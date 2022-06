Parques y Jardines de Santander niega que exista un informe sobre el estado del minizoo de la Magdalena

El Ayuntamiento de Santander ha negado oficialmente que exista empresa contratada para elaborar un informe sobre el estado del minizoo de la Magdalena, ni conclusiones del comité de experto nombrado al efecto hace años, pese a que uno de sus componentes afirmó lo contrario.

La Fiscalía abre diligencias por el estado del mini zoo de La Magdalena tras la denuncia de Podemos

Saber más

La información del Ayuntamiento de Santander contradice totalmente lo afirmado por uno de los organismos intervinientes en la mesa de expertos para estudiar el futuro de la instalación.

Tal extremo se manifiesta oficialmente ante una petición de información hecha a la Concejalía de Transparencia por la Federación de Asociaciones DEAN (Defensa Animal Cantabria) acerca de la situación del minizoo. En un escrito de respuesta, se cita un informe fechado el 6 de mayo pasado, en el que el Servicio Municipal de Parques y Jardines dice que “el Ayuntamiento no tiene contratada ninguna empresa para la valoración de la situación del minizoo, no existiendo tampoco al respecto informe elaborado por el comité de expertos”.

La conclusión de Transparencia es clara: “En base a lo manifestado, esta información solicitada no tendría la consideración de información pública puesto que, simplemente, no existiría, no estaría en poder del Ayuntamiento, con lo que no cabe más que proponer su inadmisión a trámite”.

A raíz de esta respuesta, Unidas por Santander (UxS) ha reclamado al equipo de gobierno PP-Cs que aclare si existe o no un informe. La oposición socialista y regionalista también viene reiterando sus demandas sobre las conclusiones del comité de expertos y los informes elaborados.

Recurso a Transparencia

Tras reclamar UxS en el pleno municipal dicho informe, la Federación DEAN acudió a Transparencia para poder acceder tanto a posibles informes como a las actas de las inspecciones llevadas a cabo. En la respuesta, el servicio de Participación Ciudadana y Transparencia, aparte de negar que existiera informe alguno, proporcionó a la Federación unas actas firmadas por un veterinario, que datan desde agosto de 2020 hasta una fecha indeterminada de 2021, donde la persona encargada se limitó a rellenar un formulario de “sí o no”, sin más aportaciones.

“Son dos años en los que no hemos conocido ni una sola conclusión ni dato de análisis que nos permita avanzar más en el diagnóstico o concluir lo que la mayor parte de los grupos municipales habíamos decidido hace dos años, que es que era una instalación que no podía rescatarse”, ha recordado el concejal de la formación, Miguel Saro, en referencia a “la pobreza de sus instalaciones” y de que “no cumplen con ninguna función de recuperación de los animales”.

Ante la respuesta proporcionada a la Federación DEAN, Saro concluye que “el equipo de Gobierno utiliza el oscurantismo y la distracción, como es habitual, para no resolver algo que era un encargo del pleno municipal y del Consejo de Sostenibilidad”, o tal vez “son unos necios o incompetentes”. “Una de las dos, o incluso las dos”, ha remachado el concejal.