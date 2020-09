Cantabria cuenta con 368 docentes más que el año pasado, una cifra "muy cercana" a la solicitada por los sindicatos educativos

De los 175 anunciados en julio a los 368 docentes nuevos que finalmente se han incorporado este curso en Cantabria. Se trata de una cifra "muy cercana" a los 400 que reclamaban los sindicatos educativos, hecho que ha llevado este lunes a la consejera, Marina Lombó (PRC), ha valorar el "importantísimo esfuerzo" que ha realizado su departamento en materia de personal. La titular de Educación, además, ha señalado que las aulas de la comunidad cuentan este año con alrededor de 2.000 alumnos menos.

Y es que la Consejería y la Junta de Personal Docente, que integran los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, se han vuelto a reunir por segunda vez en apenas 15 días para abordar el destino de los fondos que Cantabria ha recibido del Gobierno de España para el ámbito educativo.

En este sentido, Lombó ha recordado que Cantabria ha recibido 22,1 millones, tanto para la educación no universitaria como para la universitaria, con lo que "ha quedado claro, negro sobre blanco, que los fondos no cubrirán, ni con mucho, el esfuerzo sin precedentes que hemos hecho y estamos haciendo durante este curso".

Para ilustrar este esfuerzo, ha asegurado que en lo que se refiere a la contratación de personal docente, se han consignado alrededor de 16 millones de euros, a los que se suma una cuantía "amplia", que no se puede cuantificar aún, para sufragar el "importante incremento" detectado en el número de bajas.

La titular de Educación ha manifestado también que desde su departamento se trasladará al Ministerio la demanda de las organizaciones sindicales para informar sobre la celebración en 2021 de oposiciones y la ampliación de la oferta de plazas a la que obliga la actual situación. Lombó ha asegurado que en la reunión de hoy ambas partes han quedado emplazadas para abordar gran parte de los puntos del orden del día, ya que únicamente se han tratado las más urgentes.

"El objetivo es que podamos sentarnos en un grupo de trabajo para ir analizando centro por centro los recursos implantados y ver cómo están funcionando, si es necesario consolidarlos o proceder a su modificación; en definitiva, valorar los aspectos implantados, cómo funcionan y cómo mejorar", explicado.

Lombó ha insistido en que éste será un curso "complicado", y la intención de su departamento es "reforzar las reuniones, que son habituales con toda la comunidad educativa, para hacerlas más asiduas todavía e ir mejorando todos los aspectos que podamos mejorar, escuchar sus aportaciones y sus sugerencias". "Será un curso en el que reforzaremos la comunicación que ya veníamos manteniendo con toda la comunidad educativa", ha incidido.

Mejora del sistema de llamamientos

Lombó se ha comprometido con las organizaciones sindicales docentes a mejorar el sistema informático de llamamientos, que permite la incorporación de interinos en Educación Infantil y Primaria en 24 horas, con el fin de ampliar el tiempo para la toma de decisiones, de forma que los sustitutos puedan conciliar la oferta laboral realizada desde la Administración y adecuarla a su situación familiar de la forma más correcta. De este modo, ha señalado la consejera, los ofrecimientos se comunicarán !con un poco más de tiempo, de forma que se facilite a los interinos su incorporación".

Junta de Personal

Por su parte, desde la Junta de Personal Docente han valorado el "cambio de actitud y talante" de la Consejería de Educación aunque también se han mostrado "escépticos" de cara al futuro después de mantener hoy una reunión donde ha habido "partes positivas pero también muy negativas". "Veremos".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press Jesús Aguayo, del sindicato mayoritario en la Junta de Personal Docente, STEC, quien ha valorado el compromiso que ha adquirido Educación de reunirse semanalmente con los sindicatos para abordar cuestiones como los protocolos y los planes de contingencia de los centros con el fin de "irlos mejorando".

Aguayo ha señalado que el "talante" de la Consejería hasta ahora ha sido el de "no reunirse, no hacer caso de los sindicatos", pero en este compromiso de hacerlo semanalmente "parece apreciarse un cierto cambio de actitud y de talante" que permitiría "empezar a negociar".

Por lo que se refiere al resto de asuntos tratados, ha indicado que de los nueve puntos que recogía el orden del día se han abordado "la mitad". Uno de ellos se refiere al compromiso de "mejoras técnicas" para las sustituciones de interinos, que puede suponer "arreglar" el colapso que actualmente se produce los viernes.

Sin embargo, no todo han sido acuerdos pues un tema que preocupa especialmente a la Junta y del que "no se sabe nada" es la situación del personal especialmente sensible ante el coronavirus, unos 300 trabajadores, para los que la Junta pide medidas específicas.

Aguayo se ha remitido al compromiso de negociación semanal. "En la práctica veremos si sirve o no para algo; si es simplemente cosmético o se negociarán las cosas", ha cuestionado. También desde CCOO han valorado el "cambio de talante" de la Consejería y su ofrecimiento de crear un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de los planes de contingencia "centro a centro", que contaría con representación sindical, y donde se abordarían las necesidades puesto que "es cierto que se ha reconocido que ha habido algunas disfunciones pero ha sido por falta de conocimiento".

El grupo de trabajo, con la directiva e inspectores de cada centro y con participación sindical, permitirá un seguimiento "centro a centro" del plan de contingencia", lo que a juicio de CCOO es una "buena idea".