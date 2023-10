Hecha la Ley de Vivienda, hecha la trampa del alquiler

¡Buenos días!

Parece que fue hace mucho tiempo, pero todavía no hemos cumplido ni seis meses con la Ley de Vivienda en vigor (se publicó en el BOE el 25 de mayo de 2023). Ha sido uno de los hitos del Gobierno de coalición, pese a los dimes y diretes, idas y venidas y enfrentamientos internos de todo tipo. Es una norma muy centrada en el alquiler por los graves problemas de accesibilidad a la vivienda que hay en España, entre otras cosas por el fuerte incremento de precios y la práctica inexistencia (solo un 2% del total) de un parque de vivienda de alquiler social y asequible.

El tope al alquiler finalmente quedó recogido en la Ley (2% en 2023, 3% en 2024 y una revisión anual ligada a un índice que tiene que desarrollar el Instituto Nacional de Estadística a partir de 2025). Limitar la subida del alquiler ha sido un balón de oxigeno para muchas personas cuando la inflación se disparó hasta alcanzar el 10%, pero la realidad es que los alquileres siguen siendo un problema para un buen porcentaje de la población.

Hecha la ley, hecha la trampa. No han pasado más de seis meses de la nueva norma para que propietarios y agencias busquen fórmulas —a veces rayando la ilegalidad— para seguir exprimiendo a los inquilinos: cobrar por ver un piso, dar prioridad a parejas con dos sueldos, dar una señal si se quiere visitar el inmueble o pedir avales mediante seguros que dan cobertura a las situaciones de impago son algunas de las nuevas exigencias de los propietarios.

En el caso de las agencias, estas empresas se dedican ahora a ofrecer “servicios de obligada contratación” por parte del inquilino si quiere acceder al inmueble en alquiler: “un servicio de 'manitas', asistencia jurídica en materia civil, gestionar con las compañías suministradoras el cambio de titularidad de los suministros y su posterior baja” o la gestión de incidencias en los inmuebles. Repito: contratación obligatoria. Estos y otros abusos te los explicamos en esta información.

El Gráfico







La publicación del informe 'Proyecciones del gasto público en pensiones en España', que el Gobierno había comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación está sacando a la luz muchas novedades de las consecuencias de la reforma de la jubilación que aprobó el Gobierno de coalición. Por un lado, la Seguridad Social prevé que la subida de las pensiones el próximo año se sitúe alrededor del 4%. El alza de las pensiones se calcula según el mecanismo de revalorización de la última reforma de pensiones, que recuperó como indicador de referencia los precios para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo.

Además, según el acuerdo que se cerró con ERC y EH Bildu sobre el mayor incremento de las pensiones más bajas, la pensión mínima de jubilación contributiva para los 65 o más años con cónyuge a cargo pasará de los 13.527 euros anuales en 2023 (966 euros mensuales en 14 pagas) a 16.472 euros al año (1.177 euros al mes) en 2027. En el caso de la pensión no contributiva pasará de los 6.785 euros al año (485 euros al mes) de este año a los 8.236 euros anuales (588 euros al mes) en 2027. En esta información tienes los datos de incremento de estas jubilaciones.

A pesar de estas subidas y las que vendrán en el futuro, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones se situará en el 12,4% del PIB entre 2022 y 2050, lo que no activaría el mecanismo corrector de la AIReF, que se pondría en marcha si superase el 15%. Esto es importante porque así la Seguridad Social descarta más ajustes en las pensiones de cara a la jubilación del 'baby boom'.

Consecuencia de la reforma de las pensiones, los incentivos para acercar la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores a la edad legal están dando sus primeros frutos. La jubilación demorada (a partir de un año después de la edad legal para la jubilación) ya supone un 8,3% del total, cuando antes de la reforma no llegaba al 5%. Mientras que con la jubilación anticipada, quienes anticipan 24 meses la salida del mercado laboral de forma voluntaria han descendido al 18%, “frente al 46% en 2021 y el 26% en 2022”. Aquí tienes mucha más información sobre jubilación demorada y anticipadas.

La edad media efectiva de jubilación avanza: en 2023 se ha alcanzado por primera vez los 65 años.







El Dato

11.653 correos

Además de 37 gigas de información ha requisado la dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compañía eléctrica Endesa. En varios registros en las sedes de la empresa en Madrid y Zaragoza, Competencia ha recabado información para investigar “presuntas estrategias de desprestigio en el mercado de instalación de equipos de medida”, supuesta “obstaculización y desprestigio de comercializadoras independientes” y presuntas trabas al desarrollo del autoconsumo. En esta información te damos todos los detalles.

