Cantabria acudirá a los tribunales el mismo día en el que el lobo sea incluido como especie protegida

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), ha asegurado que Cantabria acudirá a los tribunales el mismo día en el que el lobo ibérico sea incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), previsto para el 25 de septiembre.

"Ese mismo día iríamos a los tribunales. Ya está preparada toda la documentación", ha aseverado Blanco a preguntas de la prensa después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, señalara este miércoles en Santander que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confía en cumplir el plazo inicialmente previsto y que dicha inclusión se concrete el 25 de septiembre.

El consejero ha reiterado que está "absolutamente en contra" de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas y ha asegurado que esta postura es "unánime" en Cantabria, tanto en la Federación de Municipios (FEMP) como en el Parlamento --excepto un diputado-- y en el Gobierno autonómico (PRC-PSOE) en su conjunto. A su juicio, a Morán "le han faltado cosas que decir", relacionadas con que el Consejo de Estado ha pedido más documentación al Ministerio y, sobre todo, "explicaciones" sobre cuáles han sido las "motivaciones" para llevar a cabo "de forma unilateral" esta decisión, en contra de las cuatro comunidades que tienen el 95 por ciento de los ejemplares.

Según ha explicado, el Ejecutivo regional ha aportado los informes correspondientes al Consejo de Estado, que es quien tiene que "valorar y resolver", y espera que de audiencia a las comunidades autónomas. "No sé si se cumplirán los plazos que el secretario de Estado ha dado y en qué condiciones se da la inclusión de esa especie en el Listado de Especies de Protección Especial", ha señalado Blanco, que ha aclarado que el informe del Consejo es "preceptivo", aunque cree que el Ministerio ya tiene tomada una decisión.

Asimismo, ha recordado que las comunidades implicadas --Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León-- decidieron que en el momento en el que el lobo sea incluido en el LESPRE acudirán a los tribunales. Cuestionado sobre la orden que aprobó el Gobierno autonómico que permite desde el 1 de agosto de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 el control de 34 ejemplares, Blanco ha explicado que este plan quedará suspendido si el día 25 entra en vigor el reconocimiento del lobo como especie protegida.

En este sentido, ha reiterado que en Cantabria la caza deportiva del lobo "no existe", por lo tanto, la misma "no se ha prohibido" sino que se trata del "control" y el "equilibrio" de ejemplares por parte de agentes del medio natural sobre lo que marca el Plan de Gestión, aprobado en 2019, que se ve "reforzado" en algunas cacerías de jabalí "con la extracción de uno o dos ejemplares".

"Los tribunales tendrían que decidir si suspenden esa inclusión o no, si la suspende tendríamos que modificar nuestro plan acorde a lo que nos marque esa inclusión en el LESPRE y realizar lo que creemos que es una tarea prácticamente imposible: seguir haciendo control y equilibrio en una especie que está en el LESPRE, pese a lo que diga la ministra y el secretario de Estado", ha dicho.

Valderredible apoya el plan de gestión del lobo

Blanco ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la Feria Alimentaria de Valderredible, en la que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Fernando Fernández. Precisamente, el regidor ha valorado que como "zona lobera" Valderredible estaba "absolutamente de acuerdo" con el Plan de Gestión del Lobo aprobado, que contemplaba el control de manadas y ejemplares.

En la misma línea, ha precisado que no se trata de "cazar" al lobo, sino de "controlar" una población que existe, y de manera "muy abundante", en esas zonas loberas. Además, ha indicado que el plan también contemplaba ayudas, no solo por lo daños que el lobo causaba directamente sino por tener ganaderías en esas zonas "loberas". "Era en esa línea en la que estábamos todo el mundo de acuerdo", ha insistido. "No sé a qué ha venido a distorsionar esa convivencia que era buena para todos, tanto para el lobo como para el ganadero. Ha venido toda esta historia desde Madrid a distorsionar esa paz que tenía establecido el mundo rural en torno al lobo", ha sentenciado.