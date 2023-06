📩 BOLETÍN | Ya no son amenazas

Hola.

Ya no son amenazas

Ya no son amenazas. Ya no son hipótesis. Ya no pueden decir que estamos alimentando el miedo, el “que viene la ultraderecha”. Ya son medidas concretas, probablemente solo la superficie de lo que está por venir, pero que anticipan una legislatura durísima para miles de personas en más de 100 pueblos y ciudades de toda España.

En la primera semana tras la toma de posesión de los nuevos concejales de gobiernos PP-Vox, en Náquera (València) ha quedado prohibido colgar la bandera arcoíris de los derechos LGTBI en edificios públicos. En Torrijos (Toledo), también. En Vegas del Genil (Granada), también. En la localidad valenciana tampoco habrá más comunicados oficiales de condena tras un asesinato machista ni se convocarán minutos de silencio que rechacen de manera específica la violencia de género. Esta regresión a los tiempos del “crimen pasional” ya ha generado una respuesta preocupada desde Bruselas.

En Elche, desaparece la concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. Ahora hay otra que se llama “Familia y Mayores”. Allí se anulan las políticas de movilidad contra la contaminación, igual que en Valladolid (donde se eliminará el carril exclusivo para bus y taxi), Burgos o Ponferrada. Pero es que en varias de ellas directamente se va a quitar el carril bici. Aquí tienes todos los ejemplos prácticos resumidos.

El lío de Extremadura no se va a solucionar en dos días. Mientras María Guardiola va dando entrevistas y Fernández Vara (PSOE) dice que hará el paripé de presentarse a la investidura ante el desacuerdo de las derechas, Feijóo, frente a la evidente contradicción de que en Extremadura no y en el resto de España sí, se ha tenido que inventar un umbral mínimo de votos para admitir un gobierno de coalición con Vox: un 12% del voto. Si ese es el criterio, en Aragón podríamos ver otro y en Baleares, por ejemplo, el PP no tendría derecho a negarse a casi nada.

El otro hundimiento

Mientras medio mundo sigue entre preocupado y fascinado por la historia de los cinco multimillonarios desaparecidos en el Atlántico a bordo de un submarino que intentaba llegar al Titanic, en las costas españolas otra embarcación bien diferente se ha hundido: a bordo iban más de 60 personas y más de la mitad han desaparecido en el agua. Habían pedido auxilio a Salvamento Marítimo 12 horas antes.

Eran migrantes, como migrantes eran las 750 personas que iban a bordo de un barco pesquero hundido hace unos días en el Mediterráneo, con más de 500 personas que ya nadie sabe dónde están, que ya nadie busca en el mar. De esa historia hablamos hoy en el podcast.

Que no se te pase

Maledicto XVI . La Justicia alemana da por hecho que el Papa Ratzinger fue “cómplice” de abusos sexuales a menores. Benedicto XVI conocía los antecedentes y el comportamiento de un sacerdote de Múnich que había sido trasladado antes precisamente por su pederastia recurrente.

. La Justicia alemana que el Papa Ratzinger fue “cómplice” de abusos sexuales a menores. Benedicto XVI conocía los antecedentes y el comportamiento de un sacerdote de Múnich que había sido trasladado antes precisamente por su pederastia recurrente. Vuelva, Caballero . El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Ayuntamiento de Martínez Almeida a reponer la placa que homenajeaba a Francisco Largo Caballero , histórico dirigente del PSOE y UGT durante la Segunda República, en la que era su vivienda de Madrid.

. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Ayuntamiento de Martínez Almeida a reponer , histórico dirigente del PSOE y UGT durante la Segunda República, en la que era su vivienda de Madrid. Ese es el nivel. La NASA tiene una recreación visual que mide al milímetro el nivel del mar como si estuviéramos mirando por el ojo de buey de un barco. El cálculo proyecta un ascenso de las aguas de 11 centímetros en 27 años. Eso en la playa se comería como 5 metros de costa.

La NASA que mide al milímetro el nivel del mar como si estuviéramos mirando por el ojo de buey de un barco. El cálculo proyecta un ascenso de las aguas de 11 centímetros en 27 años. Eso en la playa se comería como 5 metros de costa. Y de cáncer . Los hombres mueren más de cáncer que las mujeres. ¿Por qué? Las pruebas señalan al cromosoma Y .

. Los hombres mueren más de cáncer que las mujeres. ¿Por qué? . Explosión en París. Varios edificios se incendiaron ayer en París por una fuerte explosión, aparentemente causada por el gas, que dejó una treintena de heridos, cuatro de ellos en estado crítico.

Cosas que no sabía

No sabía que hay chacales en España. En realidad es algo tan nuevo que solo se han detectado dos: uno muerto, atropellado en Álava a principios de año, y otro vivo, grabado por una cámara nocturna esta semana en una zona cercana. El chacal común o chacal dorado es un mamífero parecido al lobo pero que vive en climas más cálidos. Es una especie de expansión en el Este de Europa que ha llegado a Francia y que ahora aparece por primera vez en la Península Ibérica.

que hay chacales en España. En realidad es algo tan nuevo que solo se han detectado dos: uno muerto, atropellado en Álava a principios de año, y otro vivo, grabado por una cámara nocturna esta semana en una zona cercana. El chacal común o chacal dorado es un mamífero parecido al lobo pero que vive en climas más cálidos. Es una especie de expansión en el Este de Europa que ha llegado a Francia y que ahora aparece por primera vez en la Península Ibérica. No sabía que, durante la revolución rusa, en una de las federaciones del país llegaron a usarse etiquetas de botellas de vino como billetes, ante la escasez de dinero impreso durante la guerra. Las primeras monedas soviéticas no fueron revolucionarias, mantuvieron el estándar de la era zarista, pero ya en 1921 se acuñaron los primeros rublos con propaganda reconocible: obreros del metal con mirada alta que empuñan un martillo y un fusil. Leído aquí.

que, durante la revolución rusa, en una de las federaciones del país llegaron a usarse etiquetas de botellas de vino como billetes, ante la escasez de dinero impreso durante la guerra. Las primeras monedas soviéticas no fueron revolucionarias, mantuvieron el estándar de la era zarista, pero ya en 1921 se acuñaron los primeros rublos con propaganda reconocible: obreros del metal con mirada alta que empuñan un martillo y un fusil. Leído aquí. No conocía la expresión catalana “que us bombin” que utilizó Xavier Trias en su frustrada toma de posesión como alcalde de Barcelona. Ya hay camisetas y en la prensa catalana barajan varias hipótesis etimológicas. Los medios en castellano la hemos traducido en general como “que os zurzan”, pero en La Vanguardia leo que literalmente sería “que os bombeen”, que es un poquito más gráfico porque ya intuimos por dónde quiere que nos bombeen, y en Rac1 oigo que también puede ser “que os hagan un bombo”.

