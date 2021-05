Uno de los trabajadores heridos al volcar un buque en el puerto de Castellón: "De milagro no estuve a bordo, el barco estaba bien estibado"

"Ayer estuve ingresado en el hospital por shock postraumático, la verdad que me acuerdo poco de todo. Estaba trabajando en el cantil en ese momento, de milagro no estuve a bordo. Ya me han contado que hay un compañero bajo el agua aún y otro con un golpe en la cabeza ingresado en UCI. El barco estaba bien estibado, a ver si investigan qué pasó para algo tan inusual como poner la quilla al sol. Todos nuestros apoyos con el estibador y padre de 36 años que está bajo el mar, excelente compañero y amigo, con el tripulante índio de 22 hallado muerto" y con el compañero ingresado en la UCI "para que se recupere lo más pronto posible!".

Este es el mensaje que ha trasladado a sus compañeros de estiba un trabajador de 31 años dado de alta este sábado, un día después de ingresar en el Hospital General de Castellón tras el accidente que el pasado viernes 28 de mayo causó el vuelco del buque Nazmiye Ana, de bandera panameña, en el muelle del Centenario del Puerto de Castellón cuando realizaba labores de carga de mercancía. Un compañero suyo de 46 años se encuentra estable en la UCI, aunque con pronóstico reservado, y siguen las labores de búsqueda y rescate del estibador desaparecido, tras haberse rescatado el cadáver de un tripulante muerto.

El incidente permanece bajo la investigación de la Guardia Civil que trata de esclarecer las causas de un incidente tan poco común. Fuentes del Sector del Mar del sindicato Comisiones Obreras (CCOO-PV) explican que, pese a no conocer los detalles del suceso de Castellón, cuando se produce un vuelco de estas características son varios los factores que pueden haber influido.

"Puede haber sido una mala planificación de la estiba y eso haber generado un movimiento de la carga durante los trabajos de las grúas; sin embargo, es importante aclarar que esa planificación corresponde a la naviera y a la empresa responsable de la gestión de la terminal. El estibador se limita a ejecutar esa planificación tal y como le llega", afirman. En este caso, la terminal donde se produjo el siniestro es la de Noatum, según el sindicato.

Sin embargo, a tenor del mesaje redproducido, no fue este el problema, al menos en opinión del estibador herido. De esta forma, las mismas fuentes sindicales explican que otra posible causa es un error de cálculo en los lastres: "En función de dónde se realiza la carga y la descarga de mercancía, se carga lastre o se suelta lastre del barco para compensar el peso; si hay poco lastre y la línea de flotación se descompensa puede haber un vuelco".

También una eventual falta de mantenimiento del buque puede influir, puesto que al parecer en este caso el barco tenía 25 años. Según explican desde CCOO-PV, "como con cualquier otro transporte, cuanto más antiguo es más posibilidad de averías puede haber" y añaden que "que el vuelco se puede haber producido por una de estas causas o por una mezcla de todas ellas".

Los representantes de la organización sindical manifiestan su solidaridad con todo el personal de la estiba de Castellón, así como con familiares y amigos de las víctimas, y advierten de que exigirán que se investigue hasta el más mínimo detalle.

Además, recuerdan que el personal de la Sociedad de Estiba del Puerto de Castellón (Sedcas), ahora Centro Portuario de Empleo (CPE), y de la empresa terminalista Noatum han colaborado en las tareas de recuperación de parte de la carga desprendida para facilitar las labores de búsqueda.

Por otra parte, fuentes de la Autoridad Portuaria de Castellón informaron este lunes de la reapertura al tráfico comercial garantizando todas las condiciones de seguridad para desarrollar las operaciones de búsqueda y rescate del estibador desaparecido, que se retomaron a primera hora.

El plan de buceo por parte del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y buzos de Salvamento Marítimo se centra en el entorno del buque Nazmiye Ana, que volcó el viernes en el muelle del Centenario. Un helicóptero de Salvamento Marítimo inspeccionó la lámina de agua a primera hora de la mañana, según informó la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El dispositivo de búsqueda encontró este sábado 29 de mayo por la tarde el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos, que era uno de los miembros de la tripulación del buque, un hombre de 22 años y de nacionalidad india. El domingo, las labores se centraron en tratar de localizar el cuerpo del otro trabajador.