Pere Rullán y Ana Alonso se imponen en el KV de la Play Skimo Baqueira

La Play Skimo Baqueira dio este fin de semana el pistoletazo de salida a la Copa de España de Esquí de Montaña FEDME Gran Premio Rise Up Millet 2019 en la estación de Baqueira Beret. La cita, organizada por FEDME y Play Events, tuvo una buena acogida a nivel de participación con más de 150 inscritos.

Los deportistas senior se enfrentaron a un recorrido bien marcado pero duro, conocido por algunos puesto que el trazado coincidía con el de la última prueba de la Copa del Mundo de hace 2 temporadas. Un KV que transcurrió paralelo a las pistas de Baqueira Beret ganando dureza a la vez que altitud, sobre todo en los últimos metros decisivos. En definitiva, 720 positivos con meta en el Tuc Deth Dossau (senior masculino y femenino, junior masculino) y de 450 positivos para el resto de categorías.

En la carrera masculina, Rullán demostró una vez más que se mueve como pez en el agua en las carreras verticales. Rullán salió fuerte tras unos primeros metros de desnivel situándose en un diferenciado grupo de cabeza junto a Pau Coll, Nil Cardona y Jordi Alís. Poco a poco, el balear fue tomando distancia y posicionándose como principal favorito. Coll avanzaba seguro con la envergadura que le caracteriza seguido de cerca de Nil Cardona.

Un poco más atrás apretaba Jordi Alís. Finalmente, Rullán ganó un terreno considerable a sus perseguidores que le permitió imponerse con soltura en la carrera y coronando el primero el Tuc deth Dossau. Pau Coll se colgaría la Plata y Nil Cardona el bronce.

La carrera femenina estuvo dominada por la andaluza Ana Alonso, totalmente recuperada tras un año complicado a nivel de salud: “ He ido concentrada, he hecho mi carrera y la verdad es que estoy emocionada y contenta con el resultado. Aun no me lo creo”. La vasca Igone Campos comenzaba también con buen pie la temporada colgándose la plata: “He salido fuerte en primera posición, pero luego Ana me ha pasado y la he ido siguiendo detrás hasta la cima”. Marta Riba, una de las corredoras con más experiencia, demostró que sigue muy en forma subiéndose se al tercer cajón.

En la categoría junior se impusieron Albert Pérez y Claudia Valero. Se suben al podio en segundo y tercer puesto Diego de la Peña y Nico Molina, en la masculina, y la andorrana Andrea Sinfreu y la vasca Ane Iturria en chicas.

En la carrera cadete se hicieron con la victoria Maria Costa y Ot Ferrer. Ares Torra y Carolina Peula completaban el podio de cadetes femeninos. Marc Ràdua y Roger Figuls copaban los podios de cadete masculino.

Prueba Sprint

Tras la disputa de la Play Skimo Baqueira vertical el sábado, el domingo se celebró la prueba de Sprint, que contó con una participación histórica de 105 corredores de todas las categorías.

Los tímidos copos de nieve y las bajas temperaturas a primera hora de la mañana no consiguieron bajar los ánimos de los participantes que lo dieron todo en un recorrido original, bien marcado y un tramo a pie largo y duro.

Ana Alonso volvía a imponerse, corroborando su vuelta a la competición, por si a alguien le quedaba duda tras su victoria en la prueba Vertical. La andaluza firmaba un resultado espectacular con dos oros en dos pruebas tras un periodo apartada de la competición. Alonso se mostraba muy satisfecha con el resultado: “Júlia Casanovas me lo puso difícil. Tenía miedo por la bajada porque sabía que si la tenía cerca lo tendría difícil, pero estoy muy contenta con las sensaciones. Notarme que tengo fuerzas para estar ahí y seguir… para mi es lo más importante”.

Casanovas fue segunda tras una bajada de lo más técnica al más puro estilo alpino. La corredora de Berga Clàudia Sabata cerraba el podio de la carrera femenina. Fátima de Diego, que tuvo un problema con sus esquís al dar la salida, remontaría hasta cruzar cuarta línea de meta a pocos segundos de Clàudia Sabata.

En hombres, Pau Coll se proclamaba vencedor de la prueba firmando un maravilloso inicio de temporada con dos podios en dos jordanas. Coll supo correr con cabeza, como es habitual, apretando en los tramos a pie y asegurando en las bajadas. Coll se estrenaba este fin de semana como sub 23 y no puede estar más contento tras conseguir la plata de la Vertical y el oro en el Sprint. Jordi Alís, cuarto en el KV, se subía al segundo escalón del podio. El podio masculino lo cerraría el andorrano Marc Font.

En la carrera junior, Claudia Valero se imponía con solvencia en la final. Esta joven corredora aragonesa nos confesaba que estaba nerviosa porque no acostumbra a tener suerte en los sprints, pero en esta ocasión, sin duda, se quitaba la espinita, dominando de principio a fin y asegurando en la bajada para cruzar primera la línea de meta primera. Núria Torra celebraba su cumpleaños con una plata y la navarra Rita Jiménez se subía al tercer escalón. La final junior masculina fue una de las más emocionantes de la jornada. Diego de la Peña se impondría tras una buena semifinal en la que acababa segundo. Nico Molina se colgaría la plata queriendo agradecer en meta la gran labor que los técnicos andaluces están haciendo con él. Albert Pérez cerraría el podio junior colgándose el bronce en el Sprint y el oro en la Vertical del sábado.

En cadete, María Costa también dominaba de principio a fin, llegando sobrada al cambio justo antes del “pateo”. Una ventaja que mantuvo hasta el siguiente cambio y la bajada decisiva en la que no tuvo rival. Carolina Peula y Ares Torra completaban el podio femenino. Ot Ferrer, quien también firmaba doblete, Lluc Coll y Hugo Fenoll eran los tres mejores cadetes de la prueba Sprint de Baqueira.

La siguiente cita de la Copa de España será dentro de dos en semanas en Candanchú concretamente el 1 y 2 de febrero. La cita tiene programada una novedosa prueba de Relevos el viernes por la tarde-noche y una Individual el sábado.