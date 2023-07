Ara Malikian, Víctor Manuel y Diego El Cigala actuarán en el festival 'Caprichos musicales de Comillas'

El festival de música clásica 'Caprichos musicales de Comillas', que tendrá lugar del 25 de julio al 14 de agosto, celebra su XX edición con la participación de artistas como Café Quijano, Víctor Manuel, El Kanka, Diego El Cigala y Ara Malikian, director honorífico del certamen desde su inicio y que será el encargado de cerrar el festival.

Así lo ha anunciado en un comunicado la alcaldesa, María Teresa Noceda, que ha destacado que el evento cumple dos décadas como “referente” de la escena musical, “atrayendo a los mejores artistas y músicos de renombre internacional”.

También ha destacado el trabajo del director del ciclo, Serguei Mesropian, que presenta una propuesta musical con “perfecta combinación de estilos y artistas”, cuyas actuaciones tendrán lugar en diferentes espacios como el Seminario Mayor, el Centro Cultural El Espolón o en la campa del Palacio de Sobrellano.

Este año la programación incluye 15 actuaciones que comenzarán el 25 de julio en la Iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas con el concierto inaugural de la orquesta de cámara 'Oncam'. El 26 de julio tendrá lugar 'El universo de J. S. Bach y su tiempo', en la misma ubicación.

El Espolón será escenario, del 27 de julio al 6 de agosto, de diferentes propuestas como 'La música entre siglos', 'Americalandia. Nuevos tangos y jazz contemporáneo', 'Desfile de imagen y color', 'Unión de jóvenes talentos', 'Minimal' y 6 un concierto extraordinario de 'Jóvenes promesas de Cantabria'.

Finalmente del 7 al 14 de agosto se realizará la edición especial por el veinte aniversario de los 'Caprichos musicales de Comillas' organizada por la empresa Ara Malikian&grey Coda y que tendrá lugar en la campa del Palacio de Sobrellano con las actuaciones de Brothers In Band: The Very Best Of Dire Straits. Tribute Show, Los Secretos, Diego El Cigala, El Kanka, Víctor Manuel y Café Quijano.