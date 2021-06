Puig frena la aprobación de la empresa pública para asumir el hospital de Torrevieja ante la oposición de Compromís y Unides Podem

"Es evidente que nosotros siempre buscamos el acuerdo y por lo tanto si no hay acuerdo se aplazará porque es tan solo un instrumento, no estamos hablando de la decisión de dar un medicamento o no, que entonces no se aplazaría, estamos hablando de un instrumento".

Así se ha pronunciado este miércoles el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, sobre la intención de la Conselleria de Sanidad de llevar al pleno del Consell de este viernes la aprobación de la llamada Empresa Pública de Salud (EPS) con el objetivo de asumir al personal de las resonancias magnéticas, servicio hasta ahora externalizado, y del hospital del hospital de Torrevieja con 1.400 empleados, ante la finalización de la concesión otorgada a la empresa Ribera Salud el próximo mes de octubre.

Puig ha echado el freno así ante la oposición frontal a esta fórmula de sus dos socios del Botànic, Compromís y Unides Podem, los cuales apuestan por la subrogación directa de los empleados en la Conselleria de Sanidad bajo la figura de personal a extinguir, tal y como se hizo con los trabajadores del hospital de Alzira en 2018 cuando se recuperó para la gestión pública.

También el comité de empresa de Torrevieja, así como sindicatos como Comisiones Obreras, están en contra de la fórmula de la EPS como mecanismo para asumir a los empleados de las concesiones y servicios privatizados.

Puig ha insistido en que "lo importante son los objetivos, y no tanto los instrumentos" y ha añadido que "la empresa pública es un instrumento que se platea desde la Conselleria de Sanidad para acceder a la mejora de la gestión pública de la sanidad y si se considera que no es el camino, se pueden estudiar otros caminos, no estamos en una posición dogmática ni fundamentalista, ni en esto, ni en nada".

Sobre la queja expresada este martes en redes sociales por la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien afirmó enterarse por la prensa de que Puig de que prevé eliminar el toque de queda en la Comunitat Valenciana y rebajar las restricciones a partir del próximo lunes 7 de junio, el presidente ha explicado que "las decisiones se toman en la comisión interdepartamental" y ha recordado que "ya hace días que se dijo que esta era la última vez que se prorrogaba el toque de queda".

En cuanto al resto de cuestiones, ha afirmado que este jueves "la consellera de Sanidad llevará su propuesta a la interdepartamental" y que "si hay alguna cuestión que por falta de comunicación se ha entendido de una manera diferente o si se ha entendido como una desconsideración a la mesa interdepartamental pido disculpas".