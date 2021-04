Leve incremento del número de ingresos hospitalarios en un Jueves Santo sin víctimas mortales y con menos nuevos casos por COVID en Cantabria

El Jueves Santo se saldó, en cuanto a la evolución de la pandemia por coronavirus en Cantabria se refiere, con un leve incremento de los ingresos hospitalarios, así como del total de casos activos y de la incidencia acumulada a 14 días vista. Sin embargo, los nuevos casos registrados este jueves han supuesto un descenso con respecto a los del pasado miércoles y en la jornada no se ha registrado ninguna víctima mortal.

Según datos de la Consejería de Sanidad, el pasado jueves han sido notificados 55 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad, nueve menos que el día anterior, así como un descenso en la positividad de los test realizados. No obstante, el número de ingresos hospitalarios ha experimentado un incremento, pasando de los 73 (4,9%) del miércoles a 76 (5,3%). Del total de hospitalizados, 16 personas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que este área sensible de la atención hospitalaria no experimenta cambios con respecto al miércoles y sigue en el 15% de su capacidad total.

Los datos también son disparejos en cuanto a la evolución de la pandemia en una serie de días. La tasa de incidencia acumulada a 14 días vista sigue subiendo y ya se encuentra en 123 casos por 100.000 habitantes (120/100.000 el pasado miércoles), aunque la tasa de incidencia acumulada a siete días se ha reducido, pasando de 69/100.000 casos del miércoles a 66/100.000 casos del jueves.

La distribución por hospitales de las personas ingresadas es la siguiente: 51 se encuentran en el Hospital Valdecilla; 12, en Sierrallana; 10, en el Hospital de Laredo; y tres, en el Hospital Tres Mares, de Campoo.

Desde el inicio de la pandemia hace un año 27.361 personas se han contagiado (26.102 casos detectados mediante prueba PCR y 1.259 a través del test de detección de anticuerpos), de las cuales 25.774 se han curado (94%). Hasta ahora han fallecido 548 cántabros. El jueves había en la Comunidad 1.039 casos activos, de los cuales 963 guardaban cuarentena domiciliaria.

El total de test realizados hasta ahora en Cantabria se eleva a 514.422 (88.496 por 100.000 habitantes) con un índice de positividad en los resultados del 4,6%, una décima menos que el porcentaje del pasado miércoles.