Revilla: "Como presidente de Cantabria no me gusta para nada ver molinos en los Valles Pasiegos: No quiero verlos allí"

"Como presidente de Cantabria no me gusta para nada ver molinos en los Valles Pasiegos. No quiero verlos allí. ¿He sido claro?"

"Cantabria no puede quedar al margen del desarrollo eólico, llevamos demasiados años de retraso en esta materia"

Miguel Ángel Revilla respondió de esta manera al portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, quien interpeló al presidente sobre su opinión personal sobre los proyectos eólicos que pretenden instalarse en Cantabria y más concretamente en las vegas del Pas.

Revilla, al igual que los dirigentes regionalistas que han venido interviniendo en la Cámara sobre los proyectos eólicos, ha echado mano de argumentario regionalista sobre la legalidad garantista que impera y que será la que haga o rechace la instalación de uno o más parques eólicos.

Pero más allá de planteamientos garantistas, Palacio ha inquirido por la opinión personal del presidente y este se la ha dado: "No quiero verlos all´".

Pero una cosa es un deseo presidencial y otra lo que ocurra, ha asegurado, ya que las decisiones que se tomen serán de tipo técnico, no políticas. "En esta administración se funciona de manera legal -ha dicho-. Jamás he llamado a un consejero o a un técnico para pedirle un informe a la carta. Afortunadamente somos muy garantistas. La prueba de tanta garantía es que no tenemos un molino montado".

Revilla ha añadido que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) determinará zonas de instalación y de exclusión de molinos eólicos. Más allá de este marco normativo, Revilla ha concluido afirmando que la decisión finalmente será técnica. "La firma mía no puede estar en la autorización de un parque eólico", ha insistido.