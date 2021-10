Hoy es el día de los detalles. El Gobierno lleva al Congreso los Presupuestos Generales del Estado, que se siguen simbolizando con unos libros de diferentes colores (amarillo, azul, gris, rojo…) donde se estructura el detalle del gasto e inversión previstos para el año que viene. El amarillo es el importante. A partir de las 12h, prepárate para ver titulares durante todo el día con porcentaje de aumento en todo tipo de partidas, grandes y pequeñas, importantes y anecdóticas. De los Presupuestos se aprovecha todo. Y decimos aumento porque en general estas cuentas son expansivas, tanto que los analistas económicos más críticos con el Gobierno dicen que son imposibles de cumplir. Ya veremos.

Serían desde luego más fáciles de cumplir si muchas grandes empresas pagaran los impuestos sin trucos. Hoy publicamos en elDiario.es datos desoladores sobre cómo decenas de empresas multinacionales españolas pagan en Luxemburgo o Malta los impuestos correspondientes a su actividad en el extranjero (por supuesto, casi nunca centrada en esos dos países, donde apenas tienen empleados). Con eso consiguen beneficiarse de un impuesto de sociedades por debajo del 3%, muy lejos de lo que tendrían que abonar en España o muchos otros países de la UE. Luego se quejan de presión fiscal porque el Gobierno plantea en estos Presupuestos una subida del impuesto al 15%, pero en realidad la presión no va con ellos porque tienen mucha parte del dinero fuera de ese radar.

El cerdo y el mar

Se han retirado del Mar Menor 4,5 toneladas de peces muertos. Lo mismo se te pasó la gravedad del asunto porque era agosto y en agosto se nos pasan cosas. Pero lo que ha sucedido en Murcia es gravísimo y hoy te desvelamos un detalle nuevo en una investigación conjunta de elDiario.es, la entidad europea Lighthouse Reports, La Marea y The Guardian: las macrogranjas de explotación ganadera, en concreto del cerdo, han contribuido con vertidos, descontrol y pasividad a una contaminación que, según los expertos, puede pasar varias líneas rojas legales. El Gobierno de Murcia recibió aviso y no hizo nada. Algunas de estas ‘fábricas’ de carne pertenecen a grupos internacionales que reciben subvenciones europeas. Aquí tienes las conclusiones de meses de investigación

El San Martín de Boris

Hizo una campaña llena de desinformación y xenofobia a favor del Brexit en aquel referéndum que lo aprobó en 2016. Luego castigó hasta la saciedad a su compañera de partido y primera ministra, Theresa May, por ser tibia con la UE y aceptar medias tintas. Las exigencias de su corriente dura hicieron caer a May, y él tomó el relevo. Firmó un acuerdo rígido y exprés para salir de la UE. Y ahora su país está sumido en el caos. Reino Unido se ha convertido en un país cerrado a la inmigración sin mano de obra suficiente: hay más de un millón de vacantes entre transportistas, carniceros, vendimiadores o camareros. Ahora Boris Johnson dice que el Brexit actual no le vale: lo da por muerto después de firmarlo hace solo 10 meses. Su popularidad cae en picado.

Hay que serQue deje de comer o que se quite el respirador. Esas son las dos propuestas de una médica de cuidados paliativos a Fernando, un enfermo de ELA que ha solicitado la eutanasia, para no tener que encargarse ella de hacerlo conforme a la ley, por objeción de conciencia. Que se ahogue en su casa, que ya se morirá. Hay que ser...

En el podcast de hoy, visitamos a Fernando y nos cuenta las dificultades que encuentra para hacer efectiva su decisión.

