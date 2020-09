La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 5 de octubre y se hará con cita

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará en Cantabria el día 5 de octubre y se hará de forma "ordenada" y con cita previa para evitar aglomeraciones en los centros de salud por prevención frente a la COVID-19. Así, los centros citarán a los ciudadanos para ponerles la vacuna y lo harán en horario de mañana y tarde, ya que tendrán que hacer un "esfuerzo adicional" para cumplir los criterios de "higiene y racionalidad".

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, durante su participación este miércoles en una nueva edición del Foro Ser Cantabria, la primera de vuelta al formato presencial tras varias celebradas de forma virtual.

Tal y como ha recordado, los grupos prioritarios para recibir la vacuna son los mayores de 65 años -aunque en la región se vacuna a todos los mayores de 60-, personas con patologías que pueden complicarse con una infección de gripe y colectivos esenciales entre los que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos y sanitarios.

Y como novedad este año se incluirá al personal docente en este grupo, además de que se hará un "esfuerzo" por conseguir mejores cuotas de vacunación entre el personal sanitario, según ha indicado el consejero. Además, Rodríguez ha precisado que el objetivo es poner todas las dosis de las que dispone la Comunidad Autónoma, en total 182.000.

Asimismo, ha explicado que vacunar de forma indiscriminada a toda la población "no sería una medida eficiente", no lo hace ningún país y no lo recomienda la OMS en base al criterio de eficiencia con el que se trabaja en Sanidad, consistente en un cociente entre el objetivo y el coste de la medida.

Vacuna COVID

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, el consejero espera que esté lista "a finales de año". "Lo que no sé es cuándo se va a comercializar", ha apostillado, añadiendo que también desconoce cómo se gestionará su adquisición y reparto.

En este sentido ha recordado que el Ejecutivo suele proporcionar sus recursos a las comunidades según su población, algo que en el ámbito de la vacuna le parece "lógico", pero con respecto al reparto de fondos no, dado que Cantabria tiene menos habitantes que otras pero el coste de algunos servicios es mayor.

También ha puesto como ejemplo el convenio marco que tiene el Gobierno central para la compra de vacunas contra la gripe, al que se adhieren las comunidades autónomas que quieren, como es el caso de Cantabria ya que, según ha explicado Rodríguez, de este modo el precio es inferior.

En cuanto al ensayo de esa posible vacuna en Valdecilla, ha considerado que supone "un paso de gigante" para el hospital y ha indicado que "va bien" y los 40 voluntarios ya han recibido la primera dosis.

Aunque ha insistido en que mientras no haya esa vacuna "tenemos que aprender a convivir con esta situación" porque el virus "va a seguir estando ahí", aunque ha asegurado que los cántabros "tienen que estar muy tranquilos porque tienen un sistema sanitario excelente", además de que Cantabria es una de las comunidades con "mejores datos" de la pandemia actualmente.

Ocio nocturno

Por último, preguntado por las medidas que tomará ahora el Gobierno en torno al ocio nocturno tras anunciar ayer su propuesta de que pueda abrir por el día como el resto de la hostelería, hasta la una de la madrugada, ha reiterado que se está intentando buscar una alternativa al cierre total, aunque la orden ministerial es "de obligado cumplimiento", además de que "solo" la recurrió la Asociación de Hosteleros y la Justicia "dio la razón a Sanidad".

"Es uno de esos temas que genera mucho ruido y no debería", ha opinado, recordando que los organismos sanitarios desaconsejan la apertura del ocio nocturno por ser un ámbito ligado al consumo de alcohol, la reducción de la distancia interpersonal y el relajamiento en las medidas frente al virus.