Mayoría absoluta y una apuesta redoblada por el turismo en el primer año de legislatura de Gema Igual en Santander

Acaba de cumplir un año de mandato y es el octavo que lleva al frente del Ayuntamiento de Santander. Gema Igual, alcaldesa de la ciudad, mantiene las riendas del timón sin las cortapisas de un socio de gobierno como fue Ciudadanos y con una línea de continuidad inmutable en la que el sector servicios, principalmente la hostelería vinculada al turismo, son los norte de su actividad gestora. El Ayuntamiento, como una Concejalía de Turismo sobredimensionada.

Igual fue la opción elegida para relevar a Íñigo de la Serna en 2016 cuando este dejó el cargo para asumir la cartera del Ministerio de Fomento. Igual había entrado en la Corporación en 2003 de la mano de Gonzalo Piñeiro y hasta 2016 había sido responsable de las concejalías de Turismo y Festejos (2003 y 2007), de Turismo y Protocolo (2007-2011) y de Turismo y Relaciones Institucionales (2011-2016), siempre con Turismo como denominador común. Pero también supo granjearse la confianza de Íñigo de la Serna para convertirse en la número 3 de la Corporación por detrás de César Díaz, edil de Fomento y actualmente presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, a quien dio el sorpaso en 2016 para convertirse en alcaldesa.

Desde el sillón de la Alcaldía, Igual ha sido factor esencial para que la ciudad haya experimentado varias vueltas de tuerca a la hora de convertirse en un referente norteño en la oferta turística, algo que ni la pandemia de coronavirus pudo frenar. La propia alcaldesa no oculta su entusiasmo por lo que se avecina: “En Santander cada vez pasan más cosas. Plazas con eventos periódicos como Farolas y Porticada tienen imposible acoger cosas nuevas. También en Pombo, en la campa de la Magdalena, la plaza Toros, el Palacio Deportes...”

La propia Gema Igual ha estimado que la capital puede albergar puntualmente este verano hasta 250.000 personas (la población de derecho apenas supera los 170.000). Para darles salida, hay 8.000 plazas hoteleras, un número indeterminado de pisos turísticos, legalizados por sobre todo en 'negro', y 94,000 viviendas, muchas de ellas segunda residencia, por lo que “no sabemos cuántos días al año vienen”.

Lo que sí ha calculado la alcaldesa es cuántos visitantes llegaron en 2023. El pasado mes de enero, Igual hizo balance provisional y los porcentajes se han disparado: Santander recibió cerca de 630.000 turistas hasta noviembre, lo que supone “un 8% más de visitantes nacionales y un 14% más de internacionales respecto al año anterior”, algo por lo que “se ha felicitado”.

Objetivos, logros y problemas

Los problemas actuales y los que vendrán (inflación de pisos turísticos, estancamiento demográfico, escasa diversidad de oportunidades laborales y pérdida de peso de otros sectores productivos) apenas cuenta con elementos correctores lo que puede llevar a la ciudad a conseguir lo que quiere y con ello 'morir de éxito', como atestiguan las quejas, no ya de la oposición, sino de los vecinos afectados por el aluvión turístico.

De entre los objetivos principales de la toma de legislatura (buena parte de ellos arrastrados del pasado) pocas novedades hay, sin cambios significativos, a la espera de cómo evolucione la legislatura: Plan General (se va a licitar el contrato del equipo redactor), integración en la ciudad de los espacios portuarios y unificación ferroviaria (desbloqueada tras la desaparición del escenario de Ciudadanos, pero encarecida en cerca de cuatro millones), ampliación del parque de Las Llamas (sin noticias), el soterramiento del tráfico rodado en Marqués de La Hermida (sin noticias) y las obras para el centro asociado al Museo de Arte Reina Sofía–Archivo Lafuente (colocada la primera piedra). Como acontecimiento, cabe destacar la reinauguración del Museo de Arte de Santander (MAS), tras siete años de espera y una configuración que prácticamente es la anterior.

En su propio balance, Igual ha destacado el saneamiento financiero del Consistorio (la deuda está al 19% del gasto corriente) y el “desbloqueo” de “proyectos muy importantes” para la ciudad como la integración ferroviaria, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la ampliación del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN; y la recuperación de la “inexistente relación” que había con el Puerto de Santander en la pasada legislatura. También ha ensalzado la recuperación de la “sintonía” con el Gobierno de Cantabria, pasando de una “relación correcta” con el ejecutivo PRC–PSOE a “una relación productiva”.

