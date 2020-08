Los vecinos mantienen la barricada y la tensión en Tunte pese a que los 59 migrantes que serán trasladados dieron negativo en COVID-19

Los vecinos y vecinas de Tunte, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, mantienen durante la tarde de este miércoles una barricada en contra del traslado de los migrantes que llegaron en patera el pasado sábado y que llevan tres noches durmiendo en el Puerto de Arguineguín. La tensión ha ido en aumento durante la tarde pese a que desde el Ayuntamiento han confirmado que los 59 personas que serán trasladadas dieron negativo en la prueba de COVID-19. "No nos moverán" o "el pueblo unido jamás será vencido" son algunas de las consignas que han coreado tras los contenedores de basura que han colocado para impedir el paso. Insisten en que continuarán en este lugar, incluso harán retenes, porque aseguran que tienen miedo a ser contagiados de coronavirus por estas personas.

Los integrantes de esta iniciativa, que según la concejala de Medianías, Recursos Humanos y Disciplina Urbanística de San Bartolomé de Tirajana, Pino Dolores Santana (CC) está orquestada por la oposición, han tratado de impedir que la Policía Nacional entrara en las instalaciones donde se pretenden albergar a estas personas. La concejala subraya que es "una pena" que se reconozca ahora a San Bartolomé de Tirajana como un pueblo racista, cuando no lo es.

Durante la tarde se han producido discusiones entre los propios vecinos e incluso han impedido al reportero de la TV Canaria grabarles. Tras la llegada de la policía, las quejas han ido hacia la concejala. "Lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás" o "no puedes recogerlos" son algunas de las afirmaciones que han realizado, pese a que la convocatoria de la protesta aseguraban que no era "racista".

