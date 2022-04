Toma nota de estos consejos para comenzar el ayuno intermitente

Si tienes en mente empezar el ayuno intermitente, todos los tipos de consejos que puedan llegarte deben ser bienvenidos, y es que estamos ante una práctica muy específica que hay que seguir a rajatabla para que nada salga mal. Es cierto que del ayuno intermitente se pueden obtener grandes beneficios, pero también es cierto que, si la práctica no se realiza correctamente, puede no ser tan beneficiosa, sino todo lo contrario.

En este artículo te vamos a enseñar los principios básicos para poder realizar correctamente el ayuno intermitente, ¡No te lo pierdas si quieres descubrir todos los beneficios que puede proporcionarte!

Consejos para comenzar el ayuno intermitente

Antes de empezar con el ayuno intermitente es bueno que sepas que no todo el mundo puede hacer este tipo de dieta. Si tienes algún tipo de diabetes o menos peso del que te corresponde, no deberías empezar a hacerlo. Asimismo, no está recomendado este tipo práctica si tienes un historial con trastornos alimenticios.

Dicho esto, lo primero que debes tener en cuenta es que hay varios métodos a la hora de hacer ayuno intermitente y todo depende de tus ganas y tu disponibilidad. Lo recomendable para empezar es siempre hacerlo con un método 16/8, es decir, saltarse el desayuno por la mañana y luego tener un marco de 8 horas donde se realizan las comidas.

En este sentido, debes tener en cuenta que para aguantar el desayuno intermitente tienes que estar 16 horas sin comer al día, contando la horas de sueño, claro está. Lo ideal es empezar con este método e ir alargando las horas de ayuno según te parezca mejor y más aguantable.

Bebidas permitidas en el ayuno intermitente

Otro de los consejos de los especialistas es beber durante las horas de ayuno para mantener el cuerpo hidratado. En el apartado de las bebidas que se pueden tomar en el ayuno están el café solo, el té o el agua.

Por supuesto, estas bebidas no deben incluir nada de azúcar ni otros tipos de alimento como, por ejemplo, la leche. Siempre se deben tomar solos. Por otro lado, el café sí que puede ser un gran aliado en esta aventura, y es que esta bebida puede tener altos poderes saciantes.

Aún así, como hemos comentado antes, cualquier enfermedad relacionada con el azúcar en sangre o un trastorno alimenticio nos prohíbe empezar una dieta de ayuno intermitente. Ante cualquier duda, siempre es recomendable acudir a algún especialista que nos indique que estamos yendo por buen camino.