Evolución política

Más interesante ha sido la evolución política. La mayoría absoluta obtenida en 2033, con 14 condejales de 27 y el 43,4% de los votos, permite al PP gobernar sin cortapisas y si necesidad de morderse la lengua. Bien a través de dos concejales 'cautivos', bien como socios de gobierno, el paso de Cs por la Corporación solo dejó muchas aristas en las relaciones y poco resultados. El Modelo de Ciudad, base del Plan General, tiene muchas papeletas para que acabe en una papelera y la reordenación ferroviaria ya no tiene el freno político de quien se oponía al megaencofrado de hormigón con que se cubrirán las nuevas playas de vías de Santander.

Sí que la desaparición de Cs ha permitido a Gema Igual gobernar libre de ataduras con una dinámica política de puertas adentro de perfil bajo y una oposición que sabe de su irrelevancia. Es más, Igual se ha sumado a la dinámica del PP en todas las administraciones para contribuir a erosionar al nuevo gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE); Así que en los plenos y en la calle lo que predomina es la ruptura de España con la Ley de Amnistía, la supuesta corrupción del socialismo y mucha bandera y cornetín.

Sobre el postfranquismo larvado que pervive en monumentos y calles de la ciudad, ni un gesto ni una palabra, por más que los ciudadanos hayan empezado a acudir a la Fiscalía para reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sobre el contenido de la denuncia no se pronuncia hasta no ser notificada, pero “estamos trabajando en ello, aunque no hay fechas”. El cumplimiento de la legislación no se ha completado 16 años después de la primera norma y corre tan poca prisa como tiene todos los visos de ocurrir con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, un caballo de batalla de la derecha y la ultraderecha en España.

Aparte de la mayoría absoluta, que le ha permitido disponer por primera vez en años de un presupuesto aprobado en tiempo y forma (234 millones de euros), significativa es la 'resintonización' con el Gobierno de Cantabria y el Puerto de Santander. El triunfo del Partido Popular en los comicios pasados, sin mayoría absoluta pero gobernando, ha producido una nueva entente entre ambas administraciones, que se traduce en una implicación regional en las obras de dos museos (el de Prehistoria [Mupac] y el del Archivo Lafuente [Reina Sofía]).

Lo que no ha cambiado es su política comunicativa. Santander tiene un Ayuntamiento que no emite señales, mas que las de la mercadotecnia propagandística en torno a la figura de la alcaldesa (de hecho no tiene perfiles institucionales en redes sociales). Sin entrevistas, sin contestaciones, el Ayuntamiento de Santander no se siente en la necesidad de responder vistos los últimos resultados electoral a los que una política comunicativa solipsista no parece afectar.

El propio balance de gestión de la alcaldesa, hecho público este jueves, es un bombardeo por saturación, con decenas de microproyectos sin discriminar apenas su alcance y un par de mensajes para que quede claro cuál va a ser su política turística: ningún freno a los pisos turísticos, eso sí, regulados para que paguen impuestos como actividad económica, y una labor de marketing personal para que Santander se convierta en la Meca turística del norte. El respaldo es absoluto y las 'perlas' no faltan: “Los precios han subido porque las empresas tienen que ganar dinero” o su visión del urbanismo regenerador –“relanzar zonas de la ciudad con viviendas de uso turístico sin llegar a prohibir”–, posteriormente matizado refiriéndose a Baleares, que no a Santander

En esta apuesta por el sector servicios, y más concretamente por el turismo, en Santander brillan por su ausencia medidas de choque contra una de las mayores preocupaciones: el encarecimiento de la vivienda, ni de alquiler ni de compra a precio tasado. Al igual que el resto de administraciones gobernadas por el PP, hay un laissez faire para que el mercado se autorregule y de hecho se autorregula, pero al alza. Enfrente no hay medidas para incentivar la oferta mediante la puesta en el mercado de pisos vacíos o la construcción de vivienda protegida de forma enérgica. Cantabria, junto con Navarra y Extremadura, son las tres comunidades con 'stocks' nulos de viviendas nuevas, según el 'Informe sobre el stock de vivienda nueva 2023' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En lo que atañe en Santander, actualmente se construyen en El Alisal 282 viviendas protegidas que no estarán listas hasta 2027. Enfrente, hay 9.500 solicitudes y, como en anteriores ocasiones, el derecho constitucional del acceso a una vivienda acabará convertido en un sorteo: el primero, en julio.

