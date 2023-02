Marc Marginedas, secuestrado por el Estado Islámico: “Hay un vínculo entre la guerra de Siria y la de Ucrania. Son inseparables”

Marc Marginedas es un periodista del Periódico de Catalunya que sobrevivió a meses de cautiverio en poder del Estado Islámico y ahora cubre la guerra de Ucrania. Él, que fue protagonista a pesar suyo del documental 'Regreso a Raqqa', se muestra convencido de que hay una conexión entre las guerras siria y ucraniana y esa conexión es Rusia. De hecho, ahora se encuentra en Ucrania para encontrar las respuestas a las preguntas que se hizo en Raqqa (Siria) cuando junto a otros periodistas internacionales vivió la ordalía de la violencia fanática.

‘Regreso a Raqqa’ fue proyectada este miércoles en Santander, dentro de las III Jornadas de Periodismo que organiza elDiario.es en Cantabria. Marginedas intervino acto seguido en un debate en el que participaron los codirectores del documental: Albert Solé y Raúl Cuevas.

Marginedas fue el primero de los periodistas secuestrados que fue liberado después de seis meses secuestrado entre 2013 y 2014. Luego fueron liberados los españoles Javier Espinosa y Ricardo García. Les seguirían periodistas de otros países europeos, pero no los seis periodistas británicos y estadounidenses, que como James Foley, cuya ejecución fue difundida por internet y las redes sociales.

Marginedas, reacio a conceder entrevistas para que su experiencia traumática no acabe devorando su actividad periodística, sí que considera que en el fondo el contacto estrecho con el fanatismo yihadista le permitió comprender muchas cosas del conflicto.

“Para mí la guerra de Ucrania es una continuación -ha afirmado este miércoles desde Ucrania en una conexión por streaming-. La experiencia con el Estado Islámico me empujó a Rusia para conocer las respuestas”.

Para el periodista catalán la radicalización islámica del conflicto fue responsabilidad de Siria, con el respaldo ruso. “La aparición del Estado islámico permitió que el régimen sirio se presentara como el mal menor. Y hay otra realidad, y es que el régimen sirio liberó a presos yihadistas”.

Un elemento distintivo entre ambos conflictos es el nivel de desinformación de la opinión pública. En Siria funcionó: en Ucrania, no. “En Siria, la desinformación rusa y siria funcionó muy bien. Si preguntamos quién fue responsable de los bombardeos con armas químicas en Siria no se sabría decir. Pero más del 90% del uso de armas químicas fue responsabilidad del gobierno sirio y no de los rebeldes”, ha comentado Marginedas.

“Esta desinformación ya no puede funcionar bien en Ucrania. 7.000 periodistas que han pasado por Ucrania han certificado los crímenes de Rusia. Aquí hay un estado claramente agresor, que es el ruso, y hay otro que no realiza una política sistemática de abusos”, ha añadido.

Otros elementos distintivos de ambos conflictos fueron los grados de violencia y la empatía que generan en los países occidentales, en opinión del periodista.

“Ucrania genera mucha más simpatía: es un país de Europa; Siria es lejano en el imaginario de los ciudadanos”. Pero, además, “el nivel de violencia que vi en la guerra de Siria no lo recordaba desde la guerra de Argelia. El régimen de Siria era capaz de enviar un misil balístico a un barrio poblado de Alepo, solo para mandar el mensaje de que se fueran. En Ucrania hay dos ejércitos que se enfrentan, a la antigua usanza: hay líneas de frente, retaguardia, mientras que Siria era una piel de leopardo”, ha comentado.

En el abordaje de la opinión pública por parte de los países en conflicto juegan un papel importante los periodistas. El debate sobre neutralidad del periodista no tiene que significar, según el periodista catalán, entrar en un juego de equivalencias.

“Para mí, objetividad es decir que un bando tiene más armas que otros -ha explicado-. La neutralidad es no someternos a intereses ajenos. Rusia es un país que compra periodistas, que los tiene a sueldo, llegando a modificar la opinión pública de Bulgaria por ese motivo. España no es ninguna excepción. Tengo la certeza de casos de compañeros a los que ha intentado comprar Rusia. En Rusia existe la figura llamada 'agente de influencia' que se dedica a generar un estado de opinión pública favorable a sus intereses que en el caso de España es procurar que se deje de mandar armas, que haya una equidistancia, y eso no es objetividad, sino una falsa neutralidad”.

“Queríamos mostrar la crueldad sin crearla”

“Queríamos mostrar la crueldad sin crearla. Recurrimos también a la animación para que el proceso de identificación fuera mayor sin necesidad de mostrar imágenes crueles”. Quien así habla es Raúl Cuevas, director de la cinta, junto a Albert Solé, ambos presentes en Santander.

“Sabía que si salía de esa y estaba convencido de que iba a volver, cabezota como era, íbamos a contar esa historia -recuerda Albert Solé-. No conocíamos entonces la brutalidad de lo que había vivido”.

La producción del documental fue realizada en 2018, cuatro años después de la liberación de los secuestrados. El rodaje no fue fácil, ya que cuando volvieron a Raqqa seguía habiendo actividad yihadista. “Si pasa algo, tiraros al río”, les advirtieron junto al Éufrates. Finalmente, no ocurrió nada e incluso pudieron utilizar un dron sobre los restos de la casa en donde estuvieron encerrados.

Ambos realizadores tenían claro que no querían servir de altavoz de la propaganda fundamentalista mediante la difusión de la violencia que provocaba. Es un documental duro, asegura Cuevas, “pero nunca quisimos pasar ciertos límites, qué imágenes de archivo se podían mostrar”. “El negocio del Estado Islámico era la exhibición pornográfica de la violencia que atrajo a miles de jóvenes. Si la mostrábamos, caíamos en en ese error”, concluía Soler.

El debate ha sido moderado por la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, en el marco de las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria.

Las III Jornadas de Periodismo están organizadas por el elDiario.es Cantabria con el patrocinio de la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD), y cuenta con la colaboración del Colegio de Periodistas de Cantabria y del Espacio de Cultura Crítica La Vorágine.

Toda la información está recogida en el microsite especial sobre el evento, donde se puede consultar tanto los horarios como la forma mediante la cual se puede reservar plaza por anticipado, con prioridad para los socios y socias de elDiario.es. Toda la programación es de acceso libre hasta completar aforo, con excepción del ciclo de cine.