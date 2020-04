Sindicatos prisiones urgen test a presos y personal de El Dueso y se oponen a la reapertura de talleres

Sindicatos de la cárcel cántabra de El Dueso (Santoña) han urgido la realización de pruebas de coronavirus a los presos y personal para evitar la "tensión" que se vive en el centro por la ausencia de "los test prometidos" y la decisión de la administración de reabrir los talleres productivos, que implica la entrada de personal y vehículos del exterior.

"Nos oponemos a esta apertura ya que las circunstancias que motivaron el cierre de los talleres no han cambiado", señalan los representantes de los trabajadores en un comunicado en el que advierten de que los internos no están provistos de equipos de protección individual "adecuados" en tanto que los empleados llevan "unos guantes y una mascarilla higiénica de una vida útil de cuatro horas pero que Instituciones Penitenciarias pretende que nos dure 3 días", y a pesar de que les consta de que en las instalaciones hay "400 mascarillas Ffp2 que no han sido repartidas".

Las secciones de ACAIP-UGT, CSIF y CCOO en la prisión indican en un comunicado que se ha "conseguido evitar la entrada del virus y su contagio" entre los reclusos, aunque una decena de empleados han tenido que permanecer en cuarentena al registrarse un positivo.

Detallan al respecto que este trabajador permanece aislado "desde hace 50 días", después de practicarle cuatro test: el primero no concluyente, el segundo negativo, el tercero positivo -"costeado por él mismo"- y un cuarto negativo.

En cuanto a los test, los sindicatos señalan que han solicitado "en el último mes" y "en varias ocasiones" a la dirección de El Dueso, Delegación de Gobierno y Consejería de Sanidad que se realicen de manera urgente test serológicos, así como el abastecimiento de material para los trabajadores penitenciarios.

Aseguran que en algunos casos han recibido "el silencio como respuesta" mientras que en otros han "derivado la competencia" a la Consejería, por ser la "responsable" de la gestión y realización de los test.

Añaden que "hace más de una semana" la Delegación de Gobierno les informó de que se había dotado con 350 test para trabajadores penitenciarios y 450 para los internos, y que "disponía" de ellos Sanidad.

"Tenemos constancia de que estos test rápidos son de poca fiabilidad y por eso no han sido utilizados, dado que un falso positivo o negativo puede ser muy peligroso en el entorno en el que trabajamos", aseveran los sindicatos de prisones, que vuelven a reclamar que se hagan tests serológicos "mucho más seguros".

Comparan que en prisiones de otras provincias, como Las Palmas, Tenerife o Albacete, se han hecho test a "todos" los empleados, por lo que denuncian este "agravio" que "aumenta la inquietud y la crispación entre la plantilla".

"Las prisiones son instituciones cerradas, el posible contagio en su interior podría tener gravísimas consecuencias, no solo a nivel sanitario, sino de seguridad, tanto para trabajadores e internos", alerta los representantes de los trabajadores de El Dueso, que reclaman "prevención" para "minimizar el máximo posible" los riegos de contagios.

Así, exigen un mayor seguimiento de empleados afectados por positivos o cuarentena por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos y Autoridades Sanitarias, ya que se puede pasar de una situación "controlada" a otra que "podría volver al colapsar el sistema sanitario cántabro".

Los representantes de los trabajadores han sido convocados el próximo 7 de mayo a una reunión del comité de Seguridad y Salud Laboral en la que se dará cuenta de la situación sobre el Covid-19, los test y las mediadas adoptadas.