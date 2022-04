La fruta de temporada que te ayudará a controlar los niveles de azúcar en sangre

Tener bajo control los niveles de azúcar en sangre es algo realmente fundamental si no queremos tener ningún problema a la larga, y esta fruta puede ayudarnos a regular esos niveles de glucosa en sangre. En este sentido, también cabe destacar que añadir fruta y verdura en tu dieta diaria es algo necesario para un correcto funcionamiento en el organismo. Esto hace referencia a todos los niveles, no solo a los niveles de glucemia en sangre.

Por lo tanto, tener esta fruta de temporada, el mango, en la dieta habitual es una recomendación muy acertada para que los niveles de azúcar no se disparen y todo funcione como la seda. Vamos a descubrir qué otros beneficios nos ofrece esta fruta de temporada y cómo podemos comerla para disfrutarla al máximo.

¿Qué beneficios ofrece el mango?

Esta fruta de temporada nos ayuda, principalmente, a controlar los niveles de azúcar en sangre, pero no es lo único que puede ofrecer. Teniendo en cuenta que tiene un sabor muy dulce e ideal para comerlo solo, el mango no necesita demasiada introducción de sus bondades. Aún así, si no concoes esos beneficios, te lo contamos:

Gran fuente de fibra: El mango es una gran fuente de fibra y, gracias a esto, conseguimos eliminar una cierta cantidad de azúcar en sangre, por lo que tiene bajo control el nivel de este elemento. También sacia muchísimo por este nivel de fibra, por lo que puede ser una buena opción para ayudar en una dieta de adelgazamiento.

Evita la pérdida de bacterias saludables: Según un estudio realizado en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, el mango podría evitar la pérdida de bacterias saludables.

Mejora la salud ocular: Al tener una buena cantidad de vitamina A, el mango puede ayudar a mejorar la salud ocular.

Controlar el colesterol: Su alto contenido en fibra, pectina y vitamina C ayuda a reducir el colesterol 'malo'.

Formas de comer eta fruta para controlar los niveles de azúcar en sangre

Como siempre a la hora de comer fruta, la mejor forma es hacerlo sin cocinar y totalmente cruda. Recuerda que en lo que a frutas y verduras se refiere, cocinarlas demasiado elimina gran parte de sus nutrientes.

En el caso del mango en concreto, lo que conseguimos al ponerlo en una fuente de calor es eliminar gran parte del agua y concentrar así el azúcar de esta fruta de temporada, por lo que no es recomendable. Con menos agua, la saciedad es más baja y necesitaremos comer más, por lo que no controlaremos los niveles de azúcar en sangre de forma adecuada.

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta fruta de temporada nos ayuda a mantener unos niveles de azúcar en sangre adecuados siempre y cuando la tomemos sin abusar de ella y de la forma más natural posible.