Entrepreneur

Ahora resulta que tras tantos discursos de cambio del modelo productivo español, de la necesidad de digitalizarse y de abrir mercados exteriores, de modernizar la economía, el último golpe de agudeza de nuestro país es celebrar un Mundial de fútbol junto a Portugal y Marruecos. La realidad es que la organización de un espectáculo deportivo de estas características ha sido una ruina para los países organizadores por “una presencia sistemática de costes subestimados y beneficios sobreestimados para estos megaeventos deportivos”. Así lo atestiguan varios estudios que confirman que solo un Mundial ha tenido beneficios a lo largo de la historia. Ahora bien, siempre hay un organismo que ha ganado mucho dinero, la FIFA. Por eso esta semana dedicamos nuestra sección 'Entrepreneur' a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, esa organización capaz de organizar eventos con los que se llena los bolsillos mientras los países solo tienen costes. Según una de las investigaciones, organismos como la FIFA “se han asegurado la autoridad sobre las fuentes de ingresos más importantes a lo largo del tiempo, aunque siguen siendo responsables de sólo una pequeña parte de los costes”. Aquí te explicamos el agujero que supone un Mundial de fútbol para un país.

Cada vez que habla sube el pan

Si se amnistía a políticos, por qué no se iban a borrar las multas o deudas de los ciudadanos Lorenzo Amor — Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)

Ya sabíamos que la patronal CEOE no estaba a favor de la amnistía para los independentistas catalanes, pero de un cargo como el presidente de la patronal de autónomos y vicepresidente de la CEOE se espera algo más que un comentario propio de un cuñado en la cena de fin de año. Por lo visto, Lorenzo Amor ha tirado de ironía para señalar que dados a perdonar por qué no se iba a poder amnistiar a todos los ciudadanos con multas y deudas en Hacienda. Hombre, Lorenzo, es que esas amnistías han existido, eran conocidas como amnistías fiscales y el Tribunal Constitucional tumbó la última que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. En fin, el horno no está para chascarrillos de chiringuito playero. Aquí puedes leer más sobre las ocurrencias del presidente de la patronal de autónomos.

Buenas noticias. No solo porque le hayan dado el nobel de Economía a una mujer. También porque se trata de la economista Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, que lleva años investigando sobre la brecha de género en el mercado laboral. “Sus estudios revelan las causas de la brecha de género. Las mujeres están muy infrarrepresentadas en el mercado laboral mundial y, cuando trabajan, ganan menos que los hombres”, señalaron desde la Academia sueca. En elDiario.es tuvimos la suerte de entrevistar a Goldin en 2019, por la concesión del premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Entonces nos dijo frases tan interesantes como “ser jefa puede ser importante para algunas, pero los problemas que las mujeres afrontan en el mercado laboral empiezan mucho antes y mucho más abajo en la cadena” o “la brecha salarial tiene que ver con quién es 'la figura de guardia en casa' y quién es 'la figura de referencia en la oficina'”. Aquí tienes más información sobre Goldin y otras mujeres que han ganado el Nobel de Economía.

Bien público

Estamos ante el talón de Aquiles de la tecnología, la seguridad. Cada vez los casos de fraude son más especializados y están mejor hechos. Los malos llevan la delantera. Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos varios reportajes sobre los últimos caos de fraudes. Por un lado, cómo los timadores hacen como si te llamase tu banco, pero no es tu banco: cada vez hay más denuncias por ataques de suplantación de identidad contra entidades bancarias a través del número de teléfono.

Esta semana ha sido prolífica en noticias sobre problemas de seguridad digital de varias empresas. Un ciberdelincuente ha puesto a la venta millones de perfiles 23andMe, especializados en hacer informes de ascendencia genética; el laboratorio reconoce el acceso no autorizado pero culpa a los usuarios de repetir contraseñas de otros portales. Tienen razón en que no se deben repetir las contraseñas pero echar la culpa a tus clientes no es la mejor política de marketing. Además, la aerolínea Air Europa tuvo que pedir a sus clientes que cancelen sus tarjetas de crédito tras un ciberataque. Días después del asalto, la aerolínea se niega a dar más datos sobre el número de afectados o el tiempo durante el cual ha estado abierta la brecha de seguridad. Como política de comunicación deja mucho que desear.

Finalmente, en elDiario.es hemos publicado en exclusiva la campaña de hackeos de hoteles para estafar a los usuarios de Booking a través de su plataforma. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos como los ciberdelincuentes suplantan a Booking utilizando su propia aplicación. Conclusión: nunca muevas dinero de tu cuenta te lo pida quién te lo pida por mensaje, correo o teléfono.

Nos gusta la competencia

