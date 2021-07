El 70% ya no vale

Ahora el 70% tampoco vale

La cifra de vacunados que nos habíamos fijado para garantizar la inmunidad de grupo ya no vale. La variante delta del coronavirus es más contagiosa y necesitamos un porcentaje mayor de gente vacunada para que el rebaño sano vaya arrinconando al virus. Ahora los expertos hablan del 90% para poder estar tranquilos.

El mapa de municipios tiene mala pinta. Se multiplica por cinco la incidencia en las grandes ciudades.



Fuente: comunidades autónomas



Los protagonistas principales de esa mancha roja oscura casi negra son los jóvenes. Hemos hablado con varios que se han contagiado cuando ya casi estaban a punto de vacunarse. Las tentaciones del verano.

Y luego están estos. El 72% de los pacientes actuales en UCI por COVID en Andalucía son "negacionistas" de la vacuna, que no se la quisieron poner. Tienen entre 50 y 60 años.

Derecho de admisión COVID. En este boletín hemos imaginado muchas veces qué tipo de sociedad se construiría si solo pudieras entrar a bares o restaurantes si estás vacunado. Pues ya está pasando, con apoyo oficial. Afortunadamente, si el ritmo de vacunas va rápido, durará poco.

***

"¿Es Cuba una dictadura?

"En Cuba, sigue el movimiento en la calle. Ahora son contramanifestaciones de apoyo al Gobierno las que intentan solapar unas protestas con pocos precedentes. Internet ha dejado de funcionar bien desde los móviles. Hay periodistas detenidos, entre ellos una colaboradora de ABC. No sabemos mucho porque, además, los detalles de allí se pierden entre el ruido de aquí.

Prepárate porque vas a escuchar esa pregunta muchas veces estos días. ¿Es Cuba una dictadura? Se lo han preguntado a Alejandra Jacinto, nueva portavoz de Podemos en Madrid y ha dicho que "no lo considero una dictadura". Se lo preguntaron luego a Aina Vidal, portavoz en el Congreso de En Comú Podem, y dijo: "No considero al Gobierno cubano como una dictadura". Vinieron matices e hilos de Twitter, pero con esas respuestas la derecha saliva. Eran dos bolas en el aire y vino el remate al contrapié: se lo preguntaron a la novísima portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su primera rueda de prensa sucediendo a María Jesús Montero. ¿Es Cuba una dictadura? "España es una democracia”, respondió. Le repreguntaron y ha hecho malabares para ni sugerir un apoyo al gobierno cubano ni desautorizar a las portavoces de Podemos en su primer día. Y así la pregunta llega a la cúspide del ciclo informativo: entrevista nocturna a Pedro Sánchez en Telecinco. ¿Es Cuba una dictadura?, le han preguntado. “Cuba no es una democracia”, ha intentado zanjar el presidente.

La derecha española ya tiene su nueva Venezuela: nada preocupa más al PP que los cubanos; por alguna razón, más que los colombianos, los marroquíes, los saudíes o los haitíes. La política es así e Iñigo Sáenz de Ugarte explica aquí muy bien el bucle cínico de esta discusión permanente donde los latinoamericanos son meros figurantes.

Mientras tanto, en Madrid, el PP sigue fortaleciendo la democracia con el nombramiento del nuevo presidente del ente público de Telemadrid: José Antonio Sánchez ya fue presidente de RTVE, época en la que no se cortaba en criticar personalmente a la izquierda y se jactaba de votar al PP. Aparece en los papeles de Bárcenas, de lo que se defendió diciendo que… Venezuela.

***

Premio al inmigrante bueno

El Gobierno ha decidido regularizar la situación de los dos inmigrantes senegaleses que trataron de ayudar al joven Samuel mientras recibía la paliza que acabó con su muerte en A Coruña. No es la primera vez que vemos un gesto como este y, aparte de alegrarnos por los dos hombres agraciados con los papeles que les cambiarán la vida, es un gesto que las ONG y los expertos en derechos humanos critican hoy en elDiario.es: es arbitrario y fomenta la idea de que el inmigrante solo tiene derechos si es ‘bueno’ o, de hecho, mejor que nosotros.

Barómetro de Desinformación. Muy interesante esta encuesta sobre bulos y delitos de odio que han hecho Maldita y Oxfam Intermon. Los tres mensajes de odio que más calan en España sobre inmigración son que tienen privilegios, que no se integran y que son violentos.

***

Que no se te pase

Que viene el dinero. Ya tenemos la última luz verde europea a la llegada de 69.500 millones de euros para la recuperación económica. Solo era un trámite, pero había que pasarlo. Los primeros 9.000 en teoría llegan este mes.

Otro pufo con los derechos de autor. Hoy te contamos el truco de algunos músicos de zarzuela para cobrar derechos de autor por pequeñas adaptaciones de obras que no son suyas y que hace décadas que son de dominio público. Le van metiendo pequeñas modificaciones para ir renovando el copyright y a cobrar. El truco tiene más letra pequeña y la cuenta Elena Cabrera.

Busca, busca, busca. Antes de que te des cuenta de que ha terminado la Eurocopa empiezan los Juegos Olímpicos y antes de que contemos bien las medallas ya habrá empezado de nuevo La Liga. Pues los clubes de fútbol buscan desesperadamente patrocinador, porque con las casas de apuesta ya no pueden contar.

No envejece nada mal este vídeo del mítico divulgador del cosmos Carl Sagan sobre la falta de diversidad, el ombliguismo y el racismo del cine de ciencia ficción. “En Star Wars, los que dominan la galaxia son todos blancos”.

***

Qué ganas de viaje

Las Landas. Al sur de Burdeos, al norte del País Vasco francés, hay una enorme extensión de pinares, playas atlánticas infinitas, carreteras rectas y pueblos dispersos preparados para el ocio familiar. Por allí hay zonas muy turísticas, como la imprescindible Duna de Pilat, pero sobre todo bosques para perderse andando o en bici, salpicados de caseríos y campings. Más aquí.

De buceo. Si te va el submarinismo y este año no te ha dado para planificar viaje a algunos de los templos internacionales del buceo, otro aficionado, nuestro compañero Roberto Ruiz, te hace una lista de 11 sitios en España. Girona, Granada, Murcia, Pontevedra, Almería…