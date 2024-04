Chaqueta Scopi 2.5L de Vaude

La firma alemana Vaude sigue evolucionando y fabricando material de última generación, tanto para profesionales como para aquellos que no lo son tanto. Productos que ofrecen grandes prestaciones, con un estilo minimalista, y siempre respetando el medio ambiente.

En esta ocasión hemos probado un chubasquero minimalista, pero de grandes prestaciones, ideal para esos días en los que la lluvia estará presente y no queramos renunciar a la ligereza y la comodidad de este tipo de prendas que tan de moda están actualmente.

El chubasquero Scopi 2.5L es una prenda ligera elaborado con membrana de poliamida reciclada pensada para actividades en montaña de corta duración donde las inclemencias no sean extremas. Esta chaqueta nos proporcionará gran protección como cortaviento así como contra la lluvia en actividades rápidas.

Como podemos ver en el propio nombre de la prenda, que marca 2.5L, el modelo Scopi está compuesto de 2,5 capas con una membrana de 100% poliamida reciclada y otra impermeable y transpirable 100 % poliuretano. La combinación de estos productos nos garantizan una buena transpirabilidad, así como un buen sistema de ventilación, oculto bajo el brazo, que permite al deportista mantenerse seco durante la actividad.

Un punto muy destacable de la Scopi 2.5L es su escaso peso, apenas 175 gramos, algo que viene generado por su minimalismo en la construcción. Pero además, presenta un corte muy ergonómico, perfectamente diseñado con mangas preformadas y ajustes elásticos en puños y cintura, que aporta un extra de comodidad y libertad de movimientos en todo tipo de actividades ya sea corriendo como escalando.

El chubasquero incorpora también una capucha con ajuste elástico que además usaremos a modo de bolsa para su recogida y transporte, lo que nos da la posibilidad de comprimirla y que ocupe un espacio muy reducido.

Está dotada de cremallera frontal hidrófuga con un bolsillo en la zona pectoral, también hidrófugo, y de gran utilidad gracias a su tamaño ya que nos proporciona diversas opciones para guardar un GPS, el teléfono o alguna barrita.

Como viene siendo habitual también cuenta con el distintivo Green Shape con el que la marca Vaude designa muchas de sus prendas y que nos indica que el producto es funcional, respetuoso con el medioambiente y está fabricado con materiales sostenibles y con certificación bluesign®.

Diseño

El diseño de esta chaqueta es ergonómico, como ya hemos indicado, por lo que se adapta muy bien al contorno del cuerpo. La construcción con materiales elásticos permite además un ajuste óptimo de las mangas. No obstante esto no sucede con la capucha, donde el tirador de ajuste, para mi gusto, es excesivamente minimalista y resulta algo incómodo de usar. Además, la capucha, si la ajustas demasiado, al no disponer de ningún sistema que de rigidez a la visera se pierde mucha visibilidad y, si la ajustamos poco, resulta incómoda. Esto, en cambio, no sucede si la usamos con casco ya que en este caso si se da un buen ajuste y mejor visión.

Materiales

Como ya comentamos al principio de este artículo, esta moderna chaqueta está fabricada con materiales reciclados que permiten, pese a su peso y ligereza, una óptima impermeabilidad y transpirabilidad.

Tenemos que tener claro que se trata de un chubasquero y no de una chaqueta fabricada en Gore-Tex u otro material de alta impermeabilidad y transpirabilidad de uso en condiciones de meteo de gran adversidad, y que además, y por lo tanto, está construida para otros fines de menos exigencia meteorológica.

El material exterior es 100% poliamida reciclada, y el resto de material usado para la membrana es 100% poliuretano . Gracias a estos dos componentes se consigue una buena impermeabilidad, transpirabilidad y se le proporciona a la prenda resistencia y durabilidad.

Detalles técnicos

En lo que a detalles técnicos se refiere, poca cosa tenemos que reseñar ya que es un chubasquero sencillo y minimalista que solamente dispone de un bolsillo y los respectivos ajustes elásticos en cintura y puños que aportan comodidad y buena movilidad.

Aparte de esto, solo cuenta con capucha, con ajuste elástico, y que se usa además como bolsa para el transporte del propio chubasquero.

Características

Construcción: 2,5 capas.

Composición: 100 % poliamida reciclada.

Membrana: impermeable y transpirable 100 % poliuretano.

Capucha.

Cremallera frontal hidrófuga con solapa interior.

Bolsillo en el pecho con cremallera hidrófuga.

Ventilaciones bajo los brazos con solapa Stay-Open.

Paneles elásticos en el dobladillo.

Mangas preformadas.

Paneles elásticos en los puños.

Peso: 173 gramos.

Como hemos visto, y en líneas generales, la chaqueta Scopi 2.5L es un modelo que destaca por su gran ligereza y las prestaciones que aporta en una sola prenda. Es un chubasquero que ofrece además una buena transpirabilidad, gracias a los materiales usados y la tecnología de estos que nos permite mantenernos secos durante toda la actividad y evitarnos el empaparnos en los días de lluvia.

Por otra parte, también destaca por ser un modelo muy cómodo gracias al uso de tejidos con cierta elasticidad lo que nos amplia el rango de movimientos.

También hemos encontrado algunos puntos que creemos se pueden mejorar, al memos desde mi punto de vista, como los puños de las mangas, donde echamos de menos unos ajustes de velcro ya que, aunque lleva elásticos, los velcros permitiría un mejor ajuste y resultarían más cómodo a la hora de sacarse la chaqueta con los guantes.

Por otro lado, y como comentamos anteriormente, la capucha sin casco no ajusta tan bien como debería y, al no estar dotada de un sistema que le de rigidez en la visera se pierde visibilidad.