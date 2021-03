Marta García y Ana Alonso se cuelan en el Top 10 de la Pierra Menta

Durísima jornada en la carrera de las carreras del esquí de montaña: la Pierra Menta. Con 35 ediciones a sus espaldas, la cita francesa ha sido sede este año del Campeonato del Mundo de larga distancia por equipos en el que han participado 4 equipos españoles.

Aunque la Pierra Menta sea una carrera que cuenta con cuatro etapas, para esta ocasión se ha corrido en una única y extenuante jornada con 3.500 metros de desnivel. Una carrera dura a la que se le ha añadido una climatología bastante cambiante y adversa.

Toti Martín, técnico de la selección ha valorado así la jornada: “La carrera ha sido muy dura y muy larga, con 3500 + de desnivel, muy complejos, con larga subidas, con nieves muy cambiantes y con muchos cambios de méteo. Abajo hacía bastante calor y humedad, arriba se mezclaba algo de nieve con viento y frío. El equipo se ha tenido que ir adaptando a todo lo que ha ido viniendo conforme avanza la carrera. Estamos contentos con el resultado porque ha sido una carrera que no hemos podido preparar específicamente debido a sus características. Ahora estamos ya pensando en la cita final del la Copa del Mundo en Madonna di Campiglio, en la que esperamos buenos resultados tanto en la carrera como en la general final de categorías y en la Overall de la Copa del Mundo”.

A nivel de resultados, el equipo integrado por Marta García y Ana Alonso han conseguido una meritoria novena posición entre las 10 parejas más potentes de esta edición especial de la Pierra Menta marcada por una durísima competencia de los países del arco alpino con equipos integrados por Alba de Silvestro, Giulia Murada, Ilaria Veronesse, Mara Martini, Axelle Gachet Mollaret, Lorna Bonnel… Ana Alonso, vigente campeona de España, no ha ha tenido las mejores condiciones en carrera: “Yo la verdad que no he tenido muy buenas sensaciones , Marta ha tenido mucha paciencia conmigo, ella me ha ayudado mucho subiendo y yo a ella bajando bajando. Igual se empieza a notar el final de temporada. Hay días que no vas y es lo que hay”. Nahia Quincoces y Fátima de Diego cruzaban la línea de meta de la Pierra Menta en 13ª posición.

En chicos, Antonio Alcalde ha competido junto a Marc Pinsach consiguiendo la 13º posición. Un lugar con el que madrileño se ha declarado satisfecho: “El recorrido es muy chulo, ayer estaba tronando y lloviendo, y teníamos miedo de que cambiaron algo de recorrido pero finalmente no ha sido así. Aunque haya sido una única jornada, ha sido una carrera muy dura. El principio ha sido especialmente complicado por el calor, pero luego ya nos hemos ido acostumbrando al ganar altura. Al ser un único día de competición, en lugar de cuatro, se ha corrido más de lo habitual. Durante la competición nuestros compañeros Alis y Noel venían detrás atrás de nosotros y al final los ha pasando unos franceses. Creo que todo el mundo se va con buen sabor de boca al haber hecho una buena carrera de esquí de montaña. Yo correré también la semana que viene en el Campeonato de España por equipos de Candanchú junto a Noel y correré también la final de la Copa del Mundo. Ahora toca descansa hacer algún entreno de calidad”.

Noel Burgos y Jordi Alís firman una 13ª posición. Así relataba su participación el madrileño Noel Burgos: “Carrerón impensable para las condiciones de ayer noche, nos hemos sentido fuertes y constantes, manteniendo las posiciones de la primera subida y compartiendo gran parte de carrera con Antonio y Pinsi, haciendo labor de equipo. Finalmente ellos han tirado de casta y calidad para abrir un hueco, quedando una patrulla francesa en medio, con quienes hemos ido luchando hasta final de carrera por la 12° posición que parecía que teníamos asegurada hasta 100m antes de meta que para sorpresa nuestra nos han sobrepasado. Jordi y yo estamos muy contentos de por ser competitivos en un año diferente y especial, en el mayor espectáculo del esquí de montaña”.

Clasificación

Equipos masculinos

1. Italia (Michele Boscacci, Davide Magnini)

2. Suiza (Werner Marti, Rémi Bonnet)

3. Italia (Nadir Maguet, William Boffelli)

…

11. España (Marc Pinsach, Antonio Alcalde)

13. España ( Jordi Alís, Noel Burgos)

Equipos femeninos

1. Italia (Alba De Silvestro, Giulia Murada)

2. Italia (Ilaria Veronese, Mara Martini)

3. Francia (Axelle Gachet-Mollaret, Lorna Bonnel)

…

9. España (Marta Garcia, Fátima de Diego)

13. España (Nahia Quinces, Ana Alonso)