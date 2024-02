La artista india Shilpa Gupta dirigirá el próximo Taller de Arte de la Fundación Botín

La artista india Shilpa Gupta será la encargada de dirigir, junto a la investigadora y experta en arte Renata Cervetto, el próximo Taller de Arte de la Fundación Botín, que tendrá lugar entre los días 11 y 16 de marzo, y que invitará a artistas, comisarios, agentes culturales y mediadores que trabajan dentro de instituciones o proyectos comunitarios, a repensar sus procesos y desafíos actuales a partir de las temáticas y metodologías que atraviesan el trabajo de la artista.

Bajo el título 'The Ground Slips Between Us', el taller estará vinculado a la exposición 'Yo también vivo bajo tu cielo', que Gupta mostrará en el Centro Botín del 23 de marzo al 8 de septiembre, una presentación de su obra en la que la voz y la poesía reclaman la existencia de personas que han sido silenciadas, desdibujando las fronteras que limitan el movimiento.

En este taller los participantes, basándose en sus propios contextos de trabajo, abordarán temas como la resiliencia creativa frente a la censura y la represión; las barreras ideológicas y geopolíticas que atraviesan los cuerpos y sistemas de pensamiento-acción-movilidad; o la imaginación y la escucha radical como herramientas de resistencia y creación de comunidad.

Estas dinámicas estarán acompañadas por actividades grupales y visitas a centros culturales y artísticos de Santander y alrededores.

La selección de participantes correrá a cargo de la directora del taller en colaboración con Renata Cervetto. Serán como máximo quince seleccionados. El taller se desarrollará en inglés y es obligatoria la asistencia durante toda su duración.

La recepción de solicitudes finaliza el 25 de febrero (por vía telemática a través de www.fundacionbotin.org y www.centrobotin.org, donde ya pueden consultarse las bases), y la selección final se dará a conocer a partir del 28 de febrero, a título personal a los seleccionados a través del correo electrónico y al resto mediante su publicación en la web.

Los participantes recibirán una ayuda económica para sus gastos de mantenimiento, y a los no residentes en Cantabria se les facilitará alojamiento.

Desde 1994, los Talleres de Arte de la Fundación Botín han congregado en Santander a artistas internacionales que han compartido trabajo y experiencias con creadores de la talla de Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu, Joan Jonas, Cristina Iglesias, Martin Creed, Damián Ortega o Roni Horn.

Shilpa Gupta (Bombay, India, 1976) vive y trabaja en Bombay, ciudad en la que estudió Escultura en la Escuela de Bellas Artes Sir J. J., donde se licenció en 1997. La práctica artística de Gupta abarca una amplia gama de medios, incluidos objetos encontrados manipulados, videoarte, instalaciones interactivas basadas en computadora y performance.

Sus intereses artísticos giran en torno a la percepción y transmisión de información en la vida humana. Su trabajo explora cómo los objetos, lugares, personas y experiencias se definen, y se involucra con las diversas dinámicas que dan forma a estas definiciones, incluidos los límites, las etiquetas, la censura y la seguridad.

La obra de Gupta se ha expuesto en todo el mundo, incluidas la Bienal de Venecia, la Bienal de Berlín, la Tate Modern, el Centro Pompidou, el Museo Solomon R. Guggenheim, la Devi Art Foundation, el Museo de Arte Moderno de San Francisco y el Museo Mori, entre otros. Además, en 2013 Shilpa Gupta presentó una obra en la exposición colectiva 'La presencia del sonido', organizada por la Fundación Botín para el espacio de Villa Iris en Santander.

Renata Cervetto (Buenos Aires, Argentina, 1985) es Magíster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UCM, Museo Reina Sofía); Licenciada en Artes (Universidad de Buenos Aires) y se graduó en el programa curatorial del Appel Arts Centre en Amsterdam (2013).

Entre 2015 y 2018 fue coordinadora del Área de Educación de MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). Entre 2019 y 2020 fue curadora de la 11ª Bienal de Berlín junto a Agustín Pérez Rubio, María Berríos y Lisette Lagnado.

En 2023 fue tutora dentro del programa Artista en Residencia de Matadero Madrid. Actualmente edita la publicación 'Fora per fer Escola'. Archivo de los movimientos de renovación educativa catalana para Manifesta 15, Barcelona.