Javier Ceruti (Cs): "Si no conseguimos parar la sangría económica lo peligroso será salir a la calle"

"Si no conseguimos parar la sangría económica lo peligroso será salir a la calle". Con estas palabras, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander y Ciudadanos, Javier Ceruti, ha alertado de que si no se implantan medidas de apoyo económico a los distintos sectores, en especial, "por su peso, al hostelero", no puede descartarse que la crisis económica abra la caja de Pandora que acabe con la paz social.

"Puede haber un estallido social si la economía sigue cayendo y las familias van a la miseria"

Ceruti ha coincidido en estas apreciaciones con el diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, quien recientemente en una entrevista a elDiario.es se pronunció en similares términos. El portavoz de Ciudadanos en Santander ha matizado que no quiere ser catastrofista y que "todavía no se ha llegado a esa situación", pero entiende la reclamación de la Asociación de Hostelería de Cantabria de pedir exenciones tributarias en las tasas e impuestos que pagan en Santander, así como la idoneidad de medidas que parecían descartadas pero que se mantienen, como es el cierre de calles temporalmente para que los hosteleros ocupen la calzada ampliando así las terrazas. De lo contrario, si se ahonda en la crisis económica, "habrá una situación grave".

Para Ceruti, no es incongruente que se prohíba hablar en el transporte urbano de Santander al tiempo que es posible no solo hablar, sino estar sin mascarilla en una terraza de un establecimiento hostelero. La diferencia estriba, según ha dicho, en que el autobús municipal es un espacio cerrado mientras la terraza está al aire libre y por lo tanto es menos propicia para el contagio de COVID-19.

El portavoz ha hecho un llamamiento a quienes ponen peros a las medidas que propician el mantenimiento del contacto social en la vía pública, un comportamiento que ha juzgado como "insolidario". "El sistema económico no va a aguantar. No entiendo la insolidaridad del que me dice 'me molesta esto'", han sido sus palabras.

El portavoz entiende que se restrinjan "las libertadas individuales" porque las circunstancias sanitarias así lo obligan, pero emplaza a dar explicaciones a quienes toman las decisiones de restringir la movilidad, las autoridades sanitarias. "Claro que hay muchos contrasentidos", ha dicho, "pero quienes legislan sabrán por qué".

Ceruti ha defendido la política municipal que sigue PP-Cs, recordando los incentivos y desgravaciones que se aplican a sectores económicos, pero considera que el hostelero ha de tener un especial miramiento por el "peso enorme" y el "montón de empleos" que genera en la ciudad, por lo que no ve con malos ojos la apelación del presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, de una exención total de los tributos municipales.

Con respecto a la opinión vecinal, Ceruti ha querido dejar claro que el Ayuntamiento ha mantenido una trayectoria de defensa del derecho vecinal al descanso y que en entrevistas mantenidas con las asociaciones críticas "se les ha expuesto claramente nuestra postura".