Un informe encargado por el Ayuntamiento concluye que el minizoo de la Magdalena no cumple con la ley

El minizoo de la Magdalena no cumple algunas de las disposiciones de la Ley de Zoos y el bienestar de los animales no es “muy óptimo”. Ante este dictamen de una empresa especializada, el comité de expertos que evaluaba la situación de la instalación ha elevado informe al Ayuntamiento de Santander, el cual no ha informado ni al restos de grupos municipales ni mucho menos públicamente. El Ayuntamiento lo que sí está haciendo es introducir mejoras en la instalación para su mantenimiento, uno de los aspectos que se quería dilucidar, es decir, si el minizoo debía seguir existiendo o no.

La respuesta es afirmativa. Pese a las deficiencias encontradas, el Ayuntamiento ha decidido seguir con el mantenimiento del minizoo, cuya existencia ha recibido numerosas críticas de partidos políticos, organizaciones conservacionistas y ciudadanos particulares.

Según InfoZoos, que ha dado cuenta de esta situación en su página web, el minizoo de la Magdalena tiene “una falta de enriquecimiento ambiental, necesidad de mejorar instalaciones en cuanto a más zonas de descanso de protección, el problema con el sistema de filtración del agua, las bombas y la arena, la falta de programas en cuanto a educación, conservación e investigación, la necesidad de realizar una cartelería nueva, la falta de protocolos, de la informatización del sistema y de un plan de formación continua para los cuidadores y trabajadores del zoo”.

Este es el dictamente de una empresa especializada, cuyo nombre no se facilita, y que, según InfoZoos, “corroboraba que el Zoo de la Magdalena no cumplía con la Ley de Zoos en algunos aspectos y que el bienestar de los animales no era el más óptimo. Es decir, que había muchas mejoras que realizar y muchos cambios que hacer para que éste pudiera seguir adelante”.

Emitido informe

La Comisión de Expertos emitió informe y nunca supo cuál había sido la decisión municipal, aunque reconoce haber tenido conocimiento de actuaciones puntuales, como la mejora del sistema hidráulico. De forma tácita, ello implica el reconocimiento de que el equipo de gobierno había decidido seguir adelante con el zoo. La decisión “política” fue del Ayuntamiento, no del citado grupo de expertos.

“Desde InfoZoos como conclusión final expusimos que una vez identificadas todas las necesidades y los cambios que se habían de realizar, el siguiente paso era evaluar lo que se requeriría para llevar estas mejoras a cabo, el tiempo que conllevaría, el coste que supondría y ordenarlo en cuestión de prioridad o factibilidad, para ver de esta manera si era viable hacerlo y por tanto mantener el zoo abierto -ha comunicado públicamente-. Desde la última reunión del grupo de expertos y la emisión de las conclusiones del trabajo realizado, desde el Ayuntamiento no se nos comunicó nunca de manera formal la decisión tomada a partir del trabajo realizado por el grupo. Eso sí, se nos ha ido informando sobre las diferentes medidas y mejoras que se han estado tomando desde entonces, por lo cual deducimos que la intención es seguir con el zoo abierto y realizar todas las mejoras necesarias detectadas”.

Las mejoras introducidas son las siguientes: mejora del sistema hidráulico -“algo que es bastante complejo debido a las extremas condiciones a las que les somete la acción del Mar Cantábrico”-, puesta en marcha de los protocolos de retirada de arena y de limpieza de rampas y rocas, adecuación del aula de educación, renovación de la cartelería exterior, realización de analíticas mensuales de la calidad de las aguas y valoración técnica interpretativa de los resultados.

Para mejorar el bienestar de los animales “se han acondicionado las zonas verdes, plantado nuevos ejemplares de arbolado proporcionando nuevas zonas de sombra. Además, se prevé incorporar arbustos en la instalación de los pingüinos para que tengan una menor exposición y la plantación de setos perimetrales en los recintos. Finalmente, se han establecido varios programas de colaboración con centros zoológicos y científicos, con tal de cumplir con su labor de conservación e investigación”.

InfoZoos está contento con estos trabajos y proyectos a realizar; los que no están contentos son los grupos de la oposición municipal.

Unidas por Santander y PRC

Unidas por Santander (UxS) ha reclamado al equipo de Gobierno que ponga “de inmediato” a disposición de todos los grupos políticos el informe elaborado por una empresa externa que analiza la situación del minizoo de la Magdalena. En un ruego al pleno municipal, que se celebrará este jueves, la formación ha pedido también que se dé cuenta de los cambios que se han realizado hasta la fecha siguiendo las indicaciones de dicho informe.

El concejal Miguel Saro ha englobado esta actitud dentro de “la tónica habitual de ocultamiento y de levantamiento de cortinas de humo” en el Ayuntamiento de Santander. “Los integrantes del comité de expertos que se asignó ya cuentan con esta información, como hemos podido conocer a través de uno de ellos, la agrupación InfoZoos, que ha elaborado un escrito sobre las conclusiones de dicho informe”, ha asegurado.

Ya hace dos meses, el PRC solicitó el traslado del informe sin que se haya llevado a cabo ni se hayan dado explicaciones al respecto, por lo que Saro cree que, tras comprobarse que ya está terminado e informado a los expertos, este retraso “es incomprensible y poco justificado”.

“Según la información revelada por InfoZoos, el informe señala que algunos aspectos de las instalaciones no cumplían con la Ley de Zoos, y que el bienestar de los animales no era el más óptimo”, incide Saro. “Nos preguntamos si el retraso con el informe se debe a este hecho y a que el equipo de Gobierno prefiera realizar algunos cambios antes que admitir estas deficiencias”, cuestiona, “ya que no entendemos esta opacidad”.