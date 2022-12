📩 BOLETÍN | Plan B

Hola.

Pues entre una cosa y otra ya es viernes. Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Plan B

El Gobierno ha decidido poner en marcha el Plan B para desbloquear al menos en parte el sistema judicial, secuestrado por una mayoría caducada conservadora que lo mantiene ilegalmente bloqueado desde hace cuatro años. PSOE y Unidas Podemos van a tramitar una reforma del Código Penal para que la derecha no pueda seguir vetando el nombramiento de dos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí tienes todo el detalle, que te adelantamos hoy. Es una medida que siempre estuvo en la recámara y que en Moncloa querían evitar: no deja de ser cambiar la fórmula de elección ante la incapacidad de llegar al acuerdo con la mayoría que exige la actual ley. Habrá polémica por esto. Pero no hablamos solo de una falta de acuerdo, sino de un boicot desde dentro al cumplimiento de las normas.

Donde PSOE y Unidas Podemos no están en el mismo punto es en el debate sobre el delito de malversación. El PSOE acerca posturas con ERC, que pide rebajar las penas si en la malversación de dinero público no hay lucro personal del condenado. De eso podrían beneficiarse líderes independentistas del procés, como el propio Oriol Junqueras, pero sobre todo otros que están por juzgar. Unidas Podemos no va a respaldar ese alivio de penas en un delito de corrupción, según ha dicho Yolanda Díaz.

Del Castillo a la mazmorra

Perú vive esta semana una crisis política que ha llamado la atención internacional. Su presidente hasta este miércoles, Pedro Castillo, un maestro rural que ganó las elecciones para la izquierda en 2021, apareció en televisión para disolver el Congreso, al que no controlaba, y decretar un Gobierno de emergencia. Eso fue inmediatamente interpretado como un autogolpe de Estado. Sin apoyos en la élite, a Castillo le duró la operación tres horas y su propia escolta le acabó llevando a comisaría. Estará al menos una semana en prisión provisional y le puede caer cerca de una década en la cárcel por rebelión. Le ha sustituido provisionalmente (o bueno, ya veremos) su antigua aliada Dina Boluarte. Aquí, contexto y análisis de lo sucedido.

En Alemania hay cierta conmoción por la operación policial que ha detenido a 25 hombres de un grupo ultraderechista que planeaba un golpe de Estado en Alemania. Nada menos. ¿Era una amenaza real? Quizá no en términos políticos, pero sí tenían capacidad de infiltrarse en algunas instituciones. Aquí lo que sabemos.

¿Qué es un fondo de inversión?

¿A qué puedes dedicar tu mañana un viernes de puente que sea mejor que escuchar un podcast de 15 minutos sobre fondos de inversión? No suena muy apasionante, ¿no? Pues creemos que lo agradecerás: los fondos de inversión aparecen en cada vez más debates y titulares y conviene saber de qué estamos hablando. Hoy en el podcast, aprendemos de economía.

Que no se te pase

Inmunidad exprimida . Juan Carlos I le va a sacar todo el partido posible al regalo que le hizo la Constitución Española con eso de la inviolabilidad. Ese concepto le está valiendo también en Reino Unido para esquivar media docena de acusaciones: desde fraude fiscal a blanqueo o amenazas a Corinna.

. Juan Carlos I le va a sacar todo el partido posible al regalo que le hizo la Constitución Española con eso de la inviolabilidad. Ese concepto le está valiendo también en Reino Unido para esquivar media docena de acusaciones: desde fraude fiscal a blanqueo o amenazas a Corinna. Triple de Putin . Rusia ha liberado a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que el Kremlin mantenía presa alegando posesión de drogas. Pero todos sabíamos lo que Putin quería y Biden se lo ha dado: a cambio de Griner, EEUU ha liberado a un traficante de armas ruso.

. Rusia ha liberado a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que el Kremlin mantenía presa alegando posesión de drogas. Pero todos sabíamos lo que Putin quería y Biden se lo ha dado: a cambio de Griner, EEUU ha liberado a un traficante de armas ruso. Karol Wojtyla . Documentos secretos de la Iglesia en Polonia desvelan que Juan Pablo II encubrió a sacerdotes pederastas durante su tiempo como arzobispo de Cracovia. Más información.

. Documentos secretos de la Iglesia en Polonia desvelan que Juan Pablo II encubrió a sacerdotes pederastas durante su tiempo como arzobispo de Cracovia. Más información. Condones gratis. Mientras en España sigue habiendo farmacias con licencia pública que no te venden preservativos por “objeción de conciencia”, Francia acaba de anunciar que los condones serán gratis para cualquier persona de entre 18 y 25 años.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué provincia están los cerros de Úbeda?

Rosa - ¿Qué presentadora y actriz se ha despedido de Masterchef con críticas al programa?

Amarillo - ¿Qué día de 1978 entró en vigor la Constitución Española?

Marrón - ¿Cuántos inmigrantes han conseguido pedir asilo en los puestos habilitados para ello en las fronteras de Ceuta y Melilla?

Verde - ¿De qué afección pulmonar hay ahora mismo una ola provocada por el Virus Respiratorio Sincitial?

Naranja - ¿En qué país nació Achraf Hakimi, el futbolista marroquí que eliminó a España del Mundial marcando el último gol de los penaltis?

Si estás por Santiago de Compostela, nos vemos el miércoles. Celebramos allí el IV Encuentro de Periodismo Iberoamericano de elDiario.es donde participamos varias personas de nuestra redacción y al que invitamos a periodistas latinoamericanos con mucho que contar. Apúntate aquí para venir.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.