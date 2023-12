'Putodefender' a España es entrar en Telefónica

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Espero que con ganas de coger las vacaciones de Navidad. Ahora que hay tanta gente preocupada por la situación de España -menos por la de los españoles- es pertinente aplaudir la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la entrada del Estado en el capital de Telefónica con la compra de un 10% del accionariado. Esto sí que es 'putodefender' a España. No es broma. El fondo saudí que ha comprado hasta un 9,9% lo hizo sin avisar a la compañía ni al Gobierno español. Estamos hablando de un fondo soberano que cuenta con 700.000 millones de dólares en activos, uno más, entre los grandes fondos soberanos de países del Golfo que van a dedicar ingentes cantidades de dinero para comprar compañías por todo el mundo cuando ya palpan la decadencia del negocio del petróleo y el gas.

'Putodefender' a España es proteger a las empresas estratégicas como Telefónica -activos en telecomunicaciones o defensa vitales para el país- de la voracidad de unos mercados que actúan como un bazar lleno de tiburones.

'Putodefender' a España es dejar de hacer el imbécil en nombre del libre mercado. Lo que ha sido una excepción todos estos años es la total privatización que culminó José María Aznar de una compañía como Telefónica. ¿Qué pasa en el resto de Europa? El Estado francés cuenta con casi el 23% del capital de Orange, el 30,4% de Deutsche Telekom es de participación pública mientras que Italia es propietario del 9,8% de TIM. Aquí te explicamos cómo la mayoría de los países europeos cuenta con participación accionarial en sus empresas de telecomunicaciones.

'Putodefender' a España es salvaguardar la soberanía productiva del país. Es una de las lecciones que, en teoría, tendríamos que haber aprendido de la pandemia. Es necesario amparar a nuestras empresas, eso sí, sin dejar de fortalecer la competencia para que los consumidores no se vean perjudicados, además de consolidar la regulación que elimine incertidumbres y distribuya la riqueza a través de los impuestos.

'Putodefender' a España es preservar lo público.

Pero es que el PP sigue sin enterarse...

Cada vez que habla sube el pan

La compra por parte de la Sepi del 10% de Telefónica viene para protegerse de los saudíes. Creo que ustedes conocen que hay una norma que ya existe en este país: la acción de oro que permite que esa situación no se produzca Juan Bravo — Vicesecretario de Economía del Partido Popular

Es terrible para un país tener una oposición que no se entera de nada ni tiene la mínima idea de las normas que rigen la convivencia. Se supone que Juan Bravo sabe de economía, pero en su intento de atacar al Gobierno por su entrada en el accionariado de Telefónica roza el ridículo. Es normal que ahora que el PP ve cómo Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con grandes empresarios para normalizar relaciones y que el apocalipsis económico no termina de llegar, se lancen a criticar todo lo que sea, pero, al menos, es exigible un poco de rigor. El vicesecretario de Economía del Partido Popular censura la operación porque asegura que hay otro mecanismo, conocido como 'la acción de oro' (acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación), que serviría para controlar a los saudíes en Telefónica.

Pues bien, la acción de oro no existe desde hace años en España. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declaró ilegal en 2003. El Gobierno de entonces tardó en hacer efectiva la desaparición de este blindaje y control accionarial. Las cuatro compañías, que fueron privatizadas, y todavía contaban con la acción de oro ya tenían fecha para su eliminación: Repsol (febrero de 2006), Iberia (3 de abril de 2006), Telefónica (18 de febrero de 2007) y Endesa (8 de junio de 2007). El 27 de mayo de 2006 se publicó en el BOE la Ley que acabó con la acción de oro en España.

¿Qué le pasa al PP? Además de no encontrar una fisura en el ámbito económico para atacar con contundencia al Gobierno de coalición, observa cómo la operación de entrada del Estado en Telefónica termina de rematar esa época soñada por los conservadores del supuesto milagro económico español. Aquella etapa de privatizaciones que sirvió a José María Aznar para colocar en la presidencia de la operadora a su compañero de pupitre, iniciar guerras contra medios de comunicación y que acabó como el rosario de la aurora por operaciones de stock options de dudosa legalidad. Aquí te explicamos cómo fue una de las privatizaciones más mediáticas y controvertidas llevadas a cabo por el PP.

