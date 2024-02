'Bulos que deshumanizan' o cómo las mentiras extendidas y los estereotipos tóxicos maltratan al migrante

'Los migrantes reciben un trato de la administración mejor que muchos nacionales' o 'llega a España un número de migrantes excesivo que no podemos acoger' son algunas de las afirmaciones que están demasiado extendidas entre la ciudadanía, que se difunden a través de las redes sociales o que se expresan en conversaciones cotidianas y que, además de ser falsas, estigmatizan a las personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país.

Frente a ello ha surgido en Cantabria la iniciativa 'Contra los bulos que deshumanizan', promovida por el colectivo ciudadano Pasaje Seguro. Se trata de una representación a pie de calle que “pretende llamar la atención sobre las mentiras y estereotipos tóxicos que, de forma tan injusta como deliberada, circulan en contra de las personas migrantes”. El objetivo no es otro que “abrir la conversación con la ciudadanía acerca de la realidad migratoria y de las personas migrantes, que son nuestros vecinos y conciudadanos, pero que se ven sometidos demasiadas veces al maltrato del bulo y de la falsedad”.

La performance tendrá lugar este sábado 17 de febrero en la calle Burgos de Santander, junto al quiosco de la ONCE, a partir de las 12.00 horas. En ella, los integrantes de Pasaje Seguro repartirán tarjetas en las que se contrastarán los bulos más extendidos; mentira frente a realidad de manera clara y bien diferenciada para que cale el mensaje correcto en la ciudadanía que se acerque y participe de esta iniciativa pedagógica y original.

'Los migrantes sin papeles tardan en conseguirlos, como mínimo, de dos a tres años y no siempre lo logran. Las trabas que el sistema les impone son enormes. Sin papeles no se les puede hacer contratos de trabajo, lo que ocasiona situaciones de explotación. No tienen nuestros mismos derechos: no pueden alquilar una vivienda legalmente, no tienen derecho a la asistencia sanitaria, ni abrir una cuenta en un banco, ni sacarse el carnet de conducir… No pueden regresar a su país si su hijo o sus padres enferman o fallecen. Las fronteras siempre están cerradas para ellos'.

Se trata de uno de los mensajes informativos que desmienten el bulo citado anteriormente sobre el trato que reciben los migrantes por parte de la administración y que aparecerá reflejado en una de las tarjetas que se repartirán este sábado. “Queremos divulgar informaciones y realidades acerca de las personas migrantes que no se corresponden con los bulos que de forma malintencionada se vierten sobre ellas”, subrayan desde Pasaje Seguro.