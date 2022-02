PRC y Unidas por Santander también presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la capital

Regionalistas y Unidas por Santander han anunciado la presentación de sendas enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario municipal, sumándose de este modo al anuncio que en la misma línea hizo la pasada semana el PSOE, así como la que presentó Vox. Este lunes concluía el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de cuentas para 2022 en el Ayuntamiento de Santander.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado enmienda a la totalidad al presupuesto de Santander para 2022, porque es un documento "inútil" para el avance de la ciudad y no afronta las "necesidades" de los santanderinos. Además, según la formación, se trata de un documento "sin objetivos políticos, poco creíble y sin participación ciudadana", algo que es "una vez más la tónica de esta legislatura".

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, quien ha subrayado que el presupuesto presentado por el equipo de Gobierno (PP-Cs) es "pura ingeniería financiera".

En ese sentido, ha destacado que la "subida histórica" en el presupuesto anunciada por el Ejecutivo municipal de un 13% se debe al incremento de ingresos que proviene de otras administraciones y de la deuda. "Los santanderinos vamos a pagar 131 euros de deuda por cabeza", ha añadido.

El portavoz regionalista ha denunciado también los "continuos incumplimientos" del equipo de Gobierno, ya que siguen sin "materializarse" las 35 iniciativas presentadas por el PRC, de las que "muchas de ellas" contaron con el apoyo del PP. "Es una legislatura perdida y lo peor es que ha pasado una grave factura a la ciudad", ha dicho.

Así, Fuentes-Pila ha explicado que en la memoria de alcaldía de 2021 existen varios ejemplos de "incumplimientos", como la creación del Consejo de mayores, el Plan de Viabilidad del Mercado de México "fallido" desde 2011, o el Centro Cívico de Cueto que sigue en obras. Además de la construcción de un PumpTruck, o las escaleras mecánicas de Jesús de Monasterio y Florida.

También se ha quejado de que no se ha destinado "ni un céntimo" a "determinados proyectos" ya aprobados, como la ciudad empresarial en Rucandial, la cubrición de la Plaza Porticada, el edificio Rema, la II fase de las Llamas o el Cabildo.

"Este gobierno es el ejemplo de la nada, de cómo perder cuatro años y de continuos incumplimientos, hasta los plenarios", ha denunciado al respecto el edil regionalista.

Por otro lado, en cuanto al capítulo de gastos, el portavoz ha valorado que es "como un corta y pega" del anterior presupuesto, ya que se "vuelve a incorporar" partidas como la integración de espacios portuarios, el Pacto por el empleo o el proyecto del Banco de España.

También ha señalado que "presupuesto tras presupuesto" la participación del PP y Cs es "puro maquillaje" porque no solo prescinde de las cuentas participativas, sino que además "obvia garantizar" que "como mínimo" el 3% de las transferencias corrientes sea gestionado por los distritos, según marca el Reglamento de funcionamiento y régimen jurídico del gobierno de la ciudad.

Por ello, los regionalistas han registrado también una petición de informe a los servicios jurídicos que avale la legalidad de dicho borrador en cuanto a la obligatoriedad o no de dicho cumplimiento.

Unidas por Santander

Además, el concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Ayuntamiento de Santander para 2022, al considerar que estos “pecan de los mismos vicios del pasado”, y contienen una “creciente aversión a los servicios públicos”, al aumentar, un año más, la externalización de estos.

Saro ha desgranado en rueda de prensa los nueve puntos por los que considera que este documento es “inútil y fraudulento”, y que, más que expresar las verdaderas intenciones del gobierno local, lo que muestra es “su real incapacidad de gestión”, tanto en el área de gastos como en el de ingresos.

En la enmienda, Saro destaca la total incapacidad de cumplimiento de compromisos por parte del equipo de Gobierno, su uso constante de modificaciones de crédito para financiar los servicios esenciales, así como la abrumadora externalización de servicios, y la crisis en la que estos está sumida. Además, destaca el bloqueo de la función de control y fiscalización y la ausencia de herramientas de participación pública. También critica que los ingresos están fijados de forma insolidaria y no progresiva y la falta total de compromiso en las inversiones. Por último, denuncia la ausencia de planes para resolver los problemas.

En cuanto a las inversiones, Saro ha destacado que es “muy improbable” que las partidas contempladas en el presupuesto lleguen a iniciarse en el ejercicio 2022, y remarca la “poca utilidad” de estas, dado su escaso compromiso de ejecución real. “Mientras en el papel su importe total asciende a 40.246.695 euros, el compromiso de financiación mediante ingresos corrientes se reduce a 2.921.46, un 2,9% del total”, ha indicado Saro que no ha dejado de señalar la dependencia al préstamo bancario de 22,6 millones de euros y a la transferencia de otras administraciones, como los Fondos Europeos.

En materia de ingresos, Saro ha denunciado que estas cuentas mantienen la política del Partido Popular de “recaudar lo más posible, de la forma menos progresiva” e imponer a los habitantes de la ciudad “una gran carga fiscal per cápita, muy por encima de otras capitales y de la calidad de los servicios que reciben”, sobre todo teniendo en cuenta la carga del impuesto del patrimonio, aprovechando la gran cantidad de segundas y terceras viviendas.

El edil de UxS ha destacado que, al tiempo que vende una bajada los impuestos directos, principalmente por la reducción del ingreso que implicaba la Plusvalía Municipal, el equipo de Gobierno aumenta los impuestos indirectos de 8.305.050 euros a 11.158.147 euros, con lo que el Ayuntamiento recupera los menores ingresos en otras áreas. “Es obvio que las políticas fiscales se dirigen a una parte muy concreta de la población”, ha resumido el edil.

Externalización

En su intervención, Saro ha vuelto a denunciar la “abrumadora externalización de los servicios municipales”, en una “huida de la gestión y de la rendición de cuentas, de la mano de las más extremas maniobras de bloqueo a la oposición”.

En este ejercicio, Santander ha aumentado en diez millones los gastos en la externalización de servicios, logrando que estos supongan un 50% del total de gasto no financiero, mientras que la media de las entidades locales españolas es del 31,8%. De hecho, el edil recuerda que “la política privatizadora ha superado todos los límites al externalizar también la función de control público que realiza el responsable del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras”.

Durante su exposición, Saro ha lamentado que las cuentas no reflejen las nuevas necesidades que tienen los vecinos, tras la crisis sanitaria, social y económica que asola desde 2020. “El Ayuntamiento podría seguir con presupuestos prorrogados desde hace 10 años y no habríamos notado ninguna diferencia en nuestra ciudad”, ha lamentado, tras incidir en que, a falta de la liquidación total de las cuentas ejecutadas en 2021, ya se aprecia que la ejecución de las partidas destinadas a paliar la crisis no ha llegado ni al 60%.

En definitiva, ha calificado estas cuentas como las propias de un Gobierno que es incapaz “no solo de gestionar eficazmente, sino de diseñar estrategias útiles para resolver los problemas que conocemos desde hace decenios en nuestra ciudad”.

Y ha desgranado los principales problemas que vive la ciudad, desde los servicios públicos, la atención social primaria, la falta de suelo productivo, la excesiva dependencia del modelo de ciudad de servicios, la ausencia de un parque público de vivienda social en Santander y la carencia de alternativas en movilidad sostenible.