El Gráfico







Las empresas españolas con problemas para lograr financiación han aumentado siete puntos, del 13% al 20%, en el cuarto trimestre de 2023. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) empiezan a dañar al sector privado, que venía de disfrutar de unos préstamos más baratos que nunca. Hasta que, en julio de 2022, la institución monetaria decidió dar un giro radical a su política para luchar contra la inflación. Un 40% de las empresas admite un impacto negativo en sus negocios por el incremento del coste de endeudarse y dos de cada 10 de compañías tienen problemas para pedir un préstamo. La situación se complica para las empresas pero el BCE responde con mutismo sobre una bajada de tipos en 2024. Aquí te lo explicamos.

Esperemos que los precios no vuelvan a subir por los problemas que se repiten en las cadenas de suministros. Vuelve el miedo a un atasco del comercio internacional: las navieras evitan el Canal de Suez y el de Panamá se satura.

Donde hay también un silencio difícil de explicar es en el Gobierno alrededor del decreto de las medidas de choque contra la inflación, que decaen con el año 2023. Se supone que estaban a la espera de cómo quedarían finalmente las reglas fiscales, cuya negociación ha terminado con múltiples cesiones a Alemania. Pero lo cierto es que el Banco de España asegura que la inflación caería al 2,3% en 2024 si el Gobierno mantuviera todas las medidas de choque que están vigentes actualmente. En sus proyecciones económicas, la institución monetaria solo contempla que el Gobierno extenderá la bajada del IVA a los alimentos y las subvenciones al transporte público con lo que los precios se mantendrán con subidas similares a las de este año: un 3,3%. En este enlace te contamos las necesarias medidas para seguir rebajando la inflación.

El Dato

570 euros al mes

Es la nueva cuantía del subsidio de desempleo que el Gobierno acaba de aprobar. Esta cantidad se abonará durante los primeros seis meses, luego pasará a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantendrá en los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación. En este enlace te lo explicamos. A pesar del enfrentamiento inicial, Trabajo ha logrado un acuerdo con Economía para sacar adelante la nueva norma, que amplía los beneficiarios, elimina el mes de espera entre la prestación y la ayuda y se podrá compatibilizar con un salario durante seis meses. Aquí tienes una explicación detallada de la letra pequeña del subsidio de paro: desde junio de 2024, cambios en el cómputo de rentas y cuotas a los 52 años.

La sorpresa ha llegado cuando se ha descubierto que el Gobierno ha metido de rondón en el decreto del subsidio de paro la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura. Aquí te lo explicamos. La medida ha abierto un cisma entre sindicatos y patronal con el Gobierno, al que acusan de quebrantar la confianza.

Entrepreneur

No hay gran 'entrepreneur' que no tenga unas buenas puertas giratorias con las que nutrir su equipo directivo. En este caso hablamos de Oesía, multinacional española de defensa y tecnología, dueña de Tecnobit, proveedor clave del Ejército, cuyos principales accionistas son su presidente (98,5%), Luis Furnells, y el director general, Héctor Roldán (1,5%). La compañía presentó ventas récord de 244 millones de euros en 2022 (+44%), con pedidos de 850 millones. Oesía destaca la buena marcha de sus cuentas “debido al incremento de los presupuestos de Defensa de los países occidentales, como consecuencia del aumento de las tensiones geopolíticas a nivel global”. Pues bien, la empresa cuenta entre sus directivos con ex altos cargos del Ejército: desde un general de División, un coronel que fue director de Ciberdefensa del Ejército del Aire pasando por un teniente General que ha sido Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre muchos otros. Pincha aquí para entender las puertas giratorias entre la industria armamentística y el Ejército.

Bien público

El horror está en las redes sociales. Arturo Béjar trabajó en Meta como jefe de ingeniería de Facebook y asesor de Instagram. Béjar es uno de los extrabajadores de la corporación que han comparecido ante el Senado de EEUU en su nueva investigación contra Meta y sus redes sociales: Facebook e Instagram. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta semana una entrevista a Arturo Béjar. No os engaño, da pavor lo que cuenta como ex empleado de unas redes sociales donde hay millones de jóvenes expuestos a tanto peligros: “Un tercio de los menores de 16 años con cuenta en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Lo peor es que la empresa lo sabía, Béjar avisó de lo que estaba pasando y diseño una herramienta para que los jóvenes pudieran denunciar pero nunca se puso en marcha. Tenéis que leer esta entrevista de Carlos del Castillo a Arturo Béjar sobre la basura de las redes sociales.

Nos gusta la competencia

