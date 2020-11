Chaleco de hidratación Trail Running Evadict 5L

Decathlon ha pasado a renombrar su gama para Trail Running como Evadict y es dentro de dicha línea en la que nos encontramos, con sólo 175 gramos de peso, 12 bolsillos y una capacidad de 5 litros de almacenaje, el chaleco Trail Running Evadict que, nos parece, dicho por adelantado, una herramienta imprescindible para transportar todo lo necesario durante tus entrenos o carreras de media y larga distancia que ofrezcan avituallamientos.

En color negro, y disponible en tres tallas (XS/S-M/L-XL), es muy importante elegir correctamente la talla ya que, cuanto más ceñido al cuerpo, menos notarás que lo llevas.

De corte ajustado y ligero, ofrece mejor sujeción frente a riñoneras o mochilas. La ubicación de sus bolsillos facilita el reparto del material, y por ello la distribución del peso entre la parte delantera y trasera, favoreciendo incluso el equilibrio durante los descensos por zonas muy técnicas.

Ha sido elaborado con un tejido de composición elástico, de gran transpirabilidad, y sin apenas costuras.

Los detalles

Cuenta con tres correas de pecho, ajustables y regulables en altura, con prácticos enganches para recoger el sobrante. Proporciona además, en el bajo del chaleco, un elástico que refuerza aún más esa sujeción, evitando así los incómodos rebotes.

Una de las características de este chaleco es la facilidad de acceso a sus bolsillos, lo que permite que no tengamos que detenernos para realizar estas operaciones, es decir, siempre vamos a tener todo lo necesario a mano.

Cabe destacar que, al elegir un chaleco debemos asegurarnos que sus bolsillos son útiles, prácticos y cuentan con suficientes compartimentos para cubrir las necesidades de material a transportar (agua, geles y barritas, ropa de abrigo, guantes, frontal, manta térmica, incluso unos crampones ligeros). En este modelo en particular, valoramos positivamente 9 de los 12 bolsillos que ofrece. De los 12 bolsillos de que consta de malla semitransparente, cuenta con 7 bolsillos en su parte delantera: 2 bolsillos para dos soft flasks de 500 ml, otro con cremallera de aspecto termosellado con capacidad para un teléfono móvil y cuatro bolsillos más para alimentos, residuos y pequeños objetos.

Detrás encontramos los bolsillos restantes, uno bolsillo canguro “doble” de gran dimensión y otros tres bolsillos más en disposición diagonal, lo que que facilita el acceso.

Debemos ser meticulosos a la hora de elegir la colocación de los materiales y, una vez confirmada su mejor ubicación, no variarla, con la idea de mecanizar las operaciones de manipulación de éstos, debiendo descartar todos aquellos materiales innecesarios para la actividad a realizar.

También nos ha gustado el hecho de que lleve un silbato de seguridad en uno de los bolsillos delanteros superior, así como material reflectante en cuatro de los tiradores de sus bolsillos con velcro, tanto de frente como de espaldas, lo cual aumenta nuestra seguridad en condiciones de escasa visibilidad a la hora de realizar nuestras actividades nocturnas.

Otro detalle importante es que cuenta con dos anclajes por encima de los hombros que sirven para sujetar la bolsa porta bastones que ofrece la marca por separado, aunque podemos ingeniarnos algún sistema con cintas elásticas que no haga necesario la adquisición de este complemento.

Hidratación

La hidratación por bidones, o soft flasks, tiene el inconveniente de que hay que modificar los movimientos en carrera para beber respecto a la bolsa, así como su menor capacidad, lo que nos obligará a rellenar más a menudo, pero tiene las ventajas de no tener que quitarte el chaleco para rellenar, ahorrando tiempo y comodidad, y la posibilidad de llenar un soft flak con agua y el otro con bebida isotónica, electrolitos o sales. Creemos que el chaleco debería incluirlos y, aunque se pueden utilizar los de otras marcas, no es lo recomendado, pues no se ajustan del todo a los bolsillos por su forma, llegando a moverse cuando se encuentran por debajo de su volumen total de capacidad al no contar con tiradores de cierre en la parte superior de los bolsillos. También echamos en falta una trabilla para colgar el chaleco tras la actividad.

Finalmente, apuntar que este modelo es un producto de Ecodiseño, ya que el 60% de sus componentes textiles son reciclados, y Decathlon nos ofrece además hasta dos años de garantía.

Por todo lo anteriormente explicado, creemos que el chaleco Trail Running Evadict 5l es un modelo que destaca por su gran comodidad, ya que se adapta al cuerpo como una segunda piel, y que ofrece una transpirabilidad muy aceptable. Es un modelo ideal para actividades que no exijan mucho material, pero dada su polivalencia, podríamos usarlo para diferentes actividades como salidas en bicicleta de montaña o senderismo.