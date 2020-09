El Puerto de la capital ultima las pruebas de un proyecto piloto para suministrar electricidad a buques y evitar ruidos

En el Puerto de Santa Cruz de La Palma se ultiman las pruebas para del suministro eléctrico a buques en atraque de las líneas que cubren el transporte marítimo interinsular de viajeros y mercancías. El citado servicio evitará el ruido de los motores de las embarcaciones durante la escala. En estos momentos, en la instalación piloto, situada al lado de la estación marítima, se realizan las pruebas pertinentes con los buques de las navieras Armas y Fred Olsen que realizan los trayectos con Tenerife, informa la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La citada iniciativa se enmarca dentro del proyecto OPS Masterplan financiado por la Unión Europea (UE). Dicho Proyecto, que tiene como objetivo el fomento del suministro eléctrico a buques en atraque, está ejecutando varios pilotos en distintos puertos mediante la dotación de tomas conectadas a la red general eléctrica, y ha promovido medidas relevantes para la promoción de esta innovadora solución tecnológica.

Las instalaciones piloto se ubican en los puertos de Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de Tenerife.

El Proyecto OPS Masterplan, añade la mencionada fuente, ha adoptado cinco medidas relevantes para iniciar y hacer atractivo esta nueva forma de suministro en atraque: la modificación del marco legal para permitir a las Autoridades Portuarias y también a las empresas de distribución eléctrica ejecutar proyectos OPS, la bonificación del 50% de la tasa portuaria, la eliminación del impuesto eléctrico, la reducción del peaje de potencia mediante contratos de suministro por días o incluso por horas, y una subvención de 10 euros por cada tonelada de CO2 que no se emite a la atmósfera al conectarse el buque a la red general eléctrica en el atraque.

La instalación para suministrar energía eléctrica a los barcos de pasajeros y demás buques que atrancan en el Puerto de Santa Cruz de La Palma está concluida desde el pasado año. Esta actuación, una vez se ponga en marcha, permitirá reducir el ruido de los grupos electrógenos de los barcos que hacen escala nocturna. Fuentes de la citada entidad señalaron a La Palma Ahora a principios de este año que se había ya solicitado a Endesa la conexión a la red general.

La citada contaminación acústica, como se ha informado, ocasiona molestias a los vecinos no solo de la capital, sino también a los de núcleos poblacionales cercanos, como Los Cancajos, en Breña Baja.

Con la reseñada conexión a la red eléctrica general, los buques no necesitarán poner en marcha los grupos electrógenos cuando atracan en el muelle capitalino. Es más, según la Autoridad Portuaria, una vez entre en funcionamiento, no se les autorizará arrancar los citados motores, con lo que, asegura, no habrá ruidos ni contaminación.

El suministro de electricidad a buques, técnica que se conoce como cold ironing, se incluye en el referido proyecto europeo en el ámbito de transportes, energía y comunicaciones liderado por Puertos del Estado y en el que participan, además de Puertos de Tenerife, las autoridades portuarias de Baleares y Las Palmas, y las universidades de Cádiz, Politécnica de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

Los trabajos realizados en el Puerto de Santa Cruz de La Palma han supuesto una inversión de unos 850.000 euros.

El punto de conexión, situado frente a la estación marítima, ha precisado un centro de transformación que adapta la red de media tensión disponible en el Puerto a la requerida por los buques que atracan.