El nuevo curso político ha arrancado con dos frentes abiertos para Pablo Zuloaga (PSOE). Uno esperado, el de su labor parlamentaria de oposición al Gobierno del PP en Cantabria, y otro totalmente inesperado, porque lo que ahora supone un escollo, a priori se presumía como un trámite sin sobresaltos para el secretario general de la formación socialista en la región. Y es que Zuloaga se ha encontrado esta semana con que a su candidatura al Congreso Federal del PSOE -que tendrá lugar en Sevilla y que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general del partido- le hará frente una lista alternativa encabezada por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán. “Es el momento de defender el proyecto de Pedro Sánchez, no el de pretender mover la silla a nadie”, ha señalado al respecto el líder del PSOE cántabro, que ha hecho un repaso al primer año de Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: “Es una presidenta centrada en la confrontación y muy poco amiga de trabajar y de dar la cara por Cantabria”, ha sentenciado.

El curso político ha arrancado con la votación conjunta de PP y Vox para sacar adelante el primer trámite legislativo para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. ¿Se trata de un punto de inflexión de cara a que un PP en minoría se apoye más a menudo en la extrema derecha para sacar adelante iniciativas e incluso leyes?

Es evidente que la cabra tira al monte, ¿no? Y que Partido Popular y Vox se disputan en Cantabria el espacio de la extrema derecha. Lo demuestran con sus discursos y con sus iniciativas. De hecho, este mes de septiembre ha empezado de esa forma caótica en una competición en la que Partido Popular y Vox pretendían que fuera su iniciativa la que derogara la Ley de Memoria Histórica. Lamentablemente es una malísima noticia para Cantabria, que el Partido Popular, subido en una ola de sectarismo ideológico y de no comprensión de la importancia de cerrar heridas, tomara una decisión como esta con una ley justa y buena para la sociedad de Cantabria. Justa y buena para las familias que reclaman la atención de las instituciones públicas en garantizar que se localice a sus familiares asesinados en la posguerra o abandonados en fosas comunes. Cuestiones que tienen que ver con recuperar la verdad, la dignidad, la memoria, con un principio de no repetición que evidentemente es necesario ante el crecimiento de los discursos de odio que vemos en nuestra sociedad y que en el Parlamento de Cantabria alientan PP y Vox de forma conjunta. Desde el Partido Socialista hemos demostrado la importancia de hacer lo que decimos que haremos. Lo hicimos con la Ley de Memoria Histórica, una ley que fue mi compromiso en el año 2017 en un Congreso del partido, que llegó al Parlamento en el año 2019, es decir, dos años después, y que fue aprobada en el 2021 y publicada en el 2022. Nos ha permitido desarrollar acciones que tienen que ver con la localización de fosas comunes y la exhumación de personas asesinadas en el franquismo. Yo sentencio con una frase muy demoladora, y es que es verdad que la derecha pretende borrar el pasado, pretende correr una cortina de humo sobre todo lo que pasó y queda por conocer y en este caso lo que están haciendo es derogar. Y es verdad que pueden derogar, pero evidentemente no van a convencer.

¿Cómo definiría este primer año de Gobierno del PP en Cantabria?

Completamente vacío. Y es que estamos viendo como todos los indicadores económicos de Cantabria se enfrían, a pesar de que nuestro país tiene una tendencia económica contraria, con una alta generación de empleo. Sin embargo, en Cantabria, vemos muchos dientes de sierra. En el índice de producción industrial, por ejemplo, donde Cantabria lamentablemente es la comunidad que tira para abajo de la media nacional. O con los datos absolutamente sonrrojantes del aeropuerto Seve Ballesteros. Desde que el Partido Popular ha llegado al Gobierno, todo lo que tiene que hacer o no lo está haciendo o lo está haciendo mal. Paralizan de proyectos como el de la rehabilitación de Parayas, o generan incertidumbre sobre los nuevos proyectos, como con la Residencia Cantabria, sin saber exactamente qué es lo que quieren hacer. También hay parálisis del desarrollo legislativo. La Ley de Ciencia lleva un año muerta en el cajón de Buruaga con las ayudas a los investigadores y a las investigadoras en Cantabria sin convocar y sin resolver. Además de los escándalos que hemos vivido con consejeros hoy ya cesados que han puesto en riesgo fondos europeos para los ayuntamientos, para generar empleo y para promocionar un turismo sostenible o que han dado la espalda a los intereses del sector primario, como han sido todos los escándalos del consejero de Ganadería. Pero llego también a una conclusión, y el problema pueden no ser los consejeros. El problema real es Buruaga, una presidenta centrada en la confrontación y muy poco amiga de trabajar y de dar la cara por Cantabria. La vemos durante 14 meses confrontar permanentemente con el Gobierno de España, hacer seguidismo absoluto de los discursos de Ayuso y de Feijóo, de uno o de otro en algunas ocasiones, siempre dejando de lado los intereses de Cantabria. Y eso está siendo un problema para nuestra tierra.

