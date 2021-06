Primarias en la derecha

Al final, en el PP se vota

Carlos Mazón contrasta en las urnas sus apoyos como nuevo líder del PP valenciano

No ha funcionado el intento de llegar al cargo por aclamación. El candidato de Pablo Casado a presidir el PP de la Comunidad Valenciana ha tenido que contrastar este viernes en unas primarias que dispone de un apoyo mayoritario por parte de los afiliados. Obligada Isabel Bonig a apartarse por las presiones del aparato desde la sede central de la madrileña calle de Génova, Carlos Mazón se ha encontrado sobre el terreno con la resistencia numantina del alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, que ha forzado la votación al no retirar su candidatura y ha ensombrecido con ello la imagen de paseo triunfal.

Los más de 12.000 avales presentados inicialmente por Mazón, frente a los 200 de su rival, se convirtieron en poco menos de 7.900 afiliados reales con derecho a voto para las primarias de este viernes cuando se vio que Anaya no se retiraba. Detrás de la maniobra de desnudar las cifras reales de militantes está la mano de Francisco Camps, que presumía en falso en sus años de gloria de presidir un PP valenciano de más de 140.000 afiliados. Apuntaban entonces supuestamente a miles de personas que no pagaban cuotas, seguramente porque al partido no le hacía falta, ya que se financiaba por otros medios que han quedado a la vista en los tribunales.

No habría que descartar que, además de intentar reivindicarse en las filas de la derecha, en la actitud de Camps persista la vieja inquina hacia los zaplanistas. Una familia interna tan desacreditada como el que fue su jefe, hoy imputado por graves delitos de corrupción. Mazón, que irrumpe desde Alicante como lo hizo en su día Zaplana, formó parte en un segundo plano de esa familia. De ahí que su imagen de renovación del partido soporte algunos lastres del viejo PP.

Por otra parte, Mazón alcanza el liderazgo de la derecha en medio de una gestión polémica de los fondos del PP en la Diputación de Alicante, que preside. Como consecuencia de las denuncias de Compromís, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas tienen abiertas diligencias sobre 446.000 euros de la institución provincial transferidos a cuentas del PP sin aportar las facturas que lo justifiquen.

Fin del toque de queda y frenazo

Una nueva empresa pública sanitaria enfrenta a los socios del Pacto del Botánico

La pretensión de los socialistas de crear una empresa pública sanitaria a la que sería adscrito el personal del hospital de Torrevieja y su departamento cuando acabe la concesión a Ribera Salud ha creado una seria discrepancia entre los socios del Pacto del Botánico en una de las políticas emblema de la izquierda valenciana: la recuperación para la gestión pública de los hospitales privatizados en su día por el PP. Ante la oposición de Compromís y Unides Podem, el mismo presidente Ximo Puig tuvo que anunciar el miércoles el frenazo a una iniciativa que iba a llevarse al pleno del Consell de esta semana y que contradice lo que ocurrió con el personal del hospital de la Ribera y su área de salud cuando pasó a manos de la Generalitat.

Coincidió ese encontronazo con la queja manifestada públicamente por la vicepresidenta Mónica Oltra ante el anuncio de Puig de que no se prolongaría el toque de queda por la pandemia y se empezaría a abrir la mano con el ocio nocturno. "Si podemos ahorrar reuniones inútiles porque ya está todo decidido, eso que ganamos", dijo Oltra en referencia a la mesa interdepartamental donde se toman esas decisiones. Puig respondió que el final del toque de queda estaba cantado pero pidió disculpas "si hay alguna cuestión que por falta de comunicación se ha entendido de una manera diferente o si se ha entendido como una desconsideración".

La mesa interdepartamental ha acordado, finalmente, dejar atrás el toque de queda, autorizar la apertura del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada con limitaciones de aforo del 50% y sin pista de baile, así como suprimir las restricciones de las reuniones sociales.

Dos víctimas al cargar un buque

Un mortal accidente laboral en el puerto de Castellón

El buque Nazmuye Ana, de bandera panameña, volcó durante el proceso de estiba en el muelle del Centenario del puerto de Castellón el viernes día 29. Hubo tres heridos y días después fue rescatado el cuerpo sin vida de un trabajador. A la hora de escribir estas líneas todavía se buscaba a una segunda víctima del siniestro.

Fue un suceso aparatoso del que aún no se ha ofrecido una explicación, aunque las hipótesis se centran en un error en la estiba o un mal manejo de los lastres del barco. Uno de los accidentados que ha sobrevivido aseguró en un mensaje enviado a amigos y familiares que la maniobra de carga era correcta.

En todo caso, lo espectacular de ver cómo un navío queda con la quilla al sol en pleno puerto no puede hacernos olvidar que se trata de un accidente laboral, una situación dramática que se produce con demasiada frecuencia en el mundo del trabajo (ha habido 162 muertos en España durante el primer trimestre de 2021), aunque no llegue en la mayoría de las ocasiones a hacerse tan visible en los medios.

Aproximación a Luis Vives

José Luis Villacañas ha escrito un libro sobre Lluís Vives, que presentó en la Universitat de València. El autor destacó el hecho de que el gran humanista valenciano, cuya obra tuvo que desarrollarse lejos de València, en la ciudad de Brujas, vio cómo miembros de su familia eran perseguidos por la Inquisición por su condición de judíos. La estatua de Vives preside hoy el claustro del viejo edificio universitario de la Nau, pero la intolerancia contra el pensamiento también forma parte de nuestra historia.

