Tirarse de un tren en marcha

“¿Qué más puede pasar en una sola semana?”, nos decíamos entre risas. Jiji. Jaja. “Ya no puede pasar nada más”.

Jiji. Jaja. Eso creíamos. Buenos días.

Iglesias se tira

Podemos se fundó en 2014. Seis años después, su líder Pablo Iglesias se convirtió contra todo pronóstico en vicepresidente de un histórico Gobierno de coalición de izquierdas en España. Un año después de tomar posesión, deja el cargo.

Lo hace para presentarse como candidato en la Comunidad de Madrid en un Podemos que no parte precisamente con ventaja en el inicio de la carrera: se trata de la sexta fuerza política autonómica, en número de escaños y en las encuestas.

Pablo Iglesias se tira del tren del Gobierno en marcha y se adentra en la selva política madrileña para enfrentarse a Ayuso en otra misión que, si le sale mal, puede terminar con su trayectoria institucional y que, si le sale bien, volverá a ponerlo todo patas arriba. Dice Ignacio Escolar en su artículo de hoy: “Pablo Iglesias empieza su retirada de la política. Falta por saber si ganará su última batalla imposible o si es una misión suicida”.

¿Por qué decide Pablo Iglesias dar este paso nunca visto? Aquí Andrés Gil y Aitor Riveiro te cuentan cómo fueron las 72 horas que han cambiado el rumbo de la política española por tercera vez en una semana.

El movimiento tiene muchas derivadas:

¿Y cómo se recompone el Gobierno? Lo que sabemos te lo cuenta Esther Palomera.

Yolanda Díaz ocupará la vicepresidencia segunda. Tiene más popularidad en las encuestas que Iglesias. Esto supone su lanzamiento como futura candidata a la presidencia del Gobierno. Aquí tienes un perfil para conocerla mejor.

¿Deben Pablo Iglesias y el partido de Íñigo Errejón (la candidata es Mónica García) hacer candidatura conjunta? Iglesias ha ofrecido someter su candidatura a primarias conjuntas de Unidas Podemos y Más Madrid. No es un ofrecimiento enteramente altruista: él sabe que, por número de inscritos, si las primarias son conjuntas y no por separado con listas negociadas, tiene todas las de ganar y sería el primer paso para reabsorber al errejonismo. Aunque la remontada total de Podemos parece una gesta complicada, sí podemos deducir que Iglesias tendrá mejores resultados que el 5% conseguido en 2019, al borde de la no-representación. ¿Arrastran más juntos o por separado? Será la pregunta del la semana.

Ángel Gabilondo. ¿Cómo le viene todo esto a Ángel Gabilondo? Es el ganador de las anteriores elecciones y, si consigue hacerse hueco en campaña para dar imagen de moderación y tranquilidad entre Ayuso e Iglesias, puede sacar tajada, rascar votos de Ciudadanos y rascar votos de una candidatura unitaria alrededor de Pablo Iglesias. Pero tiene que hacerse ver entre dos colosos de la comunicación en una tormenta mediática perfecta. Más claves del tablero madrileño.

Venirse arriba, venirse abajo

Ayuso, a tope. La presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras tanto, esboza su mejor sonrisa: "España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa”. Ha calmado eso sí las expectativas de que pueda gobernar con mayoría absoluta: “Me vine un poco arriba y dije lo de la mayoría absoluta, pero si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox”.

Por cierto, compara estas dos declaraciones:

Ciudadanos, en la lona . Es un partido que va dejando regueros de sangre conforme pasan los días. Toni Cantó le da portazo a Inés Arrimadas como en su día se lo dio a Rosa Díez. Arrimadas intenta aguantar la tormenta dando más poder a Begoña Villacís y el propio Ignacio Aguado.

AstraZeneca, suspendida en España

No es el único tema importante del día. Sin que haya que alarmarse, pero ha sucedido: España ha suspendido durante 15 días la campaña de vacunación de las dosis de AstraZeneca mientras la Agencia Europea del Medicamento revisa la aparición de unos treinta episodios de trombos entre los más de cinco millones de pacientes vacunados en Europa. Y no está demostrado que sea por la vacuna. Así que tranquilidad.

Por darle contexto y transmitir calma, aquí tienes preguntas y respuestas sobre la crisis de confianza en AstraZeneca.

Si quieres conocer mejor el trabajo de nuestra redacción, puedes escuchar una charla larga de tres de las periodistas que más horas y más talento han dedicado a la cobertura del coronavirus. Belén Remacha, Mónica Zas, Icíar Gutiérrez. A sus pies.

Que no se te pase2020 será el año de la miopía. Los confinamientos y la falta de luz del sol nos están haciendo daño a los ojos. Yo no termino el año sin gafas, lo veo venir.

Aviso para navegantes y bancos que vuelven financiar el 100% de los créditos. El 60% de los morosos que no pagan la hipoteca son personas a las que se le financió más del 80% de la casa que compraron.

¿Sabes lo que es la panela? Es un endulzante (alternativa al azúcar) derivado de la caña de azúcar. Es muy típico en países como Colombia y se usa también para cocinar. Pues ojo porque alguien quiere ‘privatizar’ la patente de la panela en EEUU. Aquí la historia.

“Me voy de Madrid”. Por primera vez, en 2020 bajó el número de residentes en Madrid. Lo cuenta El País, la pandemia y la posibilidad de teletrabajar han puesto la puntilla a una ciudad imposible por el alquiler, el tráfico, la falta de servicios públicos. Yo no sé tú, pero yo lo noto a mi alrededor. La gente se está yendo.

En el capítulo de hoy...

Emplazamiento publicitario. Que aparezcan productos y marcas conocidas en una serie de televisión ya no es nada raro. Nadie puede olvidarse de aquellos clásicos desayunos de Médico de Familia donde el cartón de leche Puleva se metía indisimuladamente en el centro del plano. Es a cambio de dinero, claro. Es un formato publicitario que se sigue usando hoy, algo más sofisticado.

La casa de papel. Me he cruzado con un artículo académico (pág 223, PDF) sobre las marcas que aparecen en ‘La casa de papel’, donde los protagonistas beben siempre cerveza Estrella Galicia o desayunan Cola Cao. Aparecen muchas marcas más, en este gráfico elaborado por la autora de la investigación se ve cómo se reparten.

No todas las apariciones son por contrato publicitario. A veces puedes evitar mostrar un ordenador Apple o Microsfot con una pegatina o diseñar un sistema de correo que se parezca al de Google. Pero, siguiendo con el ejemplo de La casa de papel, no se van a poner a fabricar coches para evitar que se vea que la Policía usa Citroën, por ejemplo.

Bing. Más molesto es en otros casos. Recuerdo capítulos de la comedia Cómo conocí a vuestra madre donde todo giraba alrededor de un mapa que no dejaban de mirar en un ordenador. El mapa era de Bing, la competencia de Google Maps. Un poco forzado.

Para qué te voy a decir que hoy va a ser un día más tranquilo si cualquiera sabe.

Disfrútalo, en todo caso.

Un abrazo,