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga en estos 14 o 15 meses que lleva gobernando es un proyecto fallido

En referencia a los ceses, ¿qué le transmite que más del 20% de los altos cargos del Gobierno de Cantabria hayan sido cesados o hayan dimitido en el primer año de la legislatura?

Evidencia inestabilidad y una pobreza de perfiles a la hora de nombrar responsabilidades en el Gobierno de Cantabria, porque es verdad que puede ser algo natural que la gente asuma una responsabilidad y por un motivo o por otro tenga que dejar el cargo. La pasada legislatura fue especialmente activa en un proceso de relevo en los órganos de dirección, pero es que estuvo marcada por una pandemia y por dos crisis económicas, la que provocó la pandemia y la que provocó la guerra de Ucrania. Por eso, en un escenario como este, donde hay un Gobierno monocolor, con una mayoría parlamentaria asumida por Vox o por el Partido Regionalista, es muy difícil de explicar y entender lo que está pasando con este desgobierno que protagoniza María José Sáenz de Buruaga. No es normal que hayan cesado en 14 meses dos consejerías sin dar ninguna explicación. Evidentemente sabemos lo que está pasando. Todos sabemos que en Ganadería todo iba mal, y que en Turismo, Cultura y Deporte todo iba mal también, pero es que lo lamentable es que mantenga al consejero de Sanidad, ahora de Salud, César Pascual, que está destrozando la sanidad pública en Cantabria, que ha conseguido que este verano, sin una pandemia de por medio, sea el peor verano de la sanidad pública en Cantabria, con consultorios rurales cerrados, SUAPs desatendidos, hospitales como el de Laredo sin atención especializada porque no se toma ninguna decisión o, ya lo último, ver cómo se caen los techos de las consultas y no hacen nada.

Precisamente sobre ese caos sanitario, a su juicio, ¿dónde estaría la clave para ponerle solución?

En tomar decisiones. La pasada legislatura fue especialmente compleja. Fuimos la comunidad autónoma gracias a las decisiones que tomamos que más vidas salvó. Fuimos de las comunidades autónomas que más rápido puso la vacuna a toda su población y eso nos permitió hacer frente a la pandemia por delante del resto de España. Evidentemente, esto nos pasó factura y tuvimos un aumento de las listas de espera hospitalarias, quirúrgicas y también en la atención primaria que resolvimos en la segunda mitad de la legislatura. De hecho, cuando nos fuimos del Gobierno, Cantabria era la comunidad autónoma con la lista de espera más baja en atención primaria de toda España, con datos transparentes y con atención inmediata prácticamente en todos los centros de salud y consultorios de Cantabria. Hoy, con el Partido Popular, esto no es así. Prometieron que iban a resolver el problema de las listas de espera quirúrgicas y hospitalarias. No han hecho más que dispararlo. Por lo tanto, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga en estos 14 o 15 meses que lleva gobernando es un proyecto fallido. Un Gobierno que está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer y, además, con un sesgo ideológico claro. El consejero de Salud creo que ha sido el más sincero de todos cuando dijo que para él la sanidad era un business y que los pacientes en realidad son clientes y que aquel que pueda pagárselo es el que tiene derecho a tener una intervención antes que otro.

Otro de los temas importantes es la vivienda. Desde el PSOE llevarán al Parlamento su Ley de Vivienda que no aprobaron la pasada legislatura. ¿Con qué expectativas?

