pobreza

Hafsa recuerda la escuela en la que empezó a estudiar en El Sahara: “era pequeña, con paredes finas y una tela como techo. Nos sentábamos sobre alfombras, y teníamos libros y una pizarra”. Vino a España con su familia en busca de un futuro mejor, y ahora estudia en uno de los colegios públicos que forman parte del programa de lucha contra la brecha digital más ambicioso que existe en nuestro país: GEN10S. La mejor amiga de Hafsa es Eli, de origen ucraniano. Ambas empezaron a aprender programación informática en 3º de primaria. Ahora están en 5º y sueñan con un futuro que pasa por la tecnología.

Hafsa quiere ser ingeniera de mayor y montar junto con Imán, otra amiga de clase, una empresa que fabrique robots para ayudar a personas que no se pueden valer por sí mismas. A Eli le gustaría ser entrenadora de natación sincronizada e investigadora. Le encantan los ordenadores y “hacer experimentos”. La robótica también está entre las materias que alumbran su imaginación.

En el mundo en el que vivimos, existen múltiples brechas que rompen los planos de equidad en los que deberíamos poder vivir todas las personas. Una de las más preocupantes, que afecta a niñas y niños en situación de vulnerabilidad por cuanto les priva de oportunidades que les permitan romper el círculo de la pobreza que se transmite entre generaciones, es la llamada brecha digital, que incide en su futuro porque la tecnología está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Esta es además una brecha que afecta especialmente a las niñas dado que, como afirma Digna Couso -directora del Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica y referente en nuestro país- muchas chicas no optan por una educación con base tecnológica por los prejuicios asociados a género en los ámbitos de la ciencia.

El programa de innovación educativa de Ayuda en Acción

Con objeto de tender un puente sobre estas brechas, en Ayuda en Acción hemos puesto en marcha un programa de innovación educativa que tiene tres objetivos: usar la tecnología para democratizar el acceso al conocimiento de niños y niñas excluidos de los avances de la revolución digital por problemas socioeconómicos; generar oportunidades mediante formación en tecnologías de propósito educativo; y empoderar a las niñas, reduciendo la brecha de género en las vocaciones tecnológicas con la visión de que las mujeres son parte imprescindible para el avance digital de nuestro país.

Nuestro itinerario formativo comienza en primaria con el proyecto GEN10S, apoyado por Google.org, con el aprendizaje de lenguajes de programación como Scratch y AppInventor, y continúa en secundaria con MAK3RS, con robótica e impresión 3D. Pasar de la programación de software a la de hardware nos permite desarrollar la capacidad de pensamiento estructurado en una edad apropiada para ello, impulsando el desarrollo de competencias que servirán para luchar contra una desafección educativa que, según Eurostat, en 2017 mantuvo a España como el segundo país de la UE con mayor tasa de abandono escolar: un 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años dejaron de forma prematura sus estudios.

Eli y Hafsa son 2 de los más de 10.000 estudiantes (47,41% niñas) que desde 2015 han pasado por GEN10S y MAK3RS, y el mejor ejemplo de cómo nuestro modelo de innovación educativa transforma vidas.

Nuestro alumnado está creciendo dentro de un contexto social complejo: entornos urbanos no inclusivos y comunidades poco cohesionadas donde confluyen minorías religiosas y étnicas con problemas identitarios. Y nuestro programa de innovación educativa intenta conectar con las necesidades de su comunidad, ayudándoles a desarrollar proyectos de programación y robótica que les permitan aplicar los resultados de su trabajo en su entorno cotidiano de forma creativa, fomentando el respeto a la diversidad. El trabajo en el aula está orientado a proyectos que se ejecutan en equipo y responden a retos sociales, bajo un modelo de aprendizaje-servicio. La formación al profesorado en los recursos documentales, metodologías y conocimientos, busca que el proyecto sea sostenible y que los docentes sean los agentes del cambio educativo. Además, el programa incorpora el desarrollo de competencias sociales y la educación en valores, concebidas como un proceso creativo y participativo para la formación integral de las personas, que está encaminado a promover un espíritu crítico.

Romper con la brecha digital de género es uno de los objetivos del proyecto GEN10S de Ayuda en Acción y Google. Foto: Ayuda en Acción / Isabel Neila Boyer / Proyecto GEN10S en Zaragoza

La cuarta revolución industrial

El mundo se dirige hacia la denominada Cuarta Revolución Industrial. Llevamos meses viendo cómo muchos medios llevan a sus titulares mensajes catastrofistas que predicen un futuro en el que las máquinas sustituirán a las personas en múltiples ámbitos laborales. La consultora PWC afirma en su estudio Will robots steal our jobs? que en 2030 el 34% de los empleos en España podrían estar en riesgo por la automatización. Su informe arroja cifras similares en los 27 países objeto de su análisis. Hay quien ve en esto una amenaza, nosotros vemos una oportunidad. Y es que la tecnología no solo “destruye” puestos de trabajo, también transforma industrias, impactando en la sociedad y la economía de forma disruptiva. El mejor ejemplo que ilustra esto es que las acciones de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google tienen una capitalización bursátil agregada de 3,8 billones de dólares, cifra que supera el PIB alemán (3,7 billones.). Cuatro de estas empresas hace tan solo 25 años no existían.

Invertir en educación de base tecnológica es invertir en la generación que va a protagonizar la nueva revolución industrial que transformará el mundo. Luchar contra la brecha digital puede cambiar la vida de millones de personas en riesgo de exclusión. El World Economic Forum sostiene en su informe The Future of Jobs que el 65% del alumnado de primaria tendrá una profesión que aún no existe. La apuesta de Ayuda en Acción por una innovación educativa que aúna tecnología y valores, aspira a capacitar a miles de niños y niñas para que sean protagonistas de ese cambio, ahora en España, en breve en los países más vulnerables de América Latina y África. Niñas como Eli y Hafsa, el rostro de una generación que se está corresponsabilizando en la construcción de un futuro y un mundo más justos y solidarios.