Santander opta por suspender finalmente las actividades programadas para la Semana Grande "por prudencia"

Tras semanas de idas y venidas y cierta falta de sintonía notoria entre el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, el Ayuntamiento de Santander ha decidido finalmente que no se celebrarán las actividades programadas con motivo de las fiestas de Santiago.

La alcaldesa Gema Igual ha comparecido este viernes de forma imprevista para explicar que desde el Consistorio han tomado esta determinación "por prudencia". "Fernando Simón declaraba el jueves que lo que está ocurriendo no son rebrotes puntuales. El gerente de Valdecilla también hablaba de franca preocupación... Y la vuelta de fase de Lleida o Aragón, o el posible confinamiento de Zaragoza o Barcelona, nos han hecho tomar esta determinación", ha explicado la regidora municipal.

Asimismo, Igual ha aclarado que estas actividades que aún no se habían dado a conocer no contemplaban "grandes aglomeraciones" ya que estaba programado que se celebrasen en lugares acotados con valla, seguridad, control de aforo y geles hidroalcohólicos. Sin embargo, se ha optado por aplazar estos espectáculos "a otro momento, cuando la salud pública lo permita".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento señalan que "no debemos desacelerar eso que ya se está produciendo en nuestra ciudad", en referencia a la posible paralización de la economía que podría traer consigo un rebrote.

Desde el PSOE ya han celebrado que la alcaldesa "haya entrado en razón" después de semanas "manteniendo viva una posibilidad que no era real" y que después ha ido "descartando por entregas". "Sin chupinazo, sin toros, sin conciertos, sin casetas... y al final sin nada", como por otra parte era "totalmente previsible", ha valorado su portavoz municipal, Daniel Fernández.

"Todo el mundo entendía y entiende que este verano no estamos para fiestas, que no hay nada que celebrar y no nos podemos relajar contra el virus", ha subrayado. "No entendemos la terquedad que han tenido PP y Ciudadanos con este asunto pero finalmente han entrado en razón".

Feria del Libro y terrazas

Por el contrario, la Feria del Libro continuará celebrándose "por no ser un evento que esté incluido dentro de la Semana Grande", y por realizarse en un espacio cerrado y con seguridad. "Estamos pendientes de ella, pero la Feria del Libro no está incluida en esta decisión", ha aseverado Igual.

La alcaldesa también ha contestado en la comparecencia celebrada este viernes a si continúa la tramitación de la ampliación de terrazas que estaba prevista y que ha tenido multitud de críticas. "Se sigue trabajando en las fechas y condiciones", ha zanjado Igual después de asegurar "que eso no será un prejuicio para vecinos o visitantes", ha concluido.