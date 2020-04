El consejero de Sanidad da por "superada" la crisis del coronavirus en Cantabria tras la mejora paulatina de la situación hospitalaria

Lo que empezó como una jornada tranquila y, a simple vista, colaborativa entre fuerzas políticas, ha terminado con un acalorado debate sobre la forma de afrontar la crisis por parte del Gobierno de Cantabria.

Así podría resumirse esta primera comparecencia del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en la Comisión de seguimiento de la COVID-19 en el Parlamento de Cantabria. Ante la atenta mirada de los portavoces, el presidente de la Cámara y la Mesa -eran los únicos asistentes-, el socialista ha dado por "superada" la crisis del coronavirus en Cantabria como consecuencia de la mejora paulatina de la situación hospitalaria en los últimos días. "Las cifras lo demuestran así, y me preocupan mucho más las consecuencias económicas que va a tener esta crisis en la población", ha dicho el consejero.

Sin embargo, y ante reiteradas preguntas de los portavoces de la oposición sobre la desescalada, el consejero ha advertido que esta no se producirá "la próxima semana ni la siguiente, ni la siguiente..." y "tardará en superarse" la pandemia, para la que habrá que mantener "una estructura preventiva".

En un discurso más esperanzador que pesimista, Rodríguez ha enumerado cada uno de los pasos que se han tomado desde el Ejecutivo autonómico para estar en la "situación privilegiada" en la que se encuentra Cantabria ante la pandemia. "Estamos yendo por buen camino y la situación mejora", ha reiterado el dirigente sanitario en varias ocasiones.

Además, ha defendido al Ejecutivo autonómico de la "falta de previsión" -sobre todo en lo que respecta a la compra de material- de la que le han acusado los tres portavoces de la oposición: "No ha habido improvisación ninguna", ha zanjado. De la misma forma, ha destacado el "esfuerzo enorme" de la sanidad y del Gobierno de Cantabria para adquirir materiales y ha asegurado que actualmente no faltan kits para hacer PCR en una comunidad que es "de las que más test ha realizado a su población".

Asimismo, el consejero ha descartado hacer pruebas masivas a la población de Cantabria para la detección del coronavirus porque es materialmente imposible, aunque ha anunciado medidas para incrementar el control de posibles casos en residencias, donde la situación "aún no está controlada", ha reconocido.



En este sentido ha anunciado que se ha diseñado un plan para aumentar el número de muestras recogidas, tanto rápidas como PCR, con la incorporación de un tercer equipo de intervención de Atención Primaria.

Además, el socialista ha anunciado otras medidas como la del equipo de enfermeras de Valdecilla que, a partir de este viernes, ha comenzado a desplazarse a residencias para tomar muestras; o la ampliación del punto de triaje ubicado en la Facultad de Medicina.

Respecto a este último, Rodríguez ha indicado que "próximamente" comenzará a atender un día a la semana en Torrelavega y otro en Laredo, además de que podrán ser derivados al mismo pacientes que determinen los médicos.

Críticas de la oposición

Lo que no ha faltado en la comparecencia han sido las acusaciones cruzadas, sobre todo con el líder de Vox, Cristóbal Palacio, quien ha recordado al socialista la "permisividad" del Ejecutivo nacional con las manifestaciones feministas del 8 de marzo y quien ha reprochado que en Cantabria haya personal sanitario "atendiendo a pacientes con servilletas de papel" como método de protección.

Rodríguez, visiblemente enfadado, le ha respondido negando la mayor y advirtiendo de que el partido de extrema derecha "no debería hacer demagogia con el tema de los materiales". Sobre el 8M, el consejero ha respondido recordando al portavoz de Vox la celebración del mitin de su partido en Madrid un día antes de la manifestación feminista: "Ustedes tampoco tenían capacidad de previsión, así que no hable de eso porque su partido no es el más indicado para hablar del tema", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del grupo Popular, César Pascual, ha asegurado la "lealtad" institucional de su partido, si bien ha acusado al consejero de no decir "toda la verdad" y de ofrecer "una versión edulcorada" de una situación de la que "saldremos, pero no sabemos qué precio pagaremos", más allá de que "la pandemia dejará a la sociedad cántabra en la UCI".

El homónimo del grupo Ciudadanos, Félix Álvarez, ha señalado que "ya habrá tiempo de hablar de lo que pasó el 7 y el 8 de marzo", aunque también ha indicado respondiendo al consejero que, "si todo se ha hecho tan bien, ¿por qué estamos como estamos? España es el primer país en muertes por coronavirus por número de habitantes", ha espetado.

Como respuesta a las críticas, Rodríguez ha pedido a todos los grupos políticos, que "de ahora en adelante" muestren "colaboración y compromiso" con el Gobierno ante la crisis económica que vendrá como consecuencia de la pandemia.

Por otro lado, la portavoz socialista, Noelia Cobo, y la regionalista, Ana Obregón, han apoyado la actuación del Ejecutivo aludiendo a que la comunidad "ha demostrado que estaba preparada para afrontar esta pandemia".