El teleférico de Fuente Dé, una vista privilegiada de los Picos de Europa

Los espacios naturales han sido uno de los reclamos turísticos más solicitados desde que comenzó la pandemia. Liébana, por tanto, se ha convertido en el mejor escenario para disfrutar de unas vacaciones en las que respirar aire puro y lanzarse a probar todo tipo de actividades de turismo activo. Sin embargo, ningún plan supera el interés que suscita el teleférico de Fuente Dé entre los miles de turistas que pasan cada año por la comarca.

Este teleférico, que recibe la visita de unas 250.000 personas cada año, se encuentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa. La instalación salva un desnivel de 753 metros a una velocidad de 10 metros por segundo, situando al visitante a 1.823 metros de altitud en tan solo tres minutos y medio.

El teleférico de Fuente Dé no es ni el más largo ni el más alto de Europa, aunque sí lo fue tiempo atrás. Sin embargo, cuenta con la peculiaridad de que a lo largo del trayecto no tiene ninguna torre, por lo que no se produce ningún cambio de pendiente durante el recorrido.

Junto a la estación superior está situado el popular Mirador de El Cable, un balcón orientado hacia el sur desde el que se puede observar el macizo central de los Picos de Europa, así como la Cordillera Cantábrica.

Por su parte, la estación inferior también aguarda otros encantos como el nacimiento del río Deva, el cual da nombre a la localidad de Fuente Dé, “Fuente del Deva”, según explica Antonio Marcano, director de esta instalación turística.

Origen minero

A pesar de que hoy en día se trate de un atractivo turístico, el origen del teleférico de Fuente Dé es minero, ya que la necesidad de usar transporte por cable dio lugar a la construcción de esta instalación, de la que todavía podemos ver la estructura de la tolva donde llegaba el mineral.

El funcionamiento del antiguo teleférico dista mucho de lo que podemos ver en la actualidad, ya que entonces no tenía motor, sino que el vagón subía vacío hasta media ladera de la montaña y descendía por su propio peso.

Los Tornos de Liordes –caminos en forma de zeta que se pueden ver tanto desde la estación inferior como desde la cabina del teleférico– se usaban para bajar el mineral en carros tirados por bueyes. Actualmente, esta ruta se utiliza para llevar a cabo actividades de montaña.

Además, existe un pequeño recorrido auto guiado, mediante códigos QR, en el recinto que rodea la estación inferior del teleférico. Al escanear estos códigos, el visitante puede ser testigo de cómo se utilizaba el teleférico para extraer mineral a través de diversos vídeos.