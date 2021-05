Sanidad reprocha a las comunidades no estar cumpliendo los acuerdos tras el caos con las segundas dosis de AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que vayan todos a una, dando la misma información a la ciudadanía, y que todos respeten los acuerdos del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública. Ha sido así en reunión entre el Ministerio y los coordinadores autonómicos celebrada esta mañana, cuentan fuentes de Sanidad. El asunto se refiere al caos generado con la segunda dosis de los menores de 60 años a los que se les administró una primera vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca/Oxford: el Ministerio aboga por que la segunda sea de Pfizer/BioNTech y así logró aprobarlo con las comunidades por mayoría en Comisión de Salud Pública, pero algunas autonomías lo rechazan y han recomendado a sus ciudadanos que opten por AstraZeneca mediante un consentimiento informado de los riesgos. La instrucción es muy clara, dicen desde el Ministerio.

AstraZeneca arrasa entre quienes podían elegir segunda dosis de Pfizer y eso impacta en el plan de vacunación

Galicia, Murcia y Andalucía, comunidades contrarias a la vía de la segunda dosis de Pfizer, han reportado que el 90% de los ciudadanos en esta situación eligieron AstraZeneca el martes. El Ministerio pone en cuarentena que esto vaya a ser una tendencia en toda España, porque son datos de un solo día. El pasado 7 de abril, Sanidad y las comunidades suspendieron la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años, dejando en un limbo a casi 2 millones de ciudadanos profesionales esenciales que estaban pendientes de recibir la segunda dosis (la pauta está separada por 12 semanas). Desde entonces han tratado de decidir qué hacer, y se llegó a la vía de la segunda dosis de Pfizer, con la opción de consentimiento informado si se quería optar por AstraZeneca. El debate costó que muchas comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, se posicionasen en contra del Ministerio.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) encontró un vínculo entre algunos casos de trombosis trombocitopenica y los inoculados por AstraZeneca, pero nunca ha desaconsejado AstraZeneca para ninguna edad, porque sus beneficios están muy por encima de sus riesgos. La ficha técnica del fármaco también indica la combinación de AstraZeneca con AstraZeneca, que es a su vez para la que se pide el consentimiento informado, avalado por el Comité de Bioética de España el pasado viernes.

Pero desde el Ministerio explican el razonamiento mediante el que han querido dar Pfizer. Consiste en que en España ha habido 4 fallecidos por ese tipo de trombosis relacionados con la vacunación, y 20 casos (entre fallecidos y personas que lo superaron) confirmados o altamente sospechosos, todos menores de 60 años. Implica una prevalencia de 0,5 casos por cada 100.000 vacunados y una letalidad del 22%. Esto es: la administración de AstraZeneca se podría traducir en un fallecido por cada millón de vacunados. En un contexto en el que existen otras vacunas, como las de ARN mensajero (Pfizer y Moderna), que eliminan ese mínimo riesgo hasta hacerlo nulo (no se han encontrado vínculos entre las trombosis y las inoculaciones de las de ARN m), defendieron que era mejor esa vía.

Además, la situación epidemiológica está más controlada ahora en España que hace unos meses o que en otros países como India. Con la epidemia disparada y el peligro de contagio muy alto, el riesgo de trombosis, tan pequeño, podría ser más asumible, pero con un peligro más bajo compensa menos, apuntan las mismas fuentes. Otros países como Francia también han optado por la segunda dosis de Pfizer para estas personas, pero lo decidieron en abril, y sin el consentimiento informado. El Ministerio de Sanidad inició un ensayo clínico para comprobar la eficacia de la vacunación "mixta", aunque con muy poca muestra de personas, 600 personas, algo que fue muy criticado por la comunidad científica. Desde Sanidad defienden que lo hicieron así para no tomar decisiones a ciegas, y que está respaldado por la EMA. La vacunación llamada "heteróloga" o "mixta" es frecuente en otras campañas contra otras muchas enfermedades y es probable que se extienda si en el futuro hacen falta pinchazos de recuerdo frente a la COVID-19. El método se considera por lo general seguro y eficaz

En Europa, la apuesta fuerte es por la vacuna de Pfizer/BioNTech. Su tecnología ARN mensajero la hace más adaptable a futuras variantes del coronavirus, y la compañía ha cumplido con los acuerdos y demostrado capacidad de producción, recuerdan desde Sanidad. AstraZeneca se ha quedado muy lejos de cumplir con Europa: a España, para finales de mayo, deberían haber llegado del reparto europeo unos 25 millones. Sin embargo, han llegado 6, porque la farmacéutica no ha mandado lo firmado. Bruselas va a llevar a los tribunales a AstraZeneca por esta situación, mientras con Pfizer han firmado ya un contrato para 2022 pensando en esos posibles pinchazos de recuerdo masivos, de mayores o de inmunodeprimidos.

El Ministerio, en todo caso, no va a tomar medidas contra las comunidades que se inclinan por poner AstraZeneca a su población. Reconocen el ruido que ha habido estos días con las comunidades a razón de este segundo pinchazo de AstraZeneca o de Pfizer. No admiten que haya habido fallos de comunicación, aunque sí que se ha podido generar cierta confusión al explicar los riesgos-beneficios de las vacunas y su diferencia con los de otros medicamentos (las vacunas se ponen a gente sana; los medicamentos, a gente enferma, que ya corre cierto peligro). También sostienen que en principio no faltarán dosis incluso aunque los casi 2 millones de ciudadanos en esta situación elijan AstraZeneca, algo con lo que no se contaba. El próximo lunes llegarán 1,3 millones a nuestro país. Algunos especialistas sí temen que los cálculos y la organización se vean distorsionados, porque se contaba con que estas personas recibiera Pfizer.