Me parece indecente el inmovilismo del Partido Popular. Hace un año nosotros registramos la proposición de ley de vivienda que tenemos en marcha desde la pasada legislatura y el Partido Popular dijo que no se tramitara porque en cuestión de meses iban a registrar en el Parlamento la suya propia. Ha pasado un año y el PP no ha hecho nada. Y lo peor es que, además, Cantabria se ha convertido en la comunidad autónoma donde más crece el precio de la vivienda en nuestro país. El precio de la vivienda en alquiler se dispara porque el Partido Popular está mirando para otro lado. Desde que gobierna hay esloganes que pretenden convertir Cantabria en la Ibiza del Norte. Y evidentemente los socialistas estamos aquí para denunciarlo y para defender un modelo social y ambientalmente sostenible. Porque no es sostenible desde el punto de vista social que el precio de la vivienda crezca al ritmo que está creciendo, perjudicando a los jóvenes y a las rentas medias y bajas, y haciendo más ricos a los que cada vez son más ricos y aumentando la brecha social que existe en Cantabria. Y evidentemente también esto tiene un impacto ambiental. Lo estamos viendo con la masificación turística que también estamos denunciando en lugares emblemáticos como el Bosque de las Secuoyas de Cabezón, como el Puntal en Somo, como el Faro del Caballo o tantos otros lugares que se masifican sin que el Gobierno de Cantabria asuma la responsabilidad que tiene, que es regular el acceso a parajes naturales para garantizar que el turismo sea un sector económicamente viable pero también ambientalmente sostenible.

¿Y qué opina de que la presidenta haya decidido incluir el término vivienda en la denominación de la Consejería que gestiona este asunto?

Es un anuncio vacío porque la Consejería ya tenía la competencia de Vivienda. No han hecho nada. Si esto sirve para que hagan algo... pero lo que me temo y lo que más me duele es que creo que lo que van a hacer lo va a poner todo peor. El PP únicamente sigue adelante con los proyectos que pusimos en marcha. Y, además, mintiendo, porque dicen que el Partido Socialista en la pasada legislatura no construyó viviendas de alquiler social. Lo primero que hice en el año 2019 fue inaugurar 22 viviendas de protección de alquiler social en Torrelavega, en Campuzano, para rentas jóvenes. Y es que en la pasada legislatura aumentamos el parque público de vivienda un 47% en Cantabria, lo cual atestigua la responsabilidad que asumimos. Y conseguimos fondos europeos que ahora el Partido Popular tiene que sacar adelante. Ahora mismo hay más de 200 viviendas proyectándose o en construcción, viviendas públicas que deben ser de alquiler social para garantizar reducir el impacto del precio de la vivienda y eso se debe a las gestiones que hicimos y a los fondos europeos que el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa.

¿Debería ser la vivienda el asunto central de esta legislatura?

En un momento como este tiene que ser la vivienda y tiene que ser el impulso económico. La pasada legislatura conseguimos materializar muchos de los proyectos que Cantabria venía ansiando durante décadas. El MUPAC, La Pasiega, La Lechera, la llegada de la Alta Velocidad o la mejora de las Cercanías son todo hechos que dejamos en marcha la pasada legislatura. Un museo que se está construyendo, un centro logístico que se está construyendo, una alta velocidad que está llegando, una mejora de la infraestructura ferroviaria en cercanías que se está construyendo o unos trenes que por fin se están construyendo también para acabar con los problemas de las Cercanías. Hechos, pero que por sí solos no significan nada si no conseguimos dar un impulso a la industria y a la economía de Cantabria y, por eso, a mí me duele ver como la presidenta no aprovecha las oportunidades que tiene. Y es que lleva 15 meses sin moverse del sillón en Peña Herbosa, sin estar en Madrid consiguiendo inversiones para Cantabria, sin salir de Cantabria a Europa o a otros lugares del mundo donde hay potencial inversor. Yo este verano estuve en China, 10 días, en una delegación del Partido Socialista, y allí hay posibilidades de captar inversión para Cantabria. Evidentemente yo estoy trabajando para conseguirlo, pero quien tiene la responsabilidad institucional no lo está haciendo, y es el Partido Popular.

Si el Partido Popular diera al visto bueno a la aprobación del techo de gasto, Cantabria recibiría 107 millones de euros más, y La Pasiega estaría incluida

En lo que respecta a financiación, hace mucho hincapié en el dumping fiscal de Madrid para contraargumentar las críticas por el acuerdo con Catalunya. ¿Hace falta más pedagogía en un asunto tan relevante y delicado como este?

