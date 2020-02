Juan Gómez-Jurado: "Ahora se consumen más libros y los jóvenes representan el sector de la población que más lee"

Juan Gómez-Jurado sigue en una nube. El autor de 'Reina Roja', que acaba de publicar la segunda parte, 'Loba Negra', no termina de creerse el éxito que están teniendo sus historias. Y es que, tal y como él asegura, antes vendía muchos libros, pero el fenómeno que han desatado los protagonistas de estos thrillers Antonia Scott y Jon Gutiérrez es "muy bestia".

El autor, que presenta en Santander su obra, destierra el tópico de que la lectura está de capa caída. "Ahora se consumen más libros y los jóvenes representan el sector de la población que más lee", asegura, al tiempo que reivindica el humor, que no faltan en sus novelas, "porque es lo que nos salva a todos".

¿A qué atribuye el éxito abrumador de las historias de Antonia Scott y Jon Gutiérrez?

No tengo ni la más remota idea, sinceramente. Esta pregunta me la hacen mucho y no es en absoluto fácil de contestar. Es verdad que es todo muy desproporcionado y magnificado respecto a mis libros anteriores. Yo vendía mucho, pero no tanto.

¿Y termina de creérselo?

Pues no, no acabas de creértelo. Ayer salió en el Ministerio de cultura un ranking, publicado por el gremio de editores, de los libros más leídos de 2019, y el único libro que estaba entre los 10 más leídos y que había sido publicado ese año era 'Reina Roja'. Muy bestia (ríe). Fue el libro más comprado, ¿y qué haces? Pues intentas no pensar demasiado en ello porque al fin y al cabo esto no es cosa tuya. Esto son cientos de miles de decisiones individuales que han tomado otras personas, y sobre eso poca influencia tienes.

Después del éxito de 'Reina Roja' y la expectación que había por su continuación, ¿tuvo miedo a decepcionar?

Afortunadamente la tenía ya escrita (ríe), prácticamente terminada a falta de varios flecos. Así que por ahí he librado (ríe).

¿Y sintió cierta presión a la hora de publicarla?

No, no te creas. La presión no la tienes a la hora de escribir porque la historia me tiene que gustar a mí y ya está. Y por extraño que pueda llegar a sonar cuando invocas un planteamiento en primera persona, es que es así la única manera de trabajar y de crear. La historia te tiene que gustar a ti que para eso la haces. No puedes estar pensando en cientos de miles de personas porque es imposible contentar a todas. ¿Pero presión? Pues te mueres de miedo una semana antes de que se publique. Ahí estás muertísimo de miedo, pero eso pasa con todos los libros, tengan éxito o no.

De cara a una tercera parte, ¿la tiene en mente, está escrita...?

No sabe no contesta, siguiente pregunta (ríe).

¿A qué recurre en los momentos de bloqueo o falta de inspiración?

No creo mucho en la inspiración. Yo soy un profesional. Mi trabajo es escribir, con lo cual me tengo que sentar delante del ordenador y ponerme a ello. Es como si tú le dijeras a Nacho: "¿Hoy no estoy inspirado para ir a trabajar?" No funciona así. Tú tienes que ir, sentarte delante del ordenador y hacer las cosas lo mejor que puedas. Pues yo igual.

A pesar de ser un thriller recurre constantemente al humor, ¿nos hace falta más humor en nuestras vidas?

Sí joder, eso seguro (ríe), y más tal y como están las cosas últimamente. Reivindico mucho el humor porque es lo que nos salva a todos y sirve para paliar la ansiedad, al menos en mi caso, que genera la actualidad y la vida cotidiana. Así que considero que la risa es el camino.

¿Y la combinación de ambas podría ser la fórmula del éxito?

No lo creo o sí, no lo sé (ríe). Supongo que para cada lector será algo completamente distinto. Unos se enamorarán de los personajes, otros de la historia, otros de la manera en que está contada o de una mezcla de las tres cosas, porque al fin y al cabo eso es de lo que se trata. Creo que había varias cosas que estaban apuntando hacia esto en mis novelas anteriores y en las dos últimas se ha sublimado supongo. Pero honestamente, lo que intento es hacer las cosas lo mejor posible. Hay una frase en la película de Jojo Rabbit, que también combina muy bien la tragedia y el humor, en la que le dice Jojo a su madre mientras miran los cadáveres de las personas que cuelgan de la plaza del pueblo: ¿Oye, estas personas que han hecho?, y le contesta: Lo que pudieron (ríe). Y es así, siempre es eso, lo único que puedes hacer es tirarte a la piscina y a ver lo que sale.

Y en un momento en el que la lectura está un poco de capa caída, sobre todo entre los jóvenes...

Falso, eso es falso. Primero porque ha subido dos puntos respecto al año pasado y segundo porque los jóvenes de 14 a 19 años representan el sector de la población que más lee. El 90%. Desterremos tópicos. Ahora se consumen más libros, la gente cada vez lee más y han subido todos los índices de lectura. Para que te hagas una idea, en España estamos un punto sobre 500 por debajo del Reino Unido y muy cerca de los países que más leen como Finlandia e Islandia. No perpetuemos esos tópicos porque no son ciertos.

¿Le gustaría ver estos dos libros convertidos en serie o película?

Jo, claro, sería muy bonito. Lo que pasa es que por ahora no lo he conseguido. Lo he intentado una y otra vez, y ha sido un fracaso tras fracaso.

¿Por qué?

Porque tengo la tendencia de escribir cosas que luego son muy caras de hacer. Esa la desgracia que tengo. Seguiré intentándolo y en algún momento las cosas saldrán bien. O no y seguiré fracasando igualmente, será por series (ríe).