El socialismo de Torrelavega pierde 1.649 votos y prefiere a Isabel Fernández que a José Manuel Cruz Viadero

El Partido Socialista sigue siendo la formación más votada en Torrelavega, lo que no ha posibilitado que su candidato de referencia en estas elecciones, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y exalcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero, obtuviera su credencial como senador ni que haya sacado más votos que su compañera de partido Isabel Fernández.

Los socialistas de Torrelavega ganaron las elecciones, pero perdiendo por el camino 1.649 sufragios con respecto a las elecciones de abril, prácticamente la misma cantidad de votos que ha subido el PRC, partido que todavía no está a la par con el socialismo pero que va recortando distancias elección tras elección.

El PRC ha sido el gran triunfador de la jornada, junto con Vox. El Partido Popular también ha mejorado sus registros, si bien modestamente. Ciudadanos, PSOE y Podemos han sufrido severos correctivos del electorado.

Este domingo ha quedado de relieve este acortamiento de las distancias con el 7,5% más de votos que ha sacado el PRC de la capital del Besaya frente al 3,6% de pérdida de sufragios de los socialistas. Estos han obtenido 8.249 apoyos, frente a los 6.835 del PRC.

Ciudadanos fue el gran perdedor de la jornada, con una caída de voto del 8,7% y la pérdida de casi 3.000 sufragios que dejan a la formación naranja con 1.136 votantes en un contexto de elecciones generales. Dichos sufragios han ido a parar a PRC, Vox y PP, aunque no en igual medida, beneficiándose sobre todo los de Miguel Ángel Revilla.

Vox, con 714 votos más que en abril, supo rentabilizar esta debacle de Ciudadanos y ya tiene 3.478 votantes en el municipio. El Partido Popular es la tercera fuerza del mismo. Ha subido un 3%, pero en número de votos es prácticamente la mitad de los que ha subido Vox.

Podemos, por último, ha caído en 879 votos ya que la oferta electoral de Pablo Iglesias recabó 2.802 apoyos, afectada también por la abstención del municipio, que fue alta y se incrementó un 7% con respecto a abril. Esto ha perjudicado claramente a la izquierda. En total, 11.900 torrelaveguenses que pudieron haber votado este domingo no lo hicieron.

Sin senador socialista por Torrelavega

Los socialistas cántabros se han quedado con un senador de los tres que consiguieron en abril. En la capital del Besaya no solo han perdido votos sino que, aun ganando, no han conseguido que su candidato al Senado fuese elegido.

Tras el 10N, mantiene su presencia en la Cámara Alta la exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández, que ha sido la más votada tanto en Santander como en Torrelavega. Esto último es lo más llamativo por cuanto, si Fernández tuvo 8.959 votos en la capital del Besaya, el portavoz socialista ha sacado menos, 8.839, un margen reducido pero que puede tener su importancia en el futuro reparto de fuerzas dentro del socialismo en el Besaya. En la capital cántabra también se ha reproducido esta situación, obteniendo Fernández más votos (23.554) que Cruz Viadero (22.231).

El voto al Senado es un voto abierto ya que los candidatos no están sujetos a una lista cerrada como en el Congreso. Ello hace que no todos los candidatos del mismo partido sean igualmente votados. Esto no es solo privativo del PSOE, ya que también en el Partido Popular ha ocurrido lo mismo y sus tres senadores mantienen diferencias sustanciales de votos en las grandes ciudades de Cantabria. De manera oficiosa, los propios senadores hacen campaña por sí mismos allí donde pueden, de ahí las diferencias que se suman a las filias y fobias de militantes y simpatizantes y a las preferencias de los votantes de otras formaciones.

Las consecuencias que en el ámbito doméstico tengan para los partidos torrelaveguenses estas elecciones generales son por ahora impredecibles. Ciudadanos tiene una representación simbólica en el Ayuntamiento, con un concejal, no así regionalistas, socialistas y populares. Los primeros detentan la Alcaldía de la ciudad y salen reforzados. Los segundos son sus socios de gobierno y Cruz Viadero seguirá como portavoz, si de la lectura del resultado no se producen movimientos internos para reemplazarlo. Y los terceros pueden presumir de haber contribuido a la mejora del resultado autonómico del partido. Vox y Podemos están fuera de la Corporación, pero el uno ha sacado un buen resultado y el otro socava su marca en un escenario que debiera serle más propicio que el municipal.