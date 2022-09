Ascán denuncia que Noja lleva cuatro meses sin pagar el servicio de limpieza viaria

Ascán Servicios Urbanos (ASU) ha denunciado que el Ayuntamiento de Noja lleva “cuatro meses sin pagar” el servicio de limpieza viaria del municipio a esta empresa, adjudicataria del mismo, montante que supera los 140.000 euros y que ha adelantado la compañía. Así lo ha asegurado la concesionaria en un comunicado difundido este viernes, después de trascender que el equipo de gobierno ha abierto un expediente a ASU por “un problema menor”.

En concreto, explica, porque “durante tres días de verano, coincidiendo con la huelga del sector del transporte, no se pudo cribar la playa porque se estropeó la máquina que ejecuta ese proceso y las piezas de repuesto que necesitaba no llegaron hasta el cuarto día desde que se produjo la avería”.

ASU contrapone este hecho con la citada deuda contraída por la administración y, también, con la “precariedad” del servicio, que se ha prorrogado porque no se ha licitado.

“El contrato de limpieza viaria del Ayuntamiento de Noja lleva más de dos años en precario por un enorme retraso en la licitación del servicio y debe cuatro meses de este servicio a la empresa adjudicataria ASU”, ha señalado. La contratista dice no entender cómo el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, ha abierto dicho expediente por “un problema menor en las circunstancias que se produjo”.

Y tampoco, añade, cómo tiene “tan poca sensibilidad” de difundir este “percance ajeno a la empresa” adjudicataria cuando lleva “cuatro meses sin pagar” un servicio que, además, tiene la particularidad de que “requiere un sobre esfuerzo muy alto en los meses estivales”, esfuerzo que se ha realizado “a costa de las arcas de ASU”.

“Una falta de sensibilidad que se comprende aún menos añade porque el alcalde es empresario y conoce estas situaciones y el daño que hace a las compañías”, ha abundado la adjudicataria.

Por último, la empresa cántabra avisa que no está “dispuesta a admitir que el Ayuntamiento alegue que no la paga por falta de funcionariado pero sí invierte tiempo de sus administrativos en abrir un expediente que no reviste ninguna gravedad ni pone de manifiesto faltas en el servicio de limpieza viaria del municipio que se ha llevado a cabo con seriedad y diligencia a pesar de que no se está cobrando”.