Sin duda, porque Madrid, a día de hoy, es quien más perjudica a Cantabria. Evidentemente, el escenario sobre Cataluña es algo que produce incertidumbre, es decir, no sabemos hasta dónde puede impactar un acuerdo como este. Yo defiendo que un acuerdo como el que ha llegado el PSC con ERC, con el apoyo del PSOE y de Pedro Sánchez, es una oportunidad para Cantabria. En ningún lugar pone que Cataluña vaya a dejar de aportar al régimen común, por lo tanto cualquier dato que surja de una hipótesis de que Cataluña no aporte es un dato falso. Quien hace seguidismo de la noticia de que Cantabria puede llegar a perder 600 millones de euros se equivoca o pretende engañar. En cambio, hay un estudio solvente que permite explicar que si Cantabria reclama para sí el mismo escenario de financiación que Cataluña, podríamos llegar a recaudar 1.400 millones de euros más con una Hacienda propia. Por lo tanto, yo defiendo que Cantabria tiene una oportunidad para salir ganando igual que salimos ganando en el año 2009 cuando Zapatero y Ángel Agudo acordaron la financiación autonómica para Cantabria. Conseguimos más recursos por una cuestión de justicia, es decir, de garantizar la prestación de los servicios públicos. Y ahora tenemos esa oportunidad. Yo llevo años trabajando en el escenario de la negociación de financiación autonómica y claro que defiendo la singularidad de Cantabria, que tiene que ver con la dispersión, con la orografía, con el envejecimiento de la población, que esto es lo que da cuenta del coste efectivo de los servicios, pero también tiene que ver con Valdecilla, un hospital que es de ámbito nacional, que está reflejado en nuestro estatuto, que supone una inversión milmillonaria para las cuentas de nuestra comunidad autónoma. En un momento como este es cuando hay que hablar de garantizar recursos constantes para el hospital desde el Estado, igual que conseguimos los socialistas en la pasada legislatura con el aporte extraordinario de fondos de María Jesús Montero y de Pedro Sánchez para Valdecilla, para el MUPAC y para La Pasiega. Yo he conseguido financiación extraordinaria para Cantabria defendiendo nuestra singularidad y esto es lo que tiene que hacer Cantabria hoy. Me duele que la presidenta se reúna con el presidente Sánchez sin haber tenido la oportunidad de explicarla que juntos podíamos haber defendido una idea concreta para la financiación de Cantabria, pero ella se sienta con el presidente a reclamar La Pasiega, es decir, a reclamar 35 millones de euros en vez de 1.400, a confrontar en vez de a trabajar pensando en Cantabria. Y es que si el Partido Popular diera al visto bueno a la aprobación del techo de gasto, Cantabria recibiría 107 millones de euros más. Por lo tanto, La Pasiega estaría incluida. O si aprueban los Presupuestos Generales del Estado habría más aportaciones para Cantabria. Por lo tanto, La Pasiega dejaría de ser un problema. Pero el Partido Popular y Buruaga particularmente están cómodos en la confrontación para tapar sus carencias. Porque mientras Buruaga habla de Cataluña, lo que pretende es que no se hable de la pérdida de capacidad del Hospital Tres Mares en Reinosa, de la pérdida de especialistas en el Hospital del Laredo, de la bajada de la calidad o en la atención del Hospital de Valdecilla o de la merma de servicios en la atención primaria en Cantabria.

Sobre la actividad legislativa del Gobierno, el único anteproyecto de ley que ha presentad, sin contar los Presupuestos y la ley de Acompañamiento, es la Ley de Simplificación Administrativa. ¿Qué le parece esta norma?

Es una ley que está en tramitación. Todavía no ha llegado al Parlamento de Cantabria y, por lo tanto, tendrá un amplio debate. El PSOE en esto es muy claro, ningún trámite administrativo debe de relajarse si lo que va a permitir entonces es que las cosas no funcionen como tienen que funcionar en el Gobierno de Cantabria y, por lo tanto, con garantías para la ciudadanía. Hemos sido muy críticos cuando el PP ha decidido desmembrar la Comisión Regional de Urbanismo o pretender reducir los trámites ambientales para el desarrollo de según que proyectos de calado y de envergadura para Cantabria. Entendemos que la burocracia debe aligerarse, pero siempre con un punto de vista claro, y es que haya garantías sobre las gestiones públicas que hacen las instituciones y, evidentemente, también sobre la ciudadanía. Lo que no quiero es que este intento de acortar tiempos permita que la ciudadanía se quede sin la oportunidad de defender sus intereses. Y ahí es donde va a estar el Partido Socialista.

En clave orgánica, hemos conocido recientemente la presentación de una candidatura alternativa al Congreso Federal encabezada por Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales ¿Le ha sorprendido?

