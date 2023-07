El disputado voto del regionalismo en las elecciones generales del 23J reforzó las opciones del PSOE

El Partido Socialista ha podido capitalizar mejor la atención del votante regionalista que el Partido Popular, a tenor del segundo escaño que ha cosechado la formación de Pedro Sánchez estas últimas elecciones generales en la comunidad autónoma. O eso o es que el votante regionalista tiene un perfil mayoritariamente de centro-izquierda que le predisponía a votar a la socialdemocracia frente a un PP que no destaca precisamente por su discurso autonomista y que no ha ocultado su intención de poder pactar con un antisistema autonómico declarado como es Vox.

Elecciones 23J en Cantabria: el mapa de los resultados de las generales, municipio a municipio

Más

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales de Cantabria este 23 de julio con 145.937 votos, el 42,09% de los sufragios emitidos. Los dos diputados que ha obtenido, no obstante, son los mismos que los del PSOE, segunda fuerza mejor situada en el recuento, con 115.554 sufragios, el 33,33% del total. Le han seguido Vox, con 48.787 votos y el 14,07%, y Sumar, con 29.270 votos, el 8,44% del total.

El 10 de noviembre de 2019, el PP obtuvo 84.583 votos (25,85%); el PSOE, 76.028 (23,24%); Vox, 48.827 (14,92%); y Podemos-IU, 28.376 (8,67%). Quedan descartados de la ecuación, Vox y Sumar, que han 'clonado' los resultados de 2019. Aunque pueda haber vasos comunicantes con otros partidos, la variable regionalista no les cuadra a unos y a otros, aunque el resultado fuera idéntico. Así que el destino del voto regionalista puede haber sido triple: abstención, Partido Popular y Partido Socialista.

El porcentaje de abstención no solo no ha crecido, como pudiera ser de una inhibición de los votantes del PRC a la hora de optar por otros, sino que ha encogido. Se da el caso de que el voto regionalista tradicionalmente se bifurcaba entre los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, siempre que el PRC no se presentase. Pero el PRC en esta ocasión no se ha presentado y el voto ha buscado otros caladeros.

Este domingo, en torno a 21.000 cántabros que no habían votado en 2019 se acercaron a las urnas a depositar su voto. Este 9,61% de voto suplementario con respeto a hace cuatro años responde al llamamiento de los grandes rivales, PP y PSOE, al voto útil, en un efecto centrípeto que ha restado votos a formaciones como Sumar y Vox.

También la movilización del propio electorado y el trasvase, que lo hay, de votos en el espacio central de PP-PSOE, ha alimentado la subida de las grandes formaciones. Pero solo se entiende el 16,24% del PP y la subida del 10,09% del PSOE, que en votos se traduce en 61.354 votos de más para los 'populares' y 39.526 votos de más para los socialistas, cuando entra en la ecuación el votante del PRC. Son 68.380 votos de 2019 que buscaban dueño.

El disputado voto regionalista ha ido a parar a ambos partidos, pero no en igual proporción. El gran beneficiado ha sido el Partido Socialista, que de hecho ha obtenido un segundo escaño que no tenía hace cuatro años. Entre la mayor parte del voto regionalista y el llamamiento al voto útil de izquierdas que ha disuadido de votar a Sumar se obtienen los 40.000 votos de propina que ha obtenido el PSOE estas elecciones. Los restos del voto del PRC han ido a parar al PP, sobre todo en Santander, y a otras opciones como Sumar.

El disputado voto

Tanto PP y PSOE hicieron un llamamiento expreso en campaña al votante regionalista. La defensa del autonomismo y el sesgo progresista que tiene mayoritariamente el PRC fueron los respectivos argumentos de PP y PSOE.

El candidato, y ahora diputado por el PP, Félix de las Cuevas, no ocultó en campaña que su partido quería captar a los regionalistas huérfanos de candidatura propia. “Por supuesto queremos a la gente del PRC que no quiera que las decisiones de Madrid las tome Sánchez con los independentistas y Bildu, voten un gobierno de centro-derecha. El voto a Feijóo va más allá del Partido Popular y por supuesto que queremos el voto regionalista. Somos profundamente autonomistas, creemos en el Estatuto, hemos sido impulsores de la autonomía”, había declarado el cabeza de lista al Congreso por el PP-

Los socialistas también lo hicieron y, mientras con un ojo asistían a la actitud del PRC ante la constitución del nuevo Gobierno de Cantabria en minoría y en solitario del PP, con el otro reclamaban su apoyo para Pedro Sánchez. No en vano, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, había reprochado días antes de los comicios al líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, su “giro a la derecha” en Cantabria.