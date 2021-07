Casares defiende que el PSOE es la fuerza "a la que todos miran cuando se habla de cambio" en Santander

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha defendido este jueves en la primera asamblea de la agrupación tras la pandemia del Covid, que el PSOE es la fuerza política "a la que todos miran cuando se habla de cambio" en la capital cántabra.

Durante su intervención, en la que ha hecho balance político y de gestión de la Comisión Ejecutiva Municipal, ha asegurado que los socialistas son "la herramienta más útil" para ser altavoz de los santanderinos, "el instrumento imprescindible para regenerar, de una vez por todas y tras más de 40 años de gobiernos de los mismos, la ciudad".

Algo que es así, según Casares, por un trabajo "coherente" durante años "de escucha activa y de permanente contacto con la realidad" de la ciudad que ha permitido ofrecer al PSOE local respuestas "sólidas" frente a las "improvisaciones de todos los demás".

"Somos los únicos que planteamos un modelo diferente de hacer ciudad", ha afirmado enumerando, entre otros, el impulso al transporte público, la creación de espacios verdes, la sostenibilidad, la protección del patrimonio, la preservación de nuestro entorno natural o la lucha contra la contaminación.

De la misma forma, ha dicho que el proyecto del PSOE pretende hacer de Santander una ciudad generadora de oportunidades de vida y laborales "para que los jóvenes no se marchen", en la que se asienten empresas emergentes generadoras de empleo de calidad, en la que se potencie al pequeño comercio y a la hostelería y se le den facilidades para avanzar en la recuperación.

Para Casares es "preocupante" el estado de la ciudad, en la que "se siguen devaluando los servicios públicos que se da a los santanderinos" como la recogida de residuos, el reciclaje, el alumbrado, el agua, los parques y jardines, o el transporte público.

En este sentido, ha señalado que dos años después, Santander "está más sucia que nunca", "nadie rinde cuentas ni se asumen responsabilidades" y los principales proyectos "están paralizados".

También ha lamentado que la pobreza y la desigualdad "son el espejo invisible para muchos en el que viven miles de santanderinos" destacando el aumento de las cifras de exclusión social.

Por ello, ha señalado que en Santander "las cosas van mal", como consecuencia de "un pacto roto" y de "esa inestabilidad que estamos pagando" todos los santanderinos en una ciudad en la que en dos años "no se ha hecho nada".

Promesas "incumplidas" de Igual

Así, ha centrado sus críticas en la gestión de la alcaldesa, Gema Igual, que "afirmó en campaña electoral que no prometería nada que no pudiera cumplir y ese ha sido el primero de sus incumplimientos", destacando que dos años después de su investidura no hay "nada" del Plan General de Ordenación Urbana. "Nada desde que el Tribunal Supremo lo anuló y declaró ilegal en 2016", ha denunciado.

También se ha preguntado por otros proyectos y promesas de Igual, como la renovación de la Alameda y su entorno y estudiar soterrar el tráfico en San Fernando, el aparcamiento disuasorio de la Marga o el soterrado en el Palacio de Festivales, la obra "faraónica" para soterrar el tráfico en Camilo Alonso Vega, la urbanización del muelle de Molnedo junto al Club Marítimo, o la regeneración del Cabildo y el Plan director de General Dávila.

También, ha afirmado que "no hay nada" de las promesas de cerrar calles al tráfico los domingos, la creación de una mesa para la conciliación familiar, el Consejo Municipal de Personas Mayores, la ventanilla municipal de emancipación para jóvenes, el tercer plan de promoción y atención a personas con discapacidad o un nuevo pacto de empleo.

"Es así como, década tras década, el Partido Popular lleva gobernando Santander. Prometiendo muchas obras y proyectos que han quedado en nada como un ascensor panorámico en Mataleñas, el anfiteatro al aire libre en La Magdalena, la regeneración de Varadero, el rascacielos sobre las vías del tren, el famoso tranvía de De la Serna y un largo etcétera", ha enfatizado durante su intervención.

Por otro lado, y sobre la gestión de la pandemia, "una de las excusas" de Igual, según Casares, para "no poner en marcha los proyectos comprometidos", ha contrastado la municipal y la llevada a cabo por los gobierno de España y de Cantabria.

Así, en su opinión, mientras como partido y como grupo municipal los socialistas han demostrado ser "leales, responsables y trabajar en defensa del interés de todos los vecinos", la alcaldesa "se cruzaba de brazos" y "cogía el megáfono para exigir al resto lo que ella no estaba dando a los santanderinos", ha subrayado.

Casares ha destacado que el PSOE santanderino ha presentado 54 mociones con propuestas en estos dos años para ayudar a la recuperación económica y social, "como sí han hecho desde el primer minuto" los gobiernos de España y de Cantabria para superar esta crisis.

Sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recalcado que "desde el primer momento" ha desplegado una serie de medidas "para proteger a todas las personas y no dejar a nadie atrás y que han sido fundamentales para contener el impacto del virus y estar mejor preparados para la recuperación", entre las que ha citado los ERTE, las prestaciones por cese de actividad para autónomos o los avales para empresas a través del ICO, la prohibición de desahucio o de cortes de suministros básicos.

En el caso de Cantabria, ha destacado que el Gobierno de España ha destinado más de 55 millones de euros en ayudas directas no reembolsables, a lo que se une toda la inversión que van a suponer el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, ha puesto en valor que "a la vez que se luchaba contra las consecuencias de la pandemia se ha continuado con la hoja de ruta del Gobierno" aprobando leyes como la del Ingreso Mínimo Vital, la de protección de la infancia, la de la eutanasia, la igualación de los permisos de maternidad y paternidad, el decreto de igualdad retributiva o la ley que garantiza y amplia los derechos de las personas LGTBI.

En cuanto a la repercusión de la acción del Gobierno nacional en Santander, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado(PGE) van a permitir invertir en proyectos de la ciudad como las naves de Gamazo, las obras de ampliación del Museo de Arte de Santander (MAS), la rehabilitación del Palacio de Cortiguera o de la Biblioteca Menéndez Pelayo. "Y destinan más de 44 millones de euros para la financiación de Valdecilla", ha valorado.

Por otra parte, sobre la gestión del PSOE en el Gobierno de Cantabria, ha dicho que "está demostrando que hay alternativas, que hay soluciones y que hay propuestas" para gobernar en la región "sin dejar a nadie atrás", no solo durante la pandemia con los cheques resistencia para empresas o para el sector cultural y deportivo, "sino con todos los proyectos que se están poniendo en marcha u otros que ven la luz al final del túnel después de años de anuncios como la sede del MUPAC".

"Frente al desgobierno del PP y de Ciudadanos en Santander en coalición, vemos que hay otras coaliciones que funcionan y que trabajan pensando siempre en el interés general", ha destacado.

Por último, Casares ha tenido palabras de recuerdo para Jaime Blanco, ex secretario general del PSOE de Cantabria y los militantes fallecidos durante este tiempo, así como de condena a la lacra de la violencia machista y al asesinato de Samuel en A Coruña.