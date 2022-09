Hola.

El primer día de trabajo después de las vacaciones tiene su gracia. Pero ¿el segundo? ¿Qué hacemos con el segundo? Pues alegrarnos porque es viernes.

Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Bajada de impuestos

Pedro Sánchez no quiere perder la iniciativa y ha arrancado septiembre con una sorpresa: el IVA de la factura del gas bajará del 21% al 5%. Por ahora se aplicará en los recibos de octubre, noviembre y diciembre, pero tiene pinta de que en Navidades tendremos otro anuncio que prorrogue la medida. Esta fórmula, que no hace diferencias entre quienes tengan mucho o poco dinero, había sido propuesta por el PP y rechazada por el Gobierno hasta antes de ayer (literalmente). Aquí Marco Swchartz analiza lo problemático de esta bajada del IVA desde un punto de vista de izquierdas.

Por cierto, hoy publicamos una conversación que hará salivar a los lectores más interesados en las nuevas alternativas progresistas que intentan abrirse paso en un mundo tan liberal como el anglosajón. Owen Jones entrevista a Bernie Sanders.

Suspenso

Siete comunidades autónomas se han plantado a una semana del arranque del curso escolar sin haber aprobado el temario oficial para los colegios ni las reformas que se derivan de la nueva ley de educación, que son unas cuantas e importantes. Entre las siete no cumplidoras hay cuatro regiones gobernadas por el PP, una por el PSOE (Canarias), Catalunya y Euskadi. Aquí más detalles.

Eso sí, por poner las cosas y los problemas en perspectiva, esta es la pinta que tiene la vuelta al cole en Ucrania , con la mirada del fotógrafo español Emilio Morenatti.

, con la mirada del fotógrafo español Emilio Morenatti. En Rusia han creado una nueva asignatura para ensalzar el patriotismo y hablar de la guerra en Ucrania: Conversaciones Importantes.

Tensión en el Estrecho

Si es que se veía venir. Las autoridades gibraltareñas nos habían dicho que estaba todo controlado, pero no tanto. El buque petrolero semihundido en el Estrecho está vertiendo combustible al mar y la barrera que se había puesto alrededor del barco no ha sido suficiente para retener todo la fuga, que no es mucha pero es. Con la foto se ve claro.

Esa cosa semicircular es la barrera. Y sí, la mancha de fuera es parte del fueloil que este petrolero transportaba. Lo bueno es que se está extrayendo del barco el combustible que sigue dentro y eso va rápido. Una persona ha sido detenida, aunque no está claro aún cuál es su papel en el incidente.

Que no se te pase

Entrevistamos a Irene Montero . La ministra de Igualdad lanza una viso a hospitales y consejerías de Salud de cada comunidad autónoma: con la nueva ley, se acabó la objeción de conciencia como excusa para boicotear el derecho al aborto.

. La ministra de Igualdad lanza una viso a hospitales y consejerías de Salud de cada comunidad autónoma: con la nueva ley, se acabó la objeción de conciencia como excusa para boicotear el derecho al aborto. Y Ayuso apoya la ley del aborto . Resulta que Ayuso está de acuerdo con la izquierda y en contra de su propio partido en una cosa: las adolescentes de 16 o 17 años que se queden embarazadas deben tener la última palabra sobre un aborto y no pueden verse obligadas por sus padres a ser madres.

. Resulta que y en contra de su propio partido en una cosa: las adolescentes de 16 o 17 años que se queden embarazadas deben tener la última palabra sobre un aborto y no pueden verse obligadas por sus padres a ser madres. Ir al banco no es lo que era . Has notado en los últimos años, al acudir a tu banco, que cada vez hay menos personal, más caos, más colas para cualquier cosa y más sensación de estrés entre el personal. No es casualidad .

. Has notado en los últimos años, al acudir a tu banco, que cada vez hay menos personal, más caos, más colas para cualquier cosa y más sensación de estrés entre el personal. . Podcast. El lunes estrenamos la nueva temporada de ‘Un tema Al día’ , el podcast de elDiario.es que sabemos que os encanta ;-) Hoy te proponemos la última de las reposiciones del verano: los agujeros negros.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país ha participado Pedro Sánchez como invitado en una reunión de Gobierno?

Rosa - ¿A qué actor de 47 años se le ha criticado en redes sociales por encadenar parejas sentimentales siempre menores de 25 años?

Amarillo - ¿A qué edad fue presidente del Gobierno Felipe González: a los 40 años, a los 44 años o a los 51 años?

Marrón - ¿Qué exlehendakari es el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso?

Verde - ¿Qué fenómeno meteorológico define la RAE como “agua congelada que desciende con violencia de las nubes”?

Naranja - ¿Por qué club fichó anoche Héctor Bellerín, futbolista crítico con la situación en Palestina y la hipocresía europea con los refugiados?

Respuestas

Azul - Alemania

Rosa - Leonardo Di Caprio

Amarillo - 40 años

Marrón - Patxi López

Verde - El granizo

Naranja - FC Barcelona

Pues no hemos empezado mal. El lunes te espero.

Un abrazo,

Juanlu.