Que no se te pase

12 de octubre. Las celebraciones militares del D√≠a de la Hispanidad han tra√≠do un poco lo de siempre: a los patriotas presentes¬†les encanta insultar¬†al presidente del Gobierno si no es del PP y los esc√©pticos disfrutan en Internet de las meteduras de pata. Este a√Īo,¬†un toque morado republicano a la bandera¬†dibujada en el cielo de Madrid.¬†

Los ni√Īos con las ni√Īas. Catalunya¬†dejar√° de financiar¬†como colegios concertados a los centros que segreguen por sexo, es decir los que tengan clases o asignaturas diferentes para ni√Īos y ni√Īas. No todo es independentismo en un gobierno con presidente de un partido llamado Esquerra.

Que no lo digo yo. Le han dado el Premio Nobel al economista que ha demostrado que ni la inmigraci√≥n ni subir el Salario M√≠nimo destruyen empleo. Qu√© placer: ya tenemos argumento de autoridad de por vida cada vez que nos crucemos con un liberal. ‚ÄúQue no lo digo yo, que lo ha dicho un Premio Nobel de Econom√≠a‚ÄĚ, diremos.¬†Aqu√≠ la historia y pensamiento de David Card.

Suicidio h√≠drico. Aunque llueva, como ha llovido este a√Īo, no es suficiente. El consumo masivo de agua en Espa√Īa¬†nos condena a la escasez permanente. Usamos m√°s agua que Francia, Portugal, Alemania o Grecia. El principal responsable no es el consumo dom√©stico sino la agricultura y los embalses, donde mucha del agua llovida acaba evapor√°ndose sin ning√ļn uso natural ni humano.

¬ŅSesgo en la Justicia?¬†Noooo‚Ķ Solo que el 47% de los magistrados espa√Īoles se ha afiliado a asociaciones judiciales de centro-derecha o de derechas, mientras que solo el 8% pertenece a la asociaci√≥n progresista. El 44% no participa.

Pasos de cebra en 3D.¬†En Dinamarca est√°n probando con pasos de cebra dise√Īados de tal manera que crean un efecto √≥ptico para los conductores:¬†parecen tacos que se elevan sobre el suelo¬†y llaman tanto la atenci√≥n que disminuyen la velocidad, sin los inconvenientes de los badenes que pueblan Espa√Īa y son tan molestos.

Todo es política

Vampiros. El vampiro m√°s famoso de todos los vampiros, el conde Dr√°cula visto por Bram Stoker, era un depredador sexual. Sin embargo, hoy la mayor√≠a de los vampiros son vampiras que luchan contra hombres malvados y violentos. Hay excepciones conservadoras, y son influyentes, como la saga Crep√ļsculo, llena de clich√©s adolescentes. ¬ŅQu√© nos dice la evoluci√≥n hist√≥rica de los vampiros de la sociedad en la que vivimos?¬†Una lectura interesante.

El perreo. Est√°n pasando cosas interesantes en la plataforma de RTVE para p√ļblico juvenil llamada Playz y que trata a la chavalada como lo que son: gente normal que, de hecho, tiene enormes inquietudes. De¬†Gen Playz¬†se puede ver cualquier programa, por ejemplo¬†este¬†sobre la ‚Äėfragilidad‚Äô de los j√≥venes de hoy. Han estrenado otro, sobre sexo, y han elegido este tema empezar:¬†el perreo, ¬Ņempodera?¬†Eterno debate sobre el machismo de las letras, la cosificaci√≥n y los cuerpos libres.

Ibai diciendo cosas sensatas. Otra vez. Contra el discurso del sue√Īo americano versi√≥n Twitch, el √≠dolo de masas digitales Ibai Llanos¬†ha vuelto a advertir a la chavalada: terminad los estudios, que esto de que se puede ser millonario haciendo v√≠deos en Internet es una gran mentira y nosotros somos una excepci√≥n. Todo viene despu√©s de que¬†hayan trascendido¬†los supuestos ingresos de los principales¬†streamers¬†de la red social. Ibai ingresar√≠a unos 100.000 euros al mes. Al mes.

Pues mañana ya es jueves, así que venga, que se te va a hacer corta la semana.

Un abrazo,

Juanlu.