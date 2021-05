Cuidado estos días con el consumo eléctrico: tenemos el precio de la luz por las nubes y a saber por qué.

Vacaciones y vacuna

Si tienes menos de 40 años, seguramente ya te lo hayas planteado: dicen que nos puede tocar la vacuna en julio o agosto…. ¿y qué pasa si me llaman de un día para otro pero estoy por ahí de vacaciones? ¿Me tiene que dar tiempo a volver? ¿Me la puedo poner en mi destino de vacaciones? Y si no puedo ir, ¿cuándo me tocaría entonces?

Algunas de estas preguntas no tienen respuesta todavía y seguro que cuando la tengan serán diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Para evitar el caos los gobiernos regionales empiezan a implantar un sistema de autocita. Si puedes elegir o tener planificado con tiempo cuándo te va a tocar, es más fácil compaginar vacaciones y vacuna.

Más enredos. El Ministerio de Sanidad ha hecho un reproche formal a las comunidades autónomas por no estar priorizando que los menores de 60 años se pongan Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca. Ese era el acuerdo y no está sucediendo. Sanidad les ha recordado los casos de trombos detectados.

¿Localizado el origen de los trombos? Un grupo de científicos alemanes dice haber encontrado la clave que puede estar provocando en casos muy puntuales esos trombos tras la vacunación con Astra Zeneca y Janssen. Es una cosa bastante técnica, pero Esther Samper nos lo traduce.

Dinero público. Las vacunas han recibido casi 5.000 millones de financiación pública y filantrópica. Y, sin embargo, no parece que los estados tengan la sartén por el mango. La ONG No es Sano ha presentado los datos en un informe para denunciar el descontrol público para una vacunación equitativa.

PP y Vox, efecto dominó

La inquina de Vox con los menores inmigrantes no acompañados lleva camino de condicionar toda la política nacional. Si la aparente ruptura en Andalucía por la acogida de 13 menores acaba provocando elecciones anticipadas, pueden producirse también convocatorias en otros sitios, como en Castilla y León o la Región de Murcia. Si Andalucía cambia de calendario, todo el calendario puede cambiar.

Hay que ver este vídeo de los diputados de Vox y PP insultándose a gritos en Ceuta. “Es usted un fascista”, le ha dicho un consejero del PP al portavoz de Vox. Bienvenidos al suelo que hay debajo del guindo.

El rey y el himno. En otros sitios no se llevan tan mal todavía, y eso también tiene sus consecuencias. En Murcia, Vox ha logrado el apoyo del PP y Ciudadanos para que en las aulas haya una foto del rey, se pueda colocar la bandera de España y suene el himno cuando el centro quiera.

Indultos. Además del ataque conjunto desde la derecha por el inminente indulto a los políticos independentistas, ya se está produciendo un goteo de críticas desde algunos referentes del PSOE que guardan distancias con Pedro Sánchez. Sin subir mucho el tono y con matices, Felipe González, García Page u Odón Elorza han criticado la posibilidad. Quienes sí han salido en defensa de los indultos han sido otro tipo de figuras, como Zapatero, Urkullu o Colau.

Que no se te pase

Autónomos. Aquí va una explicación de la letra pequeña de las ayudas a los autónomos y el ahorro de las cuotas prorrogadas hasta el 30 de septiembre. En cuanto a los ERTE, hay cambios en los sectores “ultraprotegidos”: salen algunos como el comercio al por menor de ordenadores y entran al club actividades como la confección de prendas de vestir y accesorios. Consulta el detalle.

Menos alcohol, menos impuestos. Las restricciones asociadas a la pandemia han tenido un efecto colateral: como los bares han estado cerrados primero y abiertos parcialmente después, el consumo de alcohol ha caído mucho. Consecuencia: se han recaudado mucho menos impuestos sobre las bebidas alcohólicas. La cerveza, la que mejor resiste.

Villarejo. Deberíamos inventar un verbo para él. Villarejar. Acción de soltar bombas informativas que no se pueden probar ni tampoco desmentir y que suenan mitad a verosímil, mitad a amenaza. La última: dice que se mandó SMS con Rajoy sobre el espionaje ilegal a Bárcenas. Villarejo villarejando.

Guerra fría en los cielos. La crisis de Bielorrusia se está complicando por días. Tras el secuestro por parte del Gobierno de un avión que se sobrevolaba el país, la UE ha prohibido que las líneas aéreas pasen por allí en sus trayectos. Ahora Rusia dice que no admite aviones que cambien su rumbo para no sobrevolar Bielorrusia.

Actualidad en medios. Montserrat Domínguez es la nueva directora de contenidos de la Cadena SER y Guillermo Rodríguez, el nuevo director de los servicios informativos. Mucha suerte.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué país ha secuestrado esta semana un avión de Ryanair que sobrevolaba su territorio para detener a un periodista que iba a bordo?

Rosa - ¿A qué programa de televisión en España han puesto banda sonora las canciones de Eurovisión de Francia y Suiza?

Amarillo - Completa la frase de la canción de Vino Tinto que sirvió para animar a la participación electoral durante la Transición: “Habla, pueblo, habla…

Marrón - ¿Cómo se llama el nuevo president de la Generalitat?

Verde - ¿Qué petrolera ha sido condenada a reducir a la mitad sus emisiones de CO2?

Naranja - ¿Qué club se ha convertido en el primer equipo de fútbol en ganar una competición europea siendo de un municipio de menos de 50.000 habitantes?

Respuestas

Azul - Bielorrusia

Rosa - La docuserie de Rocío Carrasco.

Amarillo - … tuyo es el mañana”.

Marrón - Pere Aragonés

Verde - Shell.

Naranja - El Villarreal CF

Hoy he escrito el boletín escuchando este himno no oficial de Asturias, el que canta Victor Manuel (y amigos) pero que escribió un mucho más desconocido poeta, Pedro Garfias, nacido justo hace 120 años y exiliado durante la Guerra Civil. Mi colegio en Sevilla llevaba su nombre.