Los procesos son abiertos. Me sorprende solamente por un motivo, porque el objetivo de la delegación del PSOE de Cantabria en ese Congreso Federal es, por un lado, defender la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, pero también defender Cantabria. En ese Congreso se va a hablar de financiación autonómica y necesitamos que la voz de Cantabria se defienda en el seno del Partido Socialista, yo lo voy a hacer. Porque la oportunidad pasa porque el PSOE siga teniendo en su agenda los compromisos con Cantabria. Y este es mi compromiso. Si voy a Sevilla no es para pasar un fin de semana saludando a compañeros, es para trabajar por Cantabria. En cada uno de los congresos del PSOE se toman decisiones que después aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Y claro que quiero que la financiación autonómica que salga en el BOE y que va a pasar por un congreso del Partido Socialista tenga en cuenta los intereses de Cantabria. Ese es mi papel en el Congreso de Sevilla. Aparentemente hay otras personas que pretenden otras cosas.

Herrán ha defendido, y cito textualmente, “una nueva forma de hacer política, más cercana, recuperando el municipalismo frente a los personalismos y el yoismo’”. ¿Lo entiende como una crítica?

Insisto, yo estoy aquí para defender a Pedro Sánchez y yo no sé si eso se refiere a mí o a Pedro Sánchez, porque este es el momento de hablar de él. Yo estoy trabajando con el Gobierno de Pedro Sánchez mano a mano, codo con codo, desde que fui delegado del Gobierno, desde que impulsamos la candidatura de Pedro Sánchez a ser secretario general del PSOE. Y, evidentemente, ese trabajo colaborativo que he tenido con el Gobierno de España mientras he estado en la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria ha traído grandes noticias a Cantabria. Más fondos, más inversiones, mejores infraestructuras... Todo ese es mi trabajo para Cantabria y evidentemente también para Castro Urdiales. El trabajo que he hecho en Castro Urdiales con Susana y con el resto de compañeros es extraordinario. Creo que conseguí romper una idea que está en la cabeza de muchos vecinos y vecinas de que Castro queda muy lejos de Santander y que la agenda de Castro Urdiales siempre está fuera de la agenda del Gobierno de Cantabria. Soy el miembro del Gobierno de todas las legislaturas que más veces ha estado en Castro Urdiales comprometiendo y asumiendo proyectos. Proyectos que tienen que ver con la preservación del patrimonio y con la mejora de la identidad cultural del municipio, con la mejora de las infraestructuras, con la llegada de inversiones del Estado. Y este es mi legado. Mi ilusión es seguir trabajando y lo voy a hacer.

Hablando de Pedro Sánchez, ella también ha criticado que usted “se autoproclamara baluarte de Pedro Sánchez” porque, según ha dicho, “los baluartes son las bases”. ¿Qué opinión le merece esa afirmación?

Soy el secretario general del Partido Socialista de Cantabria y, si lo soy, precisamente, es por el apoyo de la militancia del PSOE. He pasado siete procesos de primarias y en cada uno de ellos he tenido alternativas. Hay una parte de la militancia que plantea opciones diferentes y siempre he salido ganador de los procesos a los que me he presentado. Por lo tanto, mi compromiso lo es por dos cosas. Una, porque yo he querido comprometerme con el PSOE y con Cantabria. Y otra, porque siempre he obtenido el aval de la militancia primero y el aval de la ciudadanía después, porque si de algo estamos hablando, o por lo menos a mí me preocupa, es de que el Partido Socialista en Cantabria tenga un mayor resultado. Mis decisiones al frente de la dirección han permitido que Cantabria sea la Federación que más crezca de toda España en respaldo electoral, un 33% en total en los dos últimos comicios electorales. Es un buen dato pero no es suficiente. Yo quiero que el PSOE siga creciendo dentro para ganar apoyo fuera y volver al gobierno, esta vez para liderarlo. Este es mi objetivo y para eso cuento con Susana y con todos los compañeros del Partido Socialista. De hecho, mi intención ha sido desde el primer momento que Susana participara conmigo en una candidatura igual que otros compañeros y compañeras que pueden tener diferentes sensibilidades, pero insisto, el momento ahora es defender el proyecto de Pedro Sánchez y que en ese proyecto de Pedro Sánchez, Cantabria salga especialmente respaldada.

Sin embargo, Herrán ha rechazado conformar una candidatura unitaria...

Creo que equivocan los tiempos, porque evidentemente este es el momento de defender el proyecto de Pedro Sánchez y dentro del proyecto del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez los intereses de Cantabria. No es el momento de pretender mover la silla a nadie.