Los indicadores estadísticos sobre la evolución de la ciudad y su entorno en un ámbito socioeconómico reflejan que, mientras el paro se ha reducido entre 2016 y 2022 5,5 puntos aproximadamente (de 15% al 9,49%, según datos del INE) y la población activa ha crecido casi dos (del 54,10 al 55,91%, respectivamente), la escora hacia el sector servicios se va acentuando.

Urban Audit es un indicador urbano que estudia áreas metropolitanas (capitales y su entorno de influencia), un proyecto europeo en colaboración con el INE que recopila información socioeconómica de todo tipo. Según este indicador, en cinco años, enre 2016 y 2021, últimas cifras disponibles, el sector servicios de la capital de Cantabria aglutinaba el 78,3% del empleo, frente al 13,85% de la industria. En 2021, la brecha se había profundizado: 78,98% de empleo de los servicios frente al 13,06% del industrial.

Ítem más: Igual está terminando de pergeñar nuevos planes de promoción turística y ya tiene en el punto de mira “el turismo azul” (cruceros y promoción de Costa Quebrada), que se suma a los planes de Actuación Turística, de Marketing y Sostenibilidad.

La oposición habla

Según la oposición socialista que dirige Daniel Fernández, el año transcurrido “ha sido un año más de retrocesos, abandono, suciedad y precariedad para Santander y los santanderinos”.

“Tras ocho años, al PP aún no le ha dado tiempo a iniciar todo el proceso para aprobar un nuevo PGOU, con idas y venidas que volverán a hacer que no esté aprobado esta legislatura”, ha valorado el portavoz, que concluye: “Santander es una ciudad de la que se marchan los jóvenes y eso es un drama para el futuro, ya que no puede acabar siendo solo una ciudad de vacaciones, turismo y jubilaciones. Ha pasado un año y los grandes temas como la movilidad sostenible, la mejora del transporte público, la apuesta por la vivienda asequible, la dinamización del comercio local, la rehabilitación de los barrios o la mejora de las instalaciones deportivas y la apuesta por verdaderas políticas sociales para mayores, familias y jóvenes brillan por su ausencia”.

El regionalista Felipe Piña cree, por su parte, que la ciudad tiene por delante un “futuro incierto”, ya que su alcaldesa “debe vivir en otro planeta totalmente alejada de la realidad que la rodea”. El portavoz del PRC ha asegurado que la regidora se preocupa más por su “proyección personal” que de escuchar y atender “los verdaderos problemas de los santanderinos”. Ha añadido que los jóvenes “tienen que huir para labrarse su camino” porque no pueden “optar” a la vivienda, y ha criticado que la alcaldesa no sea capaz de generar empleo estable y de calidad fuera del sector turístico, así como que la ciudad tenga su patrimonio cultural y etnográfico “en ruinas”. “No es una ciudad de la que una alcaldesa pueda estar orgullosa”, ha puntualizado.

La portavoz de Vox, Laura Velasco, también ha hecho balance: “Resulta hiriente –ha dicho– que la alcaldesa anuncie como su mayor logro el haber retomado relaciones con el Puerto y el Gobierno de Cantabria; es lamentable que el PP subestime a los santanderinos y venda que la foto con sus compañeros de partido es hacer una ciudad más fuerte y competitiva”. Para los de Santiago Abascal en la capital, el balance del primero año son “muchas fotos y anuncios de grandes proyectos, pero cero actuaciones. Desde Vox lamentamos los bandazos del PP, que un día defiende un proyecto y al día siguiente su contrario, como el ninguneo a la oposición y a los acuerdos aprobados en pleno, porque tampoco se llevan a cabo. Tenemos un equipo de gobierno ambiguo, que cada día abraza más las políticas progresistas olvidándose de las necesidades de los santanderinos”.

“Gema Igual parece vivir en otra ciudad cuando habla de su gestión en este primer año –ha valorado el concejal de IU, Keruin Martínez–. Lo que nosotros percibimos es continuidad y estancamiento, igual que lleva pasando varias legislaturas.

“Es curioso oírle hablar del desbloqueo de grandes proyectos, cuando la realidad es que en Santander queda todo por hacer y no se ha movido un solo papel para avanzar en la elaboración del Plan General ni del modelo de ciudad para las próximas décadas. Tampoco hay noticias de las nuevas ordenanzas de terrazas o de la OLA, y el contrato de basuras continúa en situación de emergencia mientras la suciedad se ha convertido en parte del paisaje”